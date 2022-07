Croissance du marché des implants rachidiens et des dispositifs chirurgicaux, tendances récentes, analyse du secteur, perspectives, perspectives, part et rapport sur les prévisions 2027

Marché des implants rachidiens et des dispositifs chirurgicaux. Le rapport se compose de prévisions liées à la taille du marché, aux revenus, à la production, au TCAC, à la marge brute et à d’autres facteurs importants. Le rapport propose une étude complète sur les tendances actuelles et futures du marché, ainsi que sur les principales forces motrices et restrictives ayant un impact sur l’industrie. Le rapport met en outre en lumière les aspects micro et macroéconomiques, y compris le paysage sociopolitique qui devrait avoir un impact sur la demande du marché Implants rachidiens et dispositifs chirurgicaux au cours de la période de prévision. Il se concentre également sur le rôle des principaux acteurs du marché impliqués dans l’industrie, y compris leur aperçu de l’entreprise, leur résumé financier et leur analyse SWOT.

Le marché mondial des implants rachidiens et des dispositifs chirurgicaux devrait représenter 14,70 milliards de dollars d’ici 2027, selon une analyse actuelle d’Emergen Research. Le marché des implants rachidiens et des dispositifs chirurgicaux observe une forte demande attribuée à la survenue croissante de troubles rachidiens. Selon les statistiques publiées par l’Organisation mondiale de la santé (OMS), chaque année dans le monde, le nombre de personnes souffrant de lésions de la moelle épinière se situe entre 250 000 et 500 000.

Ces blessures sont principalement dues à des causes évitables, notamment des chutes. , les accidents de la route ou la violence, et les personnes atteintes de cette maladie sont plus susceptibles de souffrir d’un décès prématuré que les personnes en bonne santé, et le taux de survie de ces patients est pire dans les économies à revenu faible et intermédiaire. En outre, les lésions de la moelle épinière sont associées à l’exposition à des affections secondaires en développement, telles que les infections des voies urinaires, les ulcères de pression, les spasmes musculaires, la mort thrombose veineuse profonde, la douleur chronique, l’ostéoporose, qui peuvent être invalidantes et parfois entraîner la mort.

Le modèle des cinq forces de Porter a également été entrepris dans l’étude pour comprendre le paysage concurrentiel du marché. Le rapport de recherche comprend également l’analyse de l’attractivité du marché, dans laquelle tous les segments et sous-segments sont mis en évidence en fonction de leur part de marché, de leur taille, de leur taux de croissance et de leur attractivité globale.

Cette étude de marché est menée à l’aide de données primaires et secondaires collectées à partir des ressources par l’équipe de recherche des professionnels de l’industrie et ainsi que des bases de données internes. Les analystes de recherche et les consultants coopèrent avec les organisations clés des domaines concernés pour vérifier et vérifier chaque valeur des données qui existent dans ce rapport.

Les principaux fabricants couverts sont :

Stryker Corporation, RTI Surgical Inc., Nuvasive Inc., Zimmer Biomet Holdings Inc., Boston Scientific, Depuy Synthes, B. Braun Melsungen, Abbott Laboratories, Orthofix International NV et Medtronic PLC, entre autres.

Chaque section du rapport révèle des informations essentielles sur le marché mondial des implants rachidiens et dispositifs chirurgicaux qui pourraient être utilisées pour assurer une forte croissance dans les années à venir. Notre mélange unique de techniques de recherche primaires et secondaires nous a aidés à reconnaître les opportunités commerciales cachées disponibles sur le marché mondial des implants rachidiens et des dispositifs chirurgicaux, en plus de collecter des informations importantes sur les acteurs du marché et d’obtenir des données de marché précises. Il comprend plusieurs études de recherche telles que l’analyse des coûts de fabrication, l’opportunité en dollars absolus, l’analyse des prix, le profilage de l’entreprise, l’analyse de la production et de la consommation et la dynamique du marché.

