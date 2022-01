Croissance du marché des emballages pour la peau en 2022-2029 | et stratégies commerciales clés des principaux acteurs de l’industrie – Sealed Air, DuPont, Bemis Company Inc., Dow, WestRock Company, CLONDALKIN GROUP

L’étude de marché Data Bridge analyse que le marché de l’emballage de la peau projettera un TCAC de 6,00% pour la période de prévision 2022-2029. L’accent croissant mis sur les innovations en matière de produits d’emballage et les progrès technologiques des fabricants, la croissance et l’expansion de l’industrie de l’emballage, en particulier dans les économies en développement comme l’Inde et la Chine, la demande croissante de solutions d’emballage innovantes développées avec des méthodes de fabrication avancées et innovantes, la demande croissante de produits de beauté et de soins personnels et l’augmentation du revenu personnel disponible sont les facteurs qui stimulent la croissance du marché des emballages pour la peau.

Le rapport sur le marché de l’emballage de la peau présente les sociétés suivantes, notamment : – Sealed Air, DuPont, Bemis Company Inc., Dow, WestRock Company, CLONDALKIN GROUP, Klöckner Pentaplast, Foremost Graphics Group, Berry Global Inc., Reynolds Packaging, Verdict Media Limited , Display Pack Inc., G. Mondini SpA, Amcor plc, MULTIVAC

Ce rapport étudie le statut et les prévisions du marché mondial des emballages pour la peau, catégorise la taille du marché mondial des emballages pour la peau (valeur et volume), les revenus (en millions USD), le prix des produits par fabricants, type, application et région. Le rapport sur le marché des emballages cutanés par matériau, application et géographie avec prévisions mondiales jusqu’en 2027 est un connaisseur et des recherches approfondies fournissent des détails sur les principales situations économiques provinciales du monde, en se concentrant sur les principaux districts (Amérique du Nord, Amérique du Sud Europe et Asie-Pacifique ) et les nations cruciales (États-Unis, Allemagne, Royaume-Uni, Japon, Corée du Sud et Chine).

Par matériau (films plastiques, papier et carton, autres), type (emballage skin cardé, emballage skin non cardé), revêtement thermoscellable (à base d’eau, à base de solvant, autres), application (alimentaire, biens de consommation, biens industriels)

