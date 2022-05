Croissance du marché des génériques de marque, mises à jour des principaux acteurs, plans actuels et futurs par prévision jusqu’en 2028

La recherche et l’analyse sont effectuées dans le rapport d’activité convaincant en une étape ou en une combinaison de plusieurs étapes en fonction des besoins du client et des exigences de l’entreprise. Il comprend les principaux fabricants, fournisseurs, distributeurs, commerçants, clients, investisseurs, principaux types et principales applications. Le rapport permet de mesurer et d’optimiser chaque étape du cycle de vie du processus industriel, y compris l’engagement, l’acquisition, la rétention et la monétisation. Le rapport d’étude de marché prédit la taille du marché en ce qui concerne les informations sur les revenus des principaux détaillants, le développement de l’industrie en amont et en aval, les progrès de l’industrie, les entreprises clés, ainsi que les segments de marché et les applications.

Le marché mondial des génériques de marque devrait passer de sa valeur initiale estimée de 232,83 milliards USD en 2018 à une valeur projetée de 421,15 milliards USD d’ici 2026, enregistrant un TCAC de 7,69 % au cours de la période de prévision 2019-2026. Cette augmentation de la valeur marchande peut être attribuée au besoin croissant d’options de traitement moins chères et de médicaments pharmaceutiques requis par les patients.

Principaux concurrents du marché :

Teva Pharmaceutical Industries Ltd. ; Zydus Cadila ; Hétéro; AstraZeneca ; Mylan NV ; Novartis SA ; Pfizer Inc. ; GlaxoSmithKline plc ; Aspen Holdings; Santé Bausch ; Eris Lifesciences Limited ; Par Pharmaceutique ; Sanofi ; Apotex Inc.; Laboratoires du Dr Reddy’s Ltd.; Abbott ; Sun Pharmaceutical Industries Ltd. ; Lupin Pharmaceuticals, Inc. ; ALLERGAN ; Stade Arzneimittel ; Cipla Inc. et EVA PHARMA sont quelques-uns des principaux concurrents travaillant actuellement sur le marché des génériques de marque.

Marché mondial des génériques de marque par type de produit (génériques de marque à valeur ajoutée, génériques de marque), application thérapeutique (oncologie, maladies cardiovasculaires, diabète, neurologie, maladies gastro-intestinales, maladies dermatologiques, analgésiques et anti-inflammatoires, autres), classe de médicaments Agents, Antimétabolites, Hormones, Antihypertenseurs, Hypolipidémiants, Antidépresseurs, Antipsychotiques, Antiépileptiques, Autres), Type de consommation (Orale, Parentérale, Topique, Autres), Canal de distribution (Pharmacies hospitalières, Pharmacies de détail, Pharmacies en ligne, autres), géographie (Amérique du Nord, Amérique du Sud, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique) – Tendances et prévisions du secteur jusqu’en 2026

Définition du marché : marché mondial des génériques de marque

Les génériques de marque peuvent être définis comme les médicaments pharmaceutiques qui ont été réédités avec un nom de marque différent. Ces médicaments sont produits par diverses sociétés de fabrication pharmaceutique car le brevet de ce médicament a déjà expiré et les médicaments génériques sont vendus à moindre coût. Même s’il n’y a aucune différence dans la qualité ou le processus de fabrication du médicament.

Facteurs de marché:

Croissance du nombre de brevets expirés et arrivant à expiration pour les médicaments de marque ; ce facteur est l’un des principaux moteurs de la croissance du marché

Croissance des incidents et de la population souffrant de maladies et troubles chroniques ; ce facteur devrait stimuler la croissance du marché

Restriction du marché :

Manque de pénétration associé au nombre de médicaments génériques dans le monde ; ce facteur devrait freiner la croissance du marché

Développements clés sur le marché :

En janvier 2019, Hetero a annoncé le lancement d’une version générique du « lapatinib » en Inde, qui sera commercialisée sous le nom de « Hertab » par Hetero Healthcare Ltd.

En février 2018, Hetero a annoncé le lancement d’un médicament générique à dose fixe (FDC) d’« emtricitabine » et de « ténofovir alafénamide » en Inde. Le produit a déjà été approuvé par le Drug Controller General of India (DCGI) et sera commercialisé sous le nom de « Tafero-EM » par Hetero Healthcare Ltd.

En novembre 2017, Eris Lifesciences Limited a annoncé avoir accepté d’acquérir la division des génériques de marque de Strides Shasun Limited. Cette acquisition contribuera à faire d’Eris Lifesciences Limited l’une des dix premières sociétés au monde dans le segment du traitement du système nerveux central.

Segmentation : marché mondial des génériques de marque

Par type de produit Génériques de marque à valeur ajoutée Génériques nommés commerciaux (de marque)

Par application thérapeutique Oncologie Maladies cardiovasculaires Diabète Neurologie Maladies gastro-intestinales Maladies dermatologiques Analgésiques et anti-inflammatoires Autres

Par classe de drogue Agents d’alkylation Antimétabolites Les hormones Anti-hypertenseur Médicaments hypolipémiants Antidépresseurs Anti-psychotiques Anti-épileptique Autres

Par type de consommation Oral Parentéral Topique Autres

Par canal de distribution Pharmacies hospitalières Pharmacies de détail Pharmacies en ligne Autres



Raisons d’acheter ce rapport

Perspectives actuelles et futures du marché mondial des génériques de marque sur les marchés développés et émergents

Le segment qui devrait dominer le marché ainsi que le segment qui détient le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision

Régions/pays qui devraient connaître les taux de croissance les plus rapides au cours de la période de prévision

Les derniers développements, parts de marché et stratégies employées par les principaux acteurs du marché

