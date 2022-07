Croissance du marché des équipements de réfrigération commerciale, tendances, opportunité absolue et chaîne de valeur 2022-2030

La taille du marché mondial des équipements de réfrigération commerciale devrait représenter environ XX milliards de dollars américains d’ici 2030, selon un nouveau rapport de Market Report Hub.

La taille du marché mondial des équipements de réfrigération commerciale était évaluée à XX milliards de dollars américains en 2020 et devrait croître à un TCAC de XX au cours de la période de prévision 2022 à 2030.

Facteurs de croissance

L’augmentation de la demande d’articles et les industries florissantes de l’hôtellerie et du tourisme sont quelques-uns des facteurs qui stimulent la croissance du marché. Les préoccupations environnementales croissantes liées à l’émission de réfrigérants nocifs tels que les chlorofluorocarbures (CFC) et les hydrochlorofluorocarbures (HCFC) ont conduit à la mise en œuvre de réglementations favorisant l’utilisation d’alternatives efficaces dans les équipements de réfrigération commerciale à l’échelle mondiale. En vertu de sa Clean Air Act, l’Agence américaine de protection de l’environnement (EPA) a rendu obligatoire l’utilisation régulière de réfrigérants à faible potentiel de réchauffement global (GWP) dans les équipements du secteur commercial. Ces réglementations encouragent les fabricants de réfrigérateurs commerciaux à rechercher des réfrigérants à faible consommation d’énergie afin de minimiser les effets néfastes des émissions de gaz à effet de serre (GES). Par exemple, en 2020, Hiber, une marque d’Ali Group Sr l. a Socio Unico, a ajouté des armoires de réfrigération intégrées à connectivité IoT bidirectionnelle optimisées avec des systèmes d’auto-apprentissage pour réduire la consommation d’énergie lorsque l’équipement n’est pas utilisé.

la catastrophe du COVID-19 a fortement perturbé l’industrie de la restauration commerciale et les industries de la vente au détail, ce qui a eu un impact négatif sur la croissance du marché des équipements de réfrigération commerciale. Cependant, depuis décembre 2019, les instituts de recherche et les sociétés pharmaceutiques ont fortement demandé et utilisé des réfrigérateurs de stockage de vaccins au cours de leurs processus de R&D pour proposer un vaccin salvateur contre le coronavirus.

Faits saillants du rapport

Le segment des réfrigérateurs et congélateurs représentait la part de revenus la plus élevée de près de 35,0 % en 2020 et devrait conserver sa domination au cours de la période de prévision. Le secteur florissant du voyage et du tourisme à l’échelle mondiale, qui a encouragé la création de plusieurs établissements de restauration, y compris des restaurants, a contribué à la forte croissance du segment ces dernières années. Le segment couvre également les cellules de refroidissement rapides utilisées pour congeler ou refroidir rapidement des articles à des températures plus basses et arrêter la croissance des bactéries dans l’article stocké. L’adoption généralisée des refroidisseurs par les professionnels de la santé dans le monde entier, pour stocker des échantillons de tissus de tests contrôlés, de vaccins et de médicaments critiques, est également un facteur clé contribuant à la croissance du marché.

Le segment autonome représentait plus de 85,0 % du marché des équipements de réfrigération commerciale en 2020. Une installation facile et peu coûteuse et de faibles coûts de déplacement et de maintenance des appareils sont quelques-uns des facteurs clés qui contribuent à la domination du segment sur le marché. Selon l’Environmental Protection Agency (EPA), en 2020, les émissions des équipements de réfrigération commerciaux autonomes représentaient près de 26 % des émissions mondiales totales de HFC. Pour respecter les normes strictes d’émission de HFC, les fabricants remplacent le réfrigérant R-404A par le réfrigérant R-448A, réduisant ainsi le GWP de l’équipement de réfrigération jusqu’à 70 %.

Le 51 cu. pi. à 100 cu. pi. Le segment représentait une part des revenus de près de 50,0 % du marché global en 2020. La domination du segment peut être attribuée au nombre croissant d’hypermarchés, de magasins d’alimentation spécialisés et de supermarchés dans le monde. Les réfrigérateurs à portée de main font partie des équipements les plus rapidement déployés dans les espaces commerciaux, la capacité de stockage la plus populaire étant de 50 cu. Pi à 75 cu. pi. Les fabricants proposent plusieurs produits clés en main qui pourraient bien s’adapter aux diverses exigences des clients.

