Croissance du marché des émulateurs de réseau à observer | Itrinegy, Keysight Technologies, Packetstorm Communications

Les technologies les plus récentes et les plus avancées ont ouvert la voie à des transformations radicales dans le domaine des services d'émulation de réseau. La popularité de l'utilisation de diverses applications telles que le service de messagerie multimédia (MMS), l'accès haut débit sans fil, le chat vidéo, le contenu HDTV, la télévision mobile, la diffusion vidéo numérique (DVB) et les services voix et données. L'avènement de l'IoT et du Big Data ces derniers temps a propulsé l'augmentation du nombre d'appareils connectés sur Internet. En plus de la pénétration croissante des smartphones, l'augmentation du nombre d'appareils connectés sur Internet a entraîné une explosion des données, ce qui a rendu les réseaux existants incapables de gérer un trafic aussi important et des réseaux complexes. Dans un scénario aussi complexe et exigeant, il est devenu impératif pour les secteurs industriels utilisant des réseaux pour exécuter diverses applications de tester les performances des applications sur le réseau avant leurs déploiements. Un émulateur de réseau permet aux utilisateurs d'évaluer plus rapidement les réseaux de communication en déplacement dans un sens beaucoup plus réaliste. Un système d'émulation de réseau a la capacité d'interopérer au niveau d'une ou plusieurs couches de protocole avec des radios ainsi que des dispositifs pour fournir des capacités matérielles dans la boucle. L'avènement de technologies émergentes telles que l'IoT, l'IoT industriel et la 5G a donné naissance à de nombreuses topologies de réseau complexes englobant une pléthore d'applications.

La dernière étude publiée sur le marché mondial des «émulateurs de réseau» par The Insight Partners évalue les prévisions du marché jusqu’en 2027. L’ étude de marché « Émulateur de réseau » couvre des données de recherche importantes et prouve qu’il s’agit d’un document de référence pratique pour les gestionnaires, les analystes, les experts de l’industrie et d’autres les personnes clés ont accès à une étude auto-analysée pour aider à comprendre les tendances du marché, les moteurs de croissance, les opportunités et les défis à venir et sur les concurrents.

Apposite

Technologies, Anritsu Corporation, Aukua Systems Inc., Calnex Solutions Limited, InterWorking Labs, Inc., Itrinegy, Keysight Technologies Inc., Packetstorm Communications, Inc., Polaris Networks, Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG, W2BI INCORPORATED

Aperçu du marché de l’émulateur de réseau

Prolifération de l’IoT, de la 5G et des appareils connectés

Améliorer la qualité des services, fournir des services à une zone géographique plus large et être durable dans les environnements où des millions et des milliards d’appareils sont connectés sur le réseau sont quelques autres facteurs qui ont conduit à la conceptualisation de l’infrastructure de réseau 5G. La 5G a le potentiel de relever quelques défis clés des opérateurs de réseau tout en offrant le haut débit mobile. De plus, leur fonctionnalité rentable pour gérer le trafic sans cesse croissant sur le réseau aide à répondre aux attentes de vitesse et de qualité sur le réseau. De plus, le trafic de données a augmenté à un taux annuel de plus de 65 % dans le monde au cours des 5 dernières années, et il a été prévu de croître à un TCAC d’environ 40 % au cours de la période 2018-2023.

Marché des émulateurs de réseau – par application

SD-WAN

Internet des objets

Cloud

Autres

Marché de l’émulateur de réseau – par

secteur Gouvernement vertical et défense Commerce de

détail et commerce électronique

BFSI

Santé

Télécommunication

Autres

L’analyse régionale du marché mondial de l’émulateur de réseau est prise en compte pour les régions clés telles que l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Amérique latine et le reste du monde . L’Amérique du Nord est la première région du monde. Considérant que, en raison de la hausse no. des activités de recherche dans des pays tels que la Chine, l’Inde et le Japon, la région Asie-Pacifique devrait également afficher un taux de croissance plus élevé au cours de la période de prévision 2020-2027.

• Les principales stratégies de développement intégrées par les principaux acteurs pour maintenir une position concurrentielle sur le marché sont incluses dans le rapport.

• Les technologies émergentes qui stimulent la croissance du marché sont mises en évidence dans le rapport.

• La valeur marchande des segments qui dominent le marché et les sous-segments sont mentionnés dans le rapport.

• Le rapport étudie les principaux fabricants et autres acteurs entrant sur le marché mondial de l’émulateur de réseau.



