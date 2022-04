Croissance du marché des logiciels de transfert de fonds à observer: MTS, Girmiti Software, Gray Systems

Les partenaires Insight ont ajouté la dernière édition de l’étude d’enquête sur le marché mondial des logiciels de transfert de fonds avec plus de 100 tableaux de données de marché, un chat circulaire, des graphiques et des chiffres répartis sur des pages et une analyse détaillée facile à comprendre. Actuellement, le marché développe sa présence. Le rapport de recherche présente une évaluation complète du marché et contient une tendance future, des facteurs de croissance actuels, des opinions attentives, des faits et des données de marché validées par l’industrie. L’étude de recherche fournit des estimations pour Global Remittance Software Forecast jusqu’en 2025*.

Certains des acteurs clés présentés dans l’étude sont Remit One Ltd., Remit Anywhere, FinCode Ltd., MTS, Girmiti Software Private Limited, Gray Systems, ControlBox Corp. NextGen Systems UK Limited, Fiserv, Inc. et Daemon Software, entre autres. .

Aperçu du

logiciel de transfert de fonds Le marché mondial des logiciels de transfert de fonds devrait passer de 1279,64 millions de dollars américains en 2017 à 3323,41 millions de dollars américains d’ici 2025 à un TCAC de 12,7% au cours de la période de prévision.

Le logiciel de transfert de fonds est un logiciel de transfert d’argent qui fournit un transfert d’argent en ligne à l’aide d’un portail en ligne, d’une application de transfert d’argent et d’applications pour téléphones mobiles. En plus de cela, l’entrée des acteurs en ligne du transfert d’argent sur mobile a mis la dynamique du marché des envois de fonds dans une situation intéressante.

Pour comprendre principalement la dynamique du marché mondial des logiciels de transfert de fonds dans le monde, le marché mondial des logiciels de transfert de fonds est analysé dans les principales régions du monde. Les partenaires Insight fournissent également des rapports régionaux et nationaux spécifiques personnalisés pour les domaines suivants.

Amérique du Nord : États-Unis, Canada et Mexique.

• Amérique du Sud et Centrale : Argentine, Chili et Brésil.

• Moyen-Orient et Afrique : Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Turquie, Égypte et Afrique du Sud.

• Europe : Royaume-Uni, France, Italie, Allemagne, Espagne, Belgique, Pays-Bas, Pologne et Russie.

• Asie-Pacifique : Inde, Chine, Japon, Corée du Sud, Indonésie, Singapour et Australie.

