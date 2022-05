Croissance du marché des équipements de test d’emballage pharmaceutique, mises à jour des principaux acteurs, plans actuels et futurs par prévision jusqu’en 2028

La recherche et l’analyse sont effectuées dans le rapport d’activité convaincant en une étape ou en une combinaison de plusieurs étapes en fonction des besoins du client et des exigences de l’entreprise. Il comprend les principaux fabricants, fournisseurs, distributeurs, commerçants, clients, investisseurs, principaux types et principales applications. Le rapport permet de mesurer et d’optimiser chaque étape du cycle de vie du processus industriel, y compris l’engagement, l’acquisition, la rétention et la monétisation. Le rapport d’étude de marché prédit la taille du marché en ce qui concerne les informations sur les revenus des principaux détaillants, le développement de l’industrie en amont et en aval, les progrès de l’industrie, les entreprises clés, ainsi que les segments de marché et les applications.

Marché mondial des équipements de test des emballages pharmaceutiques par type (services, équipements), utilisateur final (sociétés pharmaceutiques, organismes de recherche sous contrat, organisations gouvernementales, instituts de recherche, laboratoires d’essais), géographie (Amérique du Nord, Amérique du Sud, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique) – Tendances de l’industrie et prévisions jusqu’en 2026

Le marché mondial des équipements de test des emballages pharmaceutiques devrait enregistrer un TCAC sain de 10,7 % au cours de la période de prévision de 2019 à 2026

Téléchargez GRATUITEMENT un exemple de copie PDF du rapport @ http://databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-pharmaceutical-packaging-testing-equipment-market&pm

L’équipement de test d’emballage pharmaceutique est utilisé pour tester les emballages de produits pharmaceutiques. Les deux principaux composants du test de package incluent ; test d’intégrité de l’emballage (fuite) et test de résistance du joint. Le test d’emballage est la mesure des caractéristiques et des propriétés impliquées dans l’emballage pour vérifier la résistance, la durabilité et la durée de conservation. Les tests d’emballage comprennent les matériaux d’emballage, les composants, les emballages, les conteneurs d’expédition et les charges unitaires ainsi que tous les processus qui y sont associés. L’équipement de test mesure les effets et les interactions, le contenu de l’emballage, les niveaux d’emballage, l’utilisation finale et les forces externes des emballages pharmaceutiques.

Segmentation:

Le marché mondial des équipements de test d’emballages pharmaceutiques est segmenté en deux segments notables qui sont le type et l’utilisateur final.

Sur la base du type, le marché est segmenté en équipements et services. Le segment des équipements est en outre subdivisé en analyseur de perméabilité, testeur de froissement et de rigidité, testeur de chute d’emballage, humidimètre, testeur de vibration d’emballage et analyseur de texture. Le segment de l’analyseur de perméabilité est en outre subdivisé en testeur de perméabilité au gaz et testeur de perméabilité au gaz de conteneur. Le segment des services est en outre subdivisé en tests de conteneurs, tests d’intégrité de fermeture de conteneurs, tests de durée de conservation, inspection visuelle et tests fonctionnels, tests de stabilité, tests de matières premières, validation de méthodes, tests microbiens, surveillance environnementale, caractérisation physico-chimique et tests de libération de lots. . Les tests de conteneurs sont en outre segmentés en tests de perméation de conteneurs, tests d’identification de matériaux, tests d’extractibles, et tests de fonctionnalité. Les tests d’intégrité de la fermeture des conteneurs sont en outre segmentés en décroissance du vide et de la pression, détection des fuites à haute tension, espace libre d’oxygène et détection des fuites d’hélium. En avril 2019, Lansmont a collaboré avec Southern Marketing Associates, Inc. (États-Unis). L’objectif de cette collaboration est d’étendre les activités de Lansmont dans le sud-est des États-Unis en couvrant : le Maryland, Washington DC, la Virginie, le Tennessee, la Caroline du Nord, la Caroline du Sud, le Mississippi, l’Alabama, la Géorgie, la Floride et Porto Rico.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché est segmenté en sociétés pharmaceutiques, organismes de recherche sous contrat, organismes gouvernementaux, instituts de recherche et laboratoires d’essais. En mars 2018, le groupe Intertek Group Plc a acquis Aldo Abela Surveys Limited (Malte). Abela Surveys Limited est l’un des principaux fournisseurs de services d’inspection de fret de qualité et de quantité, à Malte. Cette acquisition contribuera à développer les activités d’Intertek.



