Croissance du marché des équipements de séparation du pétrole et du gaz, analyse des parts, profils d’entreprise et prévisions jusqu’en 2028

The latest industry analysis report from Reports and Data titled "Global Oil and Gas Separation Equipment Market provides the reader with a comprehensive overview of the Oil and Gas Separation Equipment industry. According to the Oil and Gas Separation Equipment Market Report, Global Oil and Gas Separation Equipment Markets are Expected to Register a Steady CAGR of 4.5% over the Forecast Period and Reach Staggering Market Size of 11.81 billion USD by 2028

. Separator is a pressure vessel used to separate well streams into liquid and gaseous components. Oil and gas separators are usually installed in onshore processing units and offshore platforms. Separators are needed to generate oil and gas streams that meet pipeline requirements. In addition, the extracted hydrocarbons are usually mixed with gas, oil, water, mud and other liquid or solid particles. The separation of hydrocarbons from impurities is important before they can be converted into fuel. The growing need for efficient separation equipment to maintain the optimum quality of pipelines and fluids has driven the demand for oil and gas separation equipment,

Principaux facteurs qui stimulent le marché mondial des équipements de séparation du pétrole et du gaz Croissance

des revenus La croissance des revenus de l’industrie mondiale des matériaux et des produits chimiques est principalement tirée par des facteurs tels que l’industrialisation rapide et la forte croissance de la demande de produits chimiques et de matériaux dans diverses industries, notamment les produits pharmaceutiques, les aliments et les boissons, le pétrole et le gaz, les soins personnels et les cosmétiques, les pâtes et papiers. , textile et industries manufacturières. La sensibilisation croissante à l’environnement, l’utilisation croissante de produits chimiques et de matières premières respectueux de l’environnement, les progrès technologiques dans les techniques de fabrication, l’utilisation croissante de produits chimiques industriels organiques et le besoin croissant de produits chimiques de spécialité à haute performance sont d’autres facteurs qui stimulent la croissance des revenus du marché.

Principales entreprises présentées dans le rapport :

Worthington Industries, Alfa Laval, Amacs, Burgess-Manning, Inc, ACS Manufacturing Inc., Godrej Process Equipment, Honeywell, ATLAS Oil & Gas Process Systems Inc, Valerus, eProcess Technologies Pty. Ltd, HAT International , Fenix ​​Process Technologies et Doyle Dryers LLC.

Product Outlook (Revenu, USD Billion; 2018-2028)

Degasser

Séparateurs triphasés

Scrubber

Deliquilizer

Heat

Treaters

Configuration Outlook (Revenu, USD Billion; 2018-2028)

Séparateur horizontal Séparateur

vertical Séparateur

sphérique

Perspectives de la technologie (Revenu, milliards USD; 2018-2028)

Gravitationnel

Centrifuge

Autres

