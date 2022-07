Croissance du marché des dispersions de polyuréthane, tendances, opportunité absolue et chaîne de valeur 2022-2030

Augmentation de l’adoption du polyuréthane en raison de la demande croissante des industries de l’intérieur et du meuble, de l’industrie automobile et de la consommation croissante de produits en cuir et textiles chez les consommateurs. La demande de cuir est principalement tirée par l’industrie de la chaussure et de la mode, ainsi que par l’augmentation du pouvoir d’achat des consommateurs. En outre, l’essor de l’industrie automobile contribue à accroître la demande de dispersion de polyuréthane dans la production de tableaux de bord, de panneaux de porte et de garnitures de toit. De plus, la demande croissante de dispersions de polyuréthane est due à l’augmentation des activités de construction, d’industrialisation et d’infrastructure à travers le monde. La situation incertaine due au coronavirus pourrait affecter la tendance du marché mondial des dispersions de polyuréthane dans les prochaines années.

Impact de la pandémie de Covid-19 sur le marché

La crise du COVID-19 a touché les fabricants impliqués dans diverses industries et a obstrué l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement, des matières premières à la livraison du produit fini. De plus, le gouvernement et les décideurs politiques sont principalement engagés dans la gestion et le contrôle de la crise médicale afin de créer un environnement sain et sûr pour la population du pays. Le manque de compréhension pour gérer les risques économiques et le secteur des entreprises devrait mettre la croissance économique et industrielle vers la vulnérabilité. Le rapport inclura en détail l’impact de COVID-19 sur le marché cible.

Dynamique du marché: marché mondial des dispersions de polyuréthane

L’adoption croissante de la dispersion de polyuréthane dans les produits textiles et en cuir en raison de sa demande croissante dans l’industrie de la mode ainsi que dans la vie quotidienne stimule la croissance du marché. De plus, l’imposition de réglementations environnementales strictes pour garantir de faibles émissions de COV est l’un des principaux facteurs qui devrait stimuler le marché mondial de la dispersion de polyuréthane au cours de la période de prévision.

Le MDI, le TDI et les polyols sont les principales matières premières nécessaires à la fabrication de la dispersion de polyuréthane. La fluctuation des prix du pétrole brut peut influencer les prix des matières premières et toute modification du coût des matières premières diminue directement la marge bénéficiaire entre la fabrication du produit et les fournisseurs. Cela peut entraver la croissance du marché de la dispersion de polyuréthane sur la période estimée.

Divers solvants tels que le NEP, le NMP et le DMSO qui sont utilisés dans la fabrication des dispersions augmentent les émissions de COV. Ces solvants ne peuvent pas être facilement éliminés par distillation et la toxicité de ces solvants affecte grandement l’environnement . L’acteur du marché a une grande opportunité en tant que formulation et imposition de réglementations environnementales strictes liées aux émissions par plusieurs autorités de diverses économies à travers le monde.

Segmentation du marché: marché mondial des dispersions de polyuréthane

Le marché mondial des dispersions de polyuréthane est segmenté en fonction du type, de l’application et des régions.

Le marché mondial des dispersions de polyuréthane est segmenté en fonction du type de dispersion de polyuréthane à base de solvant et de dispersion de polyuréthane à base d’eau. Le PUD à base d’eau devrait croître avec un TCAC plus élevé car il est largement utilisé dans diverses applications, notamment les adhésifs et les mastics, la finition du cuir, les peintures et les revêtements, la finition textile et d’autres applications. L’augmentation de l’utilisation peut être attribuée à leur faible impact sur l’environnement, car ils contiennent une faible quantité de COV et sont considérés comme respectueux de l’environnement et d’utilisation .

En fonction de l’application, le marché mondial des dispersions de polyuréthane est segmenté en finition textile, finition du cuir, peintures et revêtements, adhésifs et mastics et autres applications. Les dispersions de polyuréthane sont principalement utilisées pour les applications de revêtement, telles que les revêtements décoratifs, les revêtements automobiles, les revêtements pour bois et bien d’autres. Dans les résultats, le segment des peintures et revêtements domine le marché mondial de la dispersion de polyuréthane au cours de la période de prévision. De plus, l’augmentation de l’utilisation du PUD dans les applications de finition du cuir contribuera à propulser la taille du marché de la dispersion de polyuréthane.