Le segment de la distribution d’aliments et de boissons devrait enregistrer le TCAC le plus élevé de plus de XX de 2022 à 2030. Les développements rapides de la logistique du canal froid et une augmentation des activités de transport réfrigéré pour l’expédition de produits thermosensibles vers n’importe quelle partie du monde ont travaillé dans le faveur du segment. De plus, la disponibilité de réfrigérateurs à température contrôlée de pointe pour les food trucks et autres véhicules de transport permet une distribution fiable de poisson, de boissons, d’alcool, de produits biopharmaceutiques et d’autres denrées périssables dans des endroits éloignés. L’adoption croissante des remorques réfrigérées sectionnelles par les clients à forte intensité de capital dans l’industrie de la distribution d’aliments et de boissons devrait favoriser la croissance du segment au cours de la période de prévision.

Le segment de la restauration représentait une part des revenus de plus de 30,0 % du marché global en 2020. Cela peut être attribué à la pénétration croissante des restaurants à service rapide (QSR) et des food trucks dans l’industrie mondiale de la restauration.

L’Amérique du Nord a dominé le marché mondial en 2020 et devrait représenter près de 31,0 % de la part globale des revenus d’ici 2030. Cela peut être principalement attribué au secteur de la vente au détail bien établi aux États-Unis. La forte croissance du marché régional peut également être attribuable à la présence de plusieurs grands fabricants d’équipements de réfrigération commerciale. L’adoption précoce d’équipements intelligents dans les cuisines commerciales de la région devrait également bien fonctionner pour le marché au cours de la période de prévision.

Joueurs clés

AB Electrolux

Ali SpA

Transporteur

DAIKIN Industries, Ltd.

Douvres Corporation

Segmentation du marché

Perspectives du produit Équipement de réfrigération de transport Réfrigérateurs et congélateurs Réfrigération de boissons Vitrines d’affichage Marchandiseurs de glace et équipement de vente de glace Autre équipement

Type de système Outlook Autonome Télécommandé

Perspectives de capacité Moins de 50 cu. pi. 51 cu. pi. à 100 cu. pi. Plus de 100 cu. pi.

Perspectives d’application Service alimentaire Vente au détail d’aliments et de boissons Hypermarchés Supermarchés Épicerie Magasin d’alimentation spécialisé Les autres Distribution de nourriture et de boissons Production d’aliments et de boissons Les autres

Perspectives régionales Amérique du Nord NOUS Canada L’Europe  Allemagne ROYAUME-UNI Asie-Pacifique Chine Inde Japon Amérique latine Brésil Mexique Moyen-Orient et Afrique



Le rapport d’étude de marché sur les équipements de réfrigération commerciale couvre la définition, la classification, la classification des produits, l’application du produit, la tendance de développement, la technologie du produit, le paysage concurrentiel, la structure de la chaîne industrielle, la vue d’ensemble de l’industrie, la politique nationale et l’analyse de la planification de l’industrie, la dernière analyse dynamique, etc. , et comprend également majeur. L’étude comprend les moteurs et les contraintes du marché mondial. Il couvre l’impact de ces facteurs et contraintes sur la demande au cours de la période de prévision. Le rapport met également en évidence les opportunités du marché au niveau mondial.

Le rapport fournit la taille (en termes de volume et de valeur) du marché des équipements de réfrigération commerciale pour l’année de base 2020 et les prévisions entre 2021 et 2030. Les chiffres du marché ont été estimés sur la base de la forme et de l’application. La taille du marché et les prévisions pour chaque segment d’application ont été fournies pour le marché mondial et régional.

Ce rapport se concentre sur la situation du marché mondial des équipements de réfrigération commerciale, les prévisions futures, les opportunités de croissance, le marché clé et les principaux acteurs. Les objectifs de l’étude sont de présenter le développement du marché des équipements de réfrigération commerciale aux États-Unis, en Europe et en Chine.

Il est pertinent de considérer que dans une économie mondiale volatile, nous n’avons pas seulement effectué des prévisions du marché des équipements de réfrigération commerciale en termes de TCAC, mais également étudié le marché en fonction de paramètres clés, y compris la croissance d’une année sur l’autre (YoY), pour comprendre la certitude du marché et trouver et présenter les opportunités lucratives sur le marché.