Croissance du marché des médicaments d’immunothérapie Opportunités commerciales impressionnantes, tendances de l’industrie, demande mondiale et portée future

Le segment des «anticorps monoclonaux» du type de médicament détient la plus grande part du marché des médicaments d’immunothérapie en raison de leur spécificité élevée et de leurs effets indésirables moindres, ainsi que de l’accent accru mis sur les thérapies personnalisées, les activités de l’industrie et la prévalence croissante et le bassin de patients de maladies cibles. Data Bridge Market Research analyse que le marché des médicaments d’immunothérapie était évalué à 181,75 milliards USD en 2021 et devrait en outre atteindre 434,18 milliards USD d’ici 2029, et devrait croître à un TCAC de 11,5 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché des médicaments en vente libre (OTC) sont Abbott (États-Unis), PerkinElmer Inc. (États-Unis), Illumina, Inc. (États-Unis), QIAGEN (Allemagne), F. Hoffmann-La Roche Ltd (Suisse). ), Novartis AG (Suisse), AstraZeneca (Royaume-Uni), Pfizer Inc. (États-Unis), Sanofi (France), Johnson & Johnson Services, Inc. (Inde), AbbVie Inc. (États-Unis), Allergan (Irlande), Merck & Co., Inc. (États-Unis), Amgen Inc. (États-Unis), Thermo Fisher Scientific (États-Unis), Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (Israël), Takeda Pharmaceutical Company Limited. (Japon), GlaxoSmithKline plc (Royaume-Uni), Lupin Pharmaceuticals, Inc. (États-Unis), Lilly (États-Unis), Bristol-Myers Squibb Company (États-Unis), Medtronic (États-Unis), Bayer AG (Allemagne) et Boehringer Ingelheim International GmbH (Allemagne ).

Les médicaments d’immunothérapie sont utilisés pour stimuler ou diminuer le système immunitaire de l’organisme. Ils sont principalement utilisés pour traiter le cancer et fonctionnent en stimulant le système immunitaire de l’organisme et en déclenchant une réponse immunologique qui aide à la génération d’anticorps. Les anticorps créés en réponse à un antigène tuent les cellules malignes ou tumorales.

Le pembrolizumab, un inhibiteur de PD-1 fabriqué par Merck & Co., Inc., détient une solide avance parmi les principaux acteurs des médicaments d’immunothérapie sur le marché. Selon une étude publiée dans l’International Journal of General Medicine en 2018, la mortalité due à de nombreuses maladies non transmissibles (MNT) ou maladies chroniques continue d’augmenter dans le monde, avec un impact disproportionnellement plus important dans les pays à revenu faible ou intermédiaire (LMI), les maladies chroniques représentant près de 75 % des décès dans le monde.

Portée du marché mondial des médicaments d’immunothérapie et taille du marché

Le marché des médicaments d’immunothérapie est segmenté en fonction du type de médicament, du domaine thérapeutique et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Type de médicament

Des anticorps monoclonaux

Vaccins adultes

Inhibiteurs de point de contrôle

Interférons Alpha et Bêta

Interleukines

Autres drogues

Sur la base du type de médicament, le marché des médicaments d’immunothérapie est segmenté en anticorps monoclonaux, vaccins pour adultes, inhibiteurs de points de contrôle, interférons alpha et bêta, interleukines et autres médicaments. Les vaccins pour adultes sont en outre sous-segmentés en vaccins préventifs et vaccins thérapeutiques. Les interleukines sont en outre sous-segmentées dans l’immunothérapie non spécifique et la thérapie cellulaire adaptative.

Zone de thérapie

Cancer

Maladies auto-immunes et inflammatoires

Maladies infectieuses

Autres domaines thérapeutiques

Dans le domaine de la thérapie de base, le marché des médicaments d’immunothérapie est segmenté en cancer, maladies auto-immunes et inflammatoires, maladies infectieuses et autres domaines thérapeutiques.

Utilisateur final

Hôpitaux

Cliniques

Autres utilisateurs finaux

Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Italie, Pays nordiques, Espagne, Suisse et Reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Australie, Nouvelle-Zélande, Corée du Sud, Inde, Asie du Sud-Est et reste de l’APAC)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Chili, Colombie, Reste des pays, etc.)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Égypte, Turquie, Nigéria, Afrique du Sud, reste de la MEA

Accéder au rapport complet @ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-immunotherapy-drugs-market