Aperçu régional : marché mondial des dispersions de polyuréthane

Dans la région, le marché mondial des dispersions de polyuréthane est segmenté en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique. L’Asie-Pacifique domine le marché mondial des dispersions de polyuréthane en raison des ventes importantes d’automobiles dans les pays en développement tels que l’Inde, la Chine et l’Indonésie. En outre, l’augmentation du nombre d’industries de fabrication automobile, l’entrée de constructeurs automobiles étrangers dans des pays émergents tels que l’Inde et la Chine stimulent le marché au cours de la période de prévision. De plus, la montée du secteur de la mode dans cette région, l’augmentation de la demande des industries des chaussures et des sacs stimulent la croissance du marché de la dispersion de polyuréthane au cours de la période de prévision.

Paysage concurrentiel: marché mondial des dispersions de polyuréthane

Les principaux acteurs opérant sur le marché mondial des Dispersions de polyuréthane sont Alberdingk Boley, Inc., Bayer Material Science, Mitsui Chemicals Inc., BASF SE, Chemtura Corporation, Lubrizol Corporation, Covestro AG, Cytec Industries Inc., The Dow Chemical Company, Hauthaway Corporation. , Lanxess, Stahl Holding, DSM, Wanhua Chemical Group, Perstorp, Huntsman Corporation et d’autres acteurs.

L’investissement dans de nouvelles catégories de produits avec une stratégie de prix différenciée permet aux fabricants d’attirer de nouveaux clients et de gagner une part de marché importante dans les différentes catégories de produits. De plus, les géants industriels construisent un solide réseau de distribution pour pénétrer le marché potentiel.

Segmentation détaillée: marché mondial des dispersions de polyuréthane

Attribut Détails L’année de base pour l’estimation 2021 Période de prévision 2022-2030 Représentation du marché Chiffre d’affaires en millions USD et CAGR de 2022 à 2030 Segmentation du marché Par type – Dispersion de polyuréthane à base de solvant, dispersion de polyuréthane à base d’eau Par application – Finition textile, finition du cuir, peintures et revêtements, adhésifs et produits d’étanchéité et autres applications Portée régionale Amérique du Nord – États-Unis, Canada Europe – Allemagne, Royaume-Uni, Espagne, France, Italie, Russie, Reste de l’Europe Asie-Pacifique – Japon, Inde, Chine, Corée du Sud, Australie, Reste de l’Asie-Pacifique Amérique latine – Brésil, Mexique, Argentine, reste de l’Amérique latine Moyen-Orient et Afrique – Afrique du Sud, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, reste du Moyen-Orient et Afrique Couverture du rapport Prévisions de revenus, part de l’entreprise, paysage concurrentiel, facteurs de croissance et tendances

Segments couverts dans le rapport :

Ce rapport prévoit la croissance des revenus aux niveaux mondial, régional et national et fournit une analyse des dernières tendances et opportunités de l’industrie dans chacun des sous-segments de 2021 à 2028. Aux fins de cette étude, l’analyste a segmenté les dispersions mondiales de polyuréthane rapport de marché basé sur le type, l’application et la région.

Marché mondial des Dispersions de polyuréthane, par type :

Dispersion de polyuréthane à base de solvant

Dispersion de polyuréthane à base d’eau

Marché mondial des dispersions de polyuréthane, par application :

Finition textile

Finition du cuir

Peintures et revêtements

Adhésifs et scellants

Autres applications

Marché mondial des dispersions de polyuréthane, par région :

Amérique du Nord

NOUS

Canada

L’Europe 

Allemagne

ROYAUME-UNI

France

Russie

Italie

Le reste de l’Europe

Asie-Pacifique

Chine

Inde

Japon

Corée du Sud

Reste de l’Asie-Pacifique

Amérique latine

Brésil

Mexique

Reste de l’Amérique latine

Moyen-Orient et Afrique

CCG

Israël

Afrique du Sud

Reste du Moyen-Orient et Afrique

Profil de la société:

Alberdingk Boley, Inc.*

