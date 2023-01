Croissance du marché des logiciels de trésorerie en Amérique du Nord, opportunités, développements de nouveaux produits, paysage concurrentiel, dernières informations et prévisions d’ici 2029

Le marché des logiciels de trésorerie en Amérique du Nord devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 3,1% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 et devrait atteindre USD 1 454,83 millions d’ici 2029. L’augmentation de l’exigence d’un processus de prise de décision rapide en biotechnologie devrait stimuler considérablement la croissance du marché.

L’adoption d’une solution basée sur le cloud dans la gestion de trésorerie est le principal facteur moteur du marché. Le manque de sensibilisation des consommateurs aux avantages des logiciels de trésorerie peut s’avérer être un défi, mais la pénétration d’une solution d’analyse avancée dans le secteur bancaire s’avère être une opportunité. La restriction augmente les cyber-traitements et les violations de données. De plus, les défis rencontrés en raison de l’impact de COVID-19 sur la chaîne d’approvisionnement des matières premières sont les facteurs de restriction.

Analyse du marché des logiciels de trésorerie en Amérique du Nord :

Ce rapport sur le marché des logiciels de trésorerie en Amérique du Nord fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, changements dans la réglementation du marché, l’analyse stratégique de la croissance du marché, la taille du marché, la croissance du marché des catégories, les niches d’application et la domination, les approbations de produits, les lancements de produits, les expansions géographiques, les innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché des logiciels de trésorerie en Amérique du Nord, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Les principaux acteurs opérant sur le marché des logiciels de trésorerie en Amérique du Nord comprennent:

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des logiciels de trésorerie en Amérique du Nord sont Finastra , ZenTreasury Ltd, Emphasys Software, SS&C Technologies, Inc., CAPIX, Adenza , Coupa Software Inc., DataLog Finance, FIS, Access Systems (UK) Limited, Treasury Software Corp., MUREX SAS, EdgeVerve Systems Limited (filiale en propriété exclusive d’Infosys), Financial Sciences Corp., Broadridge Financial Solutions, Inc., CashAnalytics , Oracle, Fiserv, Inc , ION, SAP, Solomon Software et ABM CLOUD parmi autres.

DEVELOPPEMENTS récents

En décembre 2021, en juin, Finastra avait annoncé la finalisation de l’acquisition de Malauzai pour permettre la transformation numérique des banques communautaires et des coopératives de crédit à travers le pays. Cela avait aidé l’entreprise à intégrer la solution numérique de malauzi dans le système bancaire central Fusion Phoenix de Finastra , afin d’offrir une expérience bancaire transparente avec une large gamme de services.

En avril 2021, ZenTreasury Ltd a été sélectionné par Lehto Group pour être leur fournisseur de solutions TMS et Lease Accounting. Cela aidera l’entreprise à proposer à la fois un système de gestion de trésorerie et un module complémentaire de gestion des baux pour la gestion comptable IFRS 16, afin d’obtenir des avantages en termes de coûts.

Segmentation du marché des logiciels de trésorerie en Amérique du Nord :

Le marché des logiciels de trésorerie en Amérique du Nord est segmenté en fonction du système d’exploitation, de l’application, du modèle de déploiement, de la taille de l’organisation et de la verticale. La croissance entre les segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base du système d’exploitation, le marché des logiciels de trésorerie est segmenté en Windows, Linux, MAC, Android et iOS. En 2022, le segment Windows devrait dominer le marché des logiciels de trésorerie en Amérique du Nord en raison des avancées technologiques.

Sur la base de l’application, le marché des logiciels de trésorerie est segmenté en gestion des liquidités et de la trésorerie, gestion des investissements, gestion de la dette, gestion des risques financiers, gestion de la conformité, planification fiscale et autres. En 2022, la gestion des liquidités et de la trésorerie devrait dominer le marché des logiciels de trésorerie en Amérique du Nord, car la forte pénétration de la trésorerie dans la gestion des liquidités et de la trésorerie contribue à réduire le processus de saisie manuelle et à réduire les erreurs de calcul.

Sur la base du modèle de déploiement, le marché des logiciels de trésorerie est segmenté en cloud et sur site. En 2022, le segment du cloud devrait dominer le marché des logiciels de trésorerie en Amérique du Nord, car la rentabilité et les caractéristiques flexibles de la technologie de cloud computing fournissent une infrastructure stable avec une sortie maximale aux organisations de services de logiciels de trésorerie.

Sur la base de la taille de l’organisation, le marché des logiciels de trésorerie est segmenté en grandes entreprises et en petites et moyennes entreprises. En 2022, le segment des grandes entreprises devrait dominer le logiciel de trésorerie Europe en raison du portefeuille de produits très élargi par rapport aux petites et moyennes entreprises (PME).

Sur la base de la verticale, le marché des logiciels de trésorerie est segmenté en banque, services financiers et assurance, gouvernement, fabrication, soins de santé, biens de consommation, produits chimiques, énergie et autres. En 2022, les services bancaires, financiers et d’assurance devraient dominer le marché des logiciels de trésorerie en Amérique du Nord, car les systèmes d’IA augmentent la demande de solutions logicielles de trésorerie.

Analyse au niveau du pays du marché des logiciels de trésorerie en Amérique du Nord

Les pays couverts par le rapport sur le marché des logiciels de trésorerie en Amérique du Nord sont les États-Unis, le Canada et le Mexique.

Les États-Unis dominent la région de l’Amérique du Nord en raison de l’adoption élevée de technologies de pointe et de la présence d’acteurs majeurs dans la région.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les nouvelles ventes, les ventes de remplacement, la démographie des pays, les actes réglementaires et les tarifs d’import-export sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques nord-américaines et leurs difficultés rencontrées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des canaux de vente sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Table des matières: Marché des logiciels de trésorerie en Amérique du Nord

Introduction Segmentation du marché Résumé Aperçus premium Aperçu du marché Marché des logiciels de trésorerie en Amérique du Nord, par types Marché des logiciels de trésorerie en Amérique du Nord, par application Marché des logiciels de trésorerie en Amérique du Nord, par utilisateur final Marché des logiciels de trésorerie en Amérique du Nord, paysage des entreprises Analyse SWOT Profil de l’entreprise Questionnaire Rapports connexes

