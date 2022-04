Croissance du marché des ingrédients Clean Label 2022, dernière analyse des tendances et prévisions 2028

Le rapport sur le marché des ingrédients Clean Label fournit une analyse complète avec des informations qualitatives et quantitatives sur le marché par différents types de segments aux niveaux mondial, régional et national. Le rapport identifie et analyse les tendances croissantes ainsi que les principaux facteurs moteurs tels que l’augmentation du taux de numérisation, les fortes demandes des industries des utilisateurs finaux, les défis et les opportunités sur le marché des ingrédients pour étiquettes propres. Le rapport consistera également en un profilage exhaustif en termes de vue d’ensemble de leur activité, des faits financiers clés, des produits et services, de l’analyse SWOT et du développement récent des principaux acteurs opérant sur le marché.

Le label propre commence par la perception du consommateur du « naturel ». Le clean label est un mouvement impulsé par le consommateur, exigeant un retour à la vraie nourriture et à la transparence par l’authenticité. Clean label Ingredient est un ingrédient naturel, familier et simple, facile à reconnaître, à prononcer et à comprendre. L’ingrédient Clean Label est exempt d’ingrédients artificiels ou de produits chimiques synthétiques. L’ingrédient Clean Label est biologique, sans OGM, entièrement naturel, etc. L’ingrédient Clean Label ne contient aucun additif ni agent de conservation.

Principaux acteurs du marché des ingrédients Clean Label: Cargill, Incorporated, Corbion Inc., EI Du Pont De Nemours and Company, Frutarom Industries Ltd., Ingredion Incorporated, Kerry Group PLC, Koninklijke DSM NV, Sensient Technologies Corporation, Tate & Lyle PLC, The Archer Compagnie Daniels Midland

Le marché mondial des ingrédients Clean Label est segmenté en fonction du type, de la forme et de l’application. En fonction du type, le marché est segmenté en colorants naturels, arômes naturels, ingrédients de fruits et légumes, amidon et édulcorants, farines, malt et autres. Sur la base de la forme, le marché est segmenté en sec et liquide. Sur la base de la forme, le marché est segmenté en boissons, desserts laitiers et glacés, boulangerie, plats préparés/plats préparés et aliments transformés, céréales et collations et autres applications.

Le rapport fournit un aperçu détaillé de l’industrie, y compris des informations qualitatives et quantitatives. Il fournit un aperçu et des prévisions du marché mondial des ingrédients Clean Label en fonction de divers segments. Il fournit également des estimations de la taille du marché et des prévisions de l’année 2017 à 2027 en ce qui concerne cinq grandes régions, à savoir; Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique (APAC), Moyen-Orient et Afrique (MEA) et Amérique du Sud et centrale. Le marché des ingrédients clean label de chaque région est ensuite sous-segmenté par pays et segments respectifs. Le rapport couvre l’analyse et les prévisions de 18 pays dans le monde, ainsi que la tendance actuelle et les opportunités qui prévalent dans la région.