Analyse compétitive:

Certains des principaux acteurs opérant sur ce marché sont LABTHINK, UNION PARK CAPITAL, WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC., Qualitest International Inc., AMETEK Sensors, Test & Calibration (STC), TEN-E, PTI Packaging Technologies and Inspection, AMRI, Westpak Inc., Eurofins Scientific, Intertek Group plc, Cryopak, SGS, TASI Group, Edwards Analytical, NSF International, Nelson Laboratories, LLC et autres.

Le marché mondial des équipements de test d’emballages pharmaceutiques est un marché très concentré qui comprend des acteurs clés et des acteurs locaux. Le marché a connu une augmentation de divers développements stratégiques en raison d’un scénario de marché favorable. Le marché connaîtra une croissance importante dans les années à venir en raison de la criticité de l’emballage des médicaments pharmaceutiques, des avancées technologiques et des directives obligatoires.

Le marché a connu des développements en termes de fusions et acquisitions, de partenariats ou de lancements de produits pour améliorer le portefeuille de produits afin de répondre à la demande croissante de technologies innovantes d’équipements de test d’emballages pharmaceutiques. Par exemple, en octobre 2016, TM Electronics, Inc. (États-Unis) a été acquise par Union Park Capital. Cette acquisition élargira le portefeuille de produits d’Union Park Capital et l’aidera à générer plus de revenus et à se maintenir dans la concurrence commerciale. De tels développements ne mèneront qu’à un avenir sain pour le marché mondial des équipements de test d’emballages pharmaceutiques.

Labthink International a dominé le marché mondial des équipements de test d’emballages pharmaceutiques et représente la part de marché la plus élevée en 2018, suivie par UNION PARK CAPITAL et West Pharmaceutical Services, Inc. Les autres acteurs clés présents sur le marché comprennent Qualitest International Inc., AMETEK Sensors, Test & Calibration (STC), TEN-E, PTI Packaging Technologies and Inspection, AMRI, Westpak Inc., Eurofins Scientific, Intertek Group plc, Cryopak, SGS, TASI Group, Edwards Analytical, NSF International, Nelson Laboratories, LLC et autres.

Labthink International :

Labthink International, dont le siège est à Jinan, en Chine, a été fondée en 1989. La société se concentre sur la fourniture d’instruments de test de laboratoire, de tests d’emballage et de services de traitement de données de test pour les fabricants, les producteurs d’aliments et de boissons, les sociétés médicales et pharmaceutiques et d’autres sociétés. La société a deux catégories de produits d’exploitation pour les produits de test et les services de test. La catégorie axée sur le marché se situe dans la catégorie des produits de test et des services de test. La société est continuellement engagée dans des relations stratégiques pour améliorer la production et la fabrication d’équipements et de services tels que,

En août 2018, Labthink a lancé ses nouveaux instruments de test de perméabilité de la série C, y compris les systèmes de test de taux de transmission d’oxygène de la série C230, les systèmes de test de taux de transmission de vapeur d’eau de la série C330. Le lancement du produit aidera l’entreprise à générer des revenus.

Il a ses réseaux mondiaux par le biais de représentants commerciaux directs et de distributeurs aux États-Unis et en Chine.

CAPITALE DU PARC DE L’UNION :

UNION PARK CAPITAL, dont le siège social est situé dans le Massachusetts, aux États-Unis, a été fondée en 2012. La société se concentre sur le soutien financier dans le financement d’acquisitions, les entreprises familiales, les transactions privées, les rachats par la direction, les recapitalisations, les investissements en capital de croissance, les roulements d’une partie de fonds propres existants. La société a de nombreuses catégories de produits d’exploitation Testing 101, produits, testeurs de fuite et de débit de fuite, testeurs de système de fuite et de débit de fuite, testeurs d’emballage, luminaires et accessoires, industries et applications, catégories de services et d’assistance. La catégorie axée sur le marché se trouve sous Test 101, produits, testeurs de fuite et de débit de fuite, testeurs de système de fuite et de débit de fuite, catégorie testeur d’emballage. Il a ses réseaux mondiaux par le biais de représentants commerciaux directs et de distributeurs aux États-Unis

West Pharmaceutical Services, Inc. :

West Pharmaceutical Services, Inc. a son siège social en Pennsylvanie, aux États-Unis, et a été fondée en 1923. La société s’engage à fournir des laboratoires innovants et de haute qualité, des services de conseil et à créer des opportunités pour générer de la valeur pour les actionnaires. La société opère à travers deux segments d’activité qui comprennent des produits exclusifs et des produits fabriqués sous contrat. Les produits fabriqués sous contrat sont un segment axé sur le marché dont le chiffre d’affaires global de 2018 par rapport à 2017 a augmenté de 7,4 % en raison de l’impact de la conversion des devises. En dehors de cela, l’augmentation du prix de vente des produits et l’augmentation du volume des ventes en Irlande ont contribué à la croissance de l’entreprise.

