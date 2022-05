Croissance du marché des diagnostics pour la santé des femmes, mises à jour des principaux acteurs, plans actuels et futurs par prévision jusqu’en 2028

La recherche et l’analyse sont effectuées dans le rapport d’activité convaincant en une étape ou en une combinaison de plusieurs étapes en fonction des besoins du client et des exigences de l’entreprise. Il comprend les principaux fabricants, fournisseurs, distributeurs, commerçants, clients, investisseurs, principaux types et principales applications. Le rapport permet de mesurer et d’optimiser chaque étape du cycle de vie du processus industriel, y compris l’engagement, l’acquisition, la rétention et la monétisation. Le rapport d’étude de marché prédit la taille du marché en ce qui concerne les informations sur les revenus des principaux détaillants, le développement de l’industrie en amont et en aval, les progrès de l’industrie, les entreprises clés, ainsi que les segments de marché et les applications.

Marché américain du diagnostic de la santé des femmes par appareils de diagnostic (appareils de biopsie, systèmes d’imagerie et de surveillance, biomarqueurs, réactifs et kits, autres), utilisateur final (hôpitaux, cliniques, centres de diagnostic et d’imagerie, soins à domicile), pays (États-Unis) – Tendances du secteur et prévisions jusqu’en 2026

Analyse concurrentielle : marché américain des diagnostics pour la santé des femmes

Certains des principaux acteurs opérant sur ce marché sont bioMérieux SA, Carestream Health, MEDGYN PRODUCTS, INC., URIT MEDICAL ELECTRONIC CO. LTD, COOK, Cardinal Health, PerkinElmer Inc. GENERAL ELECTRIC, Quest Diagnostics Incorporated, Sysmex Corporation, Siemens, Hologic Inc., Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd., Abbott, BD, F. Hoffmann-La Roche Ltd, Thermo Fisher Scientific Inc., Koninklijke Philips NV, NeuroLogica Corp., Shimadzu Corporation, Danaher, FUJIFILM Holdings Corporation, Hitachi, Ltd., Canon Inc. et autres.

Les appareils de diagnostic sont les appareils utilisés pour identifier la cause de tout phénomène lié à une condition médicale ou de santé. Certains des exemples de dispositifs de diagnostic sont des appareils d’imagerie par résonance magnétique, des capteurs de température ou des stimulateurs cardiaques.

Le marché du diagnostic de la santé des femmes prend de l’ampleur en raison des problèmes de santé croissants à chaque phase de transition pour les femmes. Les entreprises existantes qui proposent des produits de diagnostic de la santé et les start-ups investissent dans la R&D pour innover de nouveaux produits répondant à la demande de produits utilisés dans le traitement des problèmes de santé des femmes. Par exemple, en 2018, la FDA a approuvé le nom d’application médicale mobile « Natural Cycles » qui est utilisé comme méthode contraceptive.

Le marché américain du diagnostic de la santé des femmes devrait enregistrer un TCAC substantiel au cours de la période de prévision de 2019 à 2026.

Segmentation : marché américain des diagnostics pour la santé des femmes

Le marché américain du diagnostic de la santé des femmes est segmenté en deux segments notables qui sont les appareils de diagnostic et l’utilisateur final.

Sur la base des dispositifs de diagnostic, le marché est segmenté en dispositifs de biopsie, systèmes d’imagerie et de surveillance, biomarqueurs, réactifs et kits, etc. En octobre 2016, bioMérieux a lancé le produit EviSight Compact qui permet la lecture en temps réel des milieux de culture utilisés dans la R&D, la production et l’industrie pharmaceutique. Grâce à cela, la technologie fournit des images couleur haute résolution des cultures microbiennes pour la détection des colonies en moins de 30 minutes.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché est segmenté en hôpitaux, cliniques, centres de diagnostic et d’imagerie et établissement de soins à domicile En juin 2019, Carestream avait annoncé son nouveau détecteur CARESTREAM DRX Plus 2530C avec technologie d’iodure de césium. Ceci a une résolution de 98 microns et est utilisé pour les patients pédiatriques. Cela permet d’améliorer la productivité des détecteurs.



Lancement de produit:

En mai 2019, Roche a annoncé le lancement du test cobas MTB-RIF/INH pour détecter la résistance aux antibiotiques dans l’ADN de la tuberculose. Avec l’ajout de ce test cobas MTB-RIF/INH au menu des tests de mycobactéries, la société va équiper les laboratoires de solutions sensibles et flexibles pour les aider dans le diagnostic de la tuberculose. Cela contribuerait à l’expansion du portefeuille de produits de l’entreprise.

En janvier 2019, Royal Philips a lancé Azurion avec FlexArm pour établir une nouvelle norme en matière de flexibilité d’imagerie ainsi que pour le positionnement du patient et dans les processus guidés par l’image. Le produit consisterait également en un ensemble d’innovations facilitant la tâche du clinicien pour effectuer l’imagerie à la fois en 3D et en 2D sur les patients. Cela aiderait à élargir le portefeuille de produits de la société et offrirait des soins améliorés aux patients à un coût minimisé.

En octobre 2018, BD a lancé un test moléculaire afin de détecter la tuberculose et la tuberculose multirésistante en Europe. Il créera de multiples options pour les cliniciens dans l’identification du traitement pour leurs patients respectifs. Cela contribuerait à élargir le portefeuille de produits de l’entreprise et à renforcer sa position sur le marché dans la région européenne.

