Croissance du marché des dispositifs de chirurgie bariatrique, mises à jour des principaux acteurs, plans actuels et futurs par prévision

Le marché des dispositifs de chirurgie bariatrique devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse le marché pour représenter 3,08 milliards de dollars d’ici 2028 et augmentera à un TCAC de 7,38 % au cours de la période de prévision mentionnée ci-dessus. .

Acteurs majeurs : –

Medtronic, Johnson & Johnson Services, Inc., Intuitive Surgical, Apollo Endosurgery, Inc., Reshape Lifesciences, Inc., Olympus Corporation, Aspire Bariatrics, Spatz FGIA Inc., Mediflex Surgical Products, Cousin Biotech, Allergan, GI Dynamics, Inc. , Asensus Surgical US, Inc., USGI Medical, Stryker, Smith & Nephew, Abbott, B. Braun Melsungen AG, Zimmer Biomet et Teleflex Incorporated parmi d’autres acteurs nationaux et mondiaux.

Brève description:-

Marché mondial des dispositifs de chirurgie bariatrique, par type (dispositifs chirurgicaux mini-invasifs, dispositifs chirurgicaux non invasifs), procédure (gastrectomie des manches, pontage gastrique, chirurgie bariatrique de révision, chirurgie bariatrique non invasive, anneau gastrique réglable, mini-bypass gastrique, dérivation biliopancréatique avec commutateur duodénal), utilisateur final (cliniques de chirurgie bariatrique, hôpitaux, centres spécialisés, centres chirurgicaux ambulatoires), pays (États-Unis, Canada, Mexique, Allemagne, Italie, Royaume-Uni, France, Espagne, Pays-Bas, Belgique, Suisse, Turquie, Russie, Reste de l’Europe, Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique, Brésil, Argentine, Reste de l’Amérique du Sud, Afrique du Sud, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Égypte, Israël, reste du Moyen-Orient et Afrique) Tendances et prévisions de l’industrie jusqu’en 2028

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Dispositifs de chirurgie bariatrique

Le paysage concurrentiel du marché Dispositifs de chirurgie bariatrique fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la vue d’ensemble de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et la largeur du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis sont uniquement liés à l’accent mis par les entreprises sur le marché des dispositifs de chirurgie bariatrique.

La chirurgie bariatrique est un type de chirurgie pratiquée sur le tractus gastro-intestinal principalement pour contacter la procédure de perte de poids. Les dispositifs de chirurgie bariatrique modifient le tractus gastro-intestinal en limitant la quantité de nourriture que l’estomac peut ingérer ou en restreignant les nutriments absorbés dans le tractus intestinal.

L’augmentation de la demande de chirurgies mini-invasives (MIS) à travers le monde est l’un des facteurs importants qui devrait intensifier la croissance et la demande du marché des dispositifs de chirurgie bariatrique. En outre, l’augmentation rapide de la population obèse et l’augmentation du nombre de chirurgies bariatriques devraient également contribuer à la croissance du marché mondial au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. De plus, le changement rapide des habitudes de vie et l’apport excessif de calories et les énormes dépenses de santé sont également susceptibles d’améliorer la croissance du marché. En outre, l’augmentation du soutien du gouvernement et la sensibilisation accrue aux aliments et boissons malsains disponibles sur le marché sont également l’un des facteurs importants qui devraient alimenter la croissance du marché des dispositifs de chirurgie bariatrique.

Les progrès technologiques rapides dans les économies développées et l’augmentation du financement public de la chirurgie bariatrique dans les pays développés devraient offrir des opportunités de croissance significatives pour le marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028.

Cependant, le coût élevé associé aux dispositifs chirurgicaux et le scénario réglementaire strict dans les pays développés devraient freiner la croissance du marché des dispositifs de chirurgie bariatrique, alors que le manque de professionnels de la santé qualifiés dans les économies en développement et les rappels de produits peuvent remettre en cause la croissance de la chirurgie bariatrique. marché des appareils.

Ce rapport sur le marché des dispositifs de chirurgie bariatrique fournit des détails sur les nouveaux développements récents, les réglementations commerciales, l’analyse des importations et exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements de marché réglementations, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches d’application et domination, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché.

Portée et taille du marché mondial des appareils de chirurgie bariatrique

Le marché des dispositifs de chirurgie bariatrique est segmenté en fonction du type, de la procédure et de l’utilisateur final. La croissance de ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance maigres dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché et des informations sur le marché précieux pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour l’identification des applications de marché de base.

Sur la base du type, le marché des dispositifs de chirurgie bariatrique est segmenté en dispositifs chirurgicaux mini-invasifs et dispositifs chirurgicaux non invasifs. Les dispositifs chirurgicaux mini-invasifs ont en outre été segmentés en dispositifs d’agrafage, dispositifs de scellement énergétique/de vaisseau, dispositifs de suture et accessoires.

Sur la base de la procédure, le marché des dispositifs de chirurgie bariatrique est segmenté en sleeve gastrectomie, bypass gastrique, chirurgie bariatrique de révision, chirurgie bariatrique non invasive, anneau gastrique ajustable, mini bypass gastrique et dérivation biliopancréatique avec commutateur duodénal.

Le segment des utilisateurs finaux du marché des dispositifs de chirurgie bariatrique est segmenté en cliniques de chirurgie bariatrique, hôpitaux, centres spécialisés et centres de chirurgie ambulatoire.

Croissance des infrastructures de santé Base installée et pénétration des nouvelles technologies

Le marché des dispositifs de chirurgie bariatrique vous fournit également une analyse de marché détaillée pour chaque pays, la croissance des dépenses de santé pour les biens d’équipement, la base installée de différents types de produits pour le marché des dispositifs de chirurgie bariatrique, l’impact de la technologie utilisant les courbes de ligne de vie et les changements dans les scénarios de réglementation des soins de santé et leur impact sur le marché des dispositifs de chirurgie bariatrique. Les données sont disponibles pour la période historique de 2010 à 2019.