Emergen Research a segmenté le marché mondial des implants rachidiens et des dispositifs chirurgicaux en fonction du type de produit, de la technologie, du type de chirurgie, de l’utilisateur final et de la région :

Product Type Outlook (Revenu, USD Billion; 2017-2027)

Thoracic Fusion & Lumbar Fusion Devices postérieure intersomatique

fusion cervicale antérieure postérieure

Produits biologiques de la colonne vertébrale

traitement des fractures par compression

vertébrale Dispositifs de décompression

vertébrale Stimulateurs osseux invasifs non invasifs

sans fusion Dispositifs de stabilisation dynamique Disques artificiels Dispositifs de réparation de disque nucléaire



Perspectives technologiques (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2017-2027 )

Fusion et fixation

vertébrales Compression

vertébrale Traitement des fractures Décompression vertébrale

Préservation du mouvement

Type de chirurgie Perspectives (Revenus, milliards USD ; 2017-2027)

Chirurgie ouverte Chirurgie

mini-invasive

Perspectives pour l’utilisateur final (Revenus, milliards USD ; 2017-2027)

Hôpitaux

Cliniques spécialisées

Chirurgie ambulatoire Centres

Que couvre le rapport par rapport au paysage régional du marché ?

⟴ Le rapport sur le marché des implants rachidiens et des dispositifs chirurgicaux, en ce qui concerne le paysage régional, analyse et examine chaque segment géographique du marché en examinant l’offre, l’importation, l’exportation, la consommation et la production dans ces régions pour fournir aux lecteurs une compréhension complète du marché. Les pays couverts sont l’Amérique du Nord, l’Amérique latine, l’Asie-Pacifique, l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique.

⟴ Des informations de base concernant la part de marché détenue par différentes régions sont incluses dans le rapport. Les offres commerciales du rapport donnent aux lecteurs les informations les plus récentes et fiables qui les aideraient à développer leur entreprise.

Raisons d’investir dans ce rapport :

Þ Acquérir une compréhension approfondie et approfondie du marché mondial des implants rachidiens et des dispositifs chirurgicaux.

E Étudier les dernières tendances et le taux de croissance prévu sur la période de prévision.

E Pour aider les spécialistes de l’industrie, les investisseurs du marché et les parties prenantes à aligner leurs stratégies centrées sur le marché pour réaliser des bénéfices.

E Acquérir des informations bien informées pour prendre des décisions commerciales correctes.

E Effectuer une analyse concurrentielle des principaux acteurs du marché de l’industrie.

Points saillants de la table des matières :

⟴ Couverture de l’étude de marché sur les implants rachidiens et les dispositifs chirurgicaux: elle comprend les segments de marché clés, les principaux fabricants couverts, l’étendue des produits proposés au cours des années considérées, le marché mondial des implants rachidiens et des dispositifs chirurgicaux et les objectifs de l’étude. Il couvre également les études de segmentation fournies dans le rapport en fonction du type de produit et d’application.

⟴ Résumé analytique du marché Implants rachidiens et dispositifs chirurgicaux: Cette section met l’accent sur les études clés, le taux de croissance du marché, le paysage concurrentiel, les moteurs du marché, les tendances et les problèmes en plus des indicateurs macroscopiques.

⟴ Production du marché des implants rachidiens et des dispositifs chirurgicaux par région: le rapport fournit des données relatives à l’importation et à l’exportation, aux revenus, à la production et aux principaux acteurs de tous les marchés régionaux étudiés sont couverts dans cette section.

⟴ Profil du marché des implants rachidiens et des dispositifs chirurgicaux des fabricants: l’analyse de chaque acteur du marché présenté est détaillée dans cette section. Ce segment fournit également une analyse SWOT, le produit, la production, la valeur, la capacité et d’autres facteurs importants pour les acteurs individuels.

En outre, le rapport comprend l’analyse des différents produits disponibles sur le marché des implants rachidiens et des dispositifs chirurgicaux dans le contexte du volume de production, des revenus, de la structure des prix et des chiffres de l’offre et de la demande. Le rapport de recherche met en évidence les stratégies commerciales rentables des principaux concurrents du marché, ainsi que leurs expansions commerciales, leur composition, leurs accords de partenariat, leurs lancements de nouveaux produits/services et autres.