Ses catégories axées sur le marché sont l’analyse des extractibles et des relargables, l’emballage et les tests de produits combinés/dispositifs, l’analyse et les techniques d’intégrité des fermetures de conteneurs. En 2018, le nombre total d’employés de l’entreprise était supérieur à 36 518, alors que le chiffre d’affaires de l’entreprise obtenu en 2018 était de 1 717,40 millions USD.

La société a une large présence géographique en Amérique du Nord, Amérique du Sud, EMEA, Asie-Pacifique. Elle opère à travers ses filiales telles que Tech Group North America, Inc. (États-Unis), Tech Group Europe Limited (Irlande), Medimop Medical Projects Ltd (Israël), West Pharmaceutical Services Cornwall Ltd (Royaume-Uni) et West Pharmaceutical Services Colombia SA (États-Unis). ) entre autres.

DEVELOPPEMENTS récents:

En août 2018, Labthink a lancé ses nouveaux instruments de test de perméabilité de la série C, y compris les systèmes de test de taux de transmission d’oxygène de la série C230, les systèmes de test de taux de transmission de vapeur d’eau de la série C330. Le lancement du produit aidera l’entreprise à générer des revenus.

En octobre 2016, TM Electronics, Inc. (États-Unis) a été acquise par Union Park Capital. Cette acquisition élargira le portefeuille de produits d’Union Park Capital et l’aidera à générer plus de revenus et à se maintenir dans la concurrence commerciale.

En avril 2019, DDL, Inc. a annoncé que le Cryopak Testing Center avait été rebaptisé laboratoire de test DDL. Le laboratoire DDL nouvellement renommé proposera une gamme de tests, notamment des tests d’intégrité et de résistance, des performances thermiques et des tests de durée de conservation.

En 2018, grâce à l’acquisition de PHAST GmbH, Eurofins BioPharma Product Testing Germany a renforcé son portefeuille de services pour les industries biotechnologiques et pharmaceutiques axées sur la recherche en proposant des packages de test complets pour les grandes et les petites molécules.

Pour se renseigner avant d’acheter le rapport @ https://databridgemarketresearch.com/inquire-before-buying/?dbmr=global-pharmaceutical-packaging-testing-equipment-market&pm

Requêtes résolues dans ce rapport :

Quelles seront les spécialités auxquelles les acteurs des équipements de test d’emballages pharmaceutiques se profilant avec des conceptions intensives, des finances et, en outre, des progrès en cours devraient se rapprocher ?

Quels seront les taux de développement prévus pour votre propre économie d’équipement de test d’emballages pharmaceutiques et en outre pour chaque portion à l’intérieur ?

Quelle sera l’application, les tris et l’estimation de l’équipement de test d’emballage pharmaceutique auxquels se joignent attentivement les fabricants ?

Quels seront les dangers qui attaqueront la croissance ?

Quelle est la durée de l’opportunité du marché mondial des équipements de test d’emballage pharmaceutique?

Comment les équipements de test d’emballages pharmaceutiques partagent-ils leur valeur avec les différentes marques d’assemblage ?

Options de personnalisation

• Toutes les segmentations fournies ci-dessus dans ce rapport sont représentées au niveau national et peuvent être personnalisées en fonction des besoins.

• Tous les produits couverts sur le marché, le volume de produits et les prix de vente moyens seront inclus en tant qu’options personnalisables qui peuvent entraîner des coûts supplémentaires nuls ou minimes (selon la personnalisation).

Remarque : Si vous avez des exigences particulières, veuillez nous en informer et nous vous proposerons le rapport que vous souhaitez.

À propos de l’étude de marché sur les ponts de données :

Data Bridge Market Research s’est présenté comme une société d’études de marché et de conseil non conventionnelle et néotérique avec un niveau de résilience inégalé et des approches intégrées. Nous sommes déterminés à dénicher les meilleures opportunités du marché et à favoriser une information efficace pour que votre entreprise prospère sur le marché. Data Bridge s’efforce de fournir des solutions appropriées aux défis commerciaux complexes et initie un processus de prise de décision sans effort.

Contacter:

Étude de marché sur les ponts de données

États-Unis : +1 888 387 2818

Royaume-Uni : +44 208 089 1725

Hong Kong : +852 8192 7475

E-mail : Corporatesales@databridgemarketresearch.com