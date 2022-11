Croissance du marché des diagnostics moléculaires au Moyen-Orient et en Afrique à un taux de croissance annuel de 6,1% Rapport d’analyse de l’industrie par taille et part, développements récents et perspectives jusqu’en 2028

Le rapport d’étude de marché sur le diagnostic moléculaire au Moyen-Orient et en Afrique analyse et estime les moteurs généraux du marché de la demande des consommateurs, les politiques gouvernementales et les modèles de demande liés aux modèles d’achat des consommateurs, à la croissance et au développement du marché. Une équipe d’experts du domaine analyse et estime ces données de marché à l’aide de statistiques de marché sophistiquées et de modèles cohérents. Il divise la valeur de la taille du marché et le volume du marché par fabricants, type, application et région. Le rapport Diagnostics moléculaires au Moyen-Orient et en Afrique explique les différents inhibiteurs et facteurs de motivation pour un produit spécifique sur le marché de manière quantitative et qualitative afin que les utilisateurs puissent obtenir des informations précises.

Le rapport explique les définitions du marché, les devises et les prix, la segmentation du marché, l’aperçu du marché, les informations avancées, les informations clés et les profils d’entreprise des principaux acteurs du marché. Avec ce rapport à grande échelle sur le marché du diagnostic moléculaire au Moyen-Orient et en Afrique, il est également possible d’estimer comment le comportement des principaux acteurs affecte les ventes, les importations, les exportations, les revenus et les valeurs du TCAC. Le rapport aide également à analyser les méthodes de distribution les plus appropriées pour certains produits. Cette étude de marché estime également l’état du marché, la part de marché, le taux de croissance, le volume des ventes, les tendances futures, les moteurs du marché, les contraintes du marché, la génération de revenus, les opportunités et les défis, les risques et les barrières à l’entrée, les canaux de vente et les distributeurs.

Le marché croît à un TCAC de 6,1 % sur la période de prévision et devrait atteindre 1 388,2 millions USD d’ici 2028, selon une analyse de Data Bridge Market Research. La demande croissante d’outils de diagnostic moléculaire pour diagnostiquer les patients atteints de COVID-19, associée à l’épidémie croissante de maladies infectieuses et de cancer, est le moteur de la croissance du marché du diagnostic moléculaire.

Le diagnostic moléculaire identifie ou diagnostique des maladies telles que les maladies infectieuses, les maladies génétiques, les maladies cardiovasculaires et les maladies neurologiques en étudiant des molécules telles que l’ADN, l’ARN et les protéines dans les tissus ou les fluides corporels. Différentes techniques telles que la PCR, la spectrométrie de masse, le séquençage de nouvelle génération, la cytogénétique, l’hybridation in situ, l’imagerie moléculaire sont utilisées pour diagnostiquer différentes maladies. Les diagnostics moléculaires utilisent des outils puissants tels que le profilage de l’expression génique, l’analyse de séquences d’ADN et les tests de biomarqueurs pour déterminer la sensibilité d’un individu à certaines maladies ou à certains stades de la maladie. Il est devenu un élément essentiel des hôpitaux, des laboratoires cliniques et d’autres institutions car il comprend tous les tests et méthodes utilisés pour identifier et analyser la maladie. Il aide à fournir aux patients le meilleur traitement possible,

Des outils, des instruments et des kits de diagnostic moléculaire sont développés pour diagnostiquer des maladies spécifiques ou multiples à partir de fluides ou de tissus corporels. De nombreux développements technologiques lancent de nouveaux produits avec des technologies efficaces pour fournir le meilleur traitement dans les délais. De plus, la demande d’outils de diagnostic moléculaire pour diagnostiquer les patients atteints de COVID-19 a augmenté, parallèlement à une augmentation de la prévalence des maladies infectieuses et du cancer. La demande croissante de tests au point de service est un facteur clé qui stimule le marché du diagnostic moléculaire au Moyen-Orient et en Afrique. Cependant, les coûts élevés des instruments et les règles strictes imposées par les agences gouvernementales pour l’approbation des produits de diagnostic moléculaire peuvent entraver la croissance du marché du diagnostic moléculaire.

En outre, plusieurs augmentations du financement des agences gouvernementales et des autorités privées pour le développement de produits de diagnostic moléculaire, associées à l’augmentation des dépenses de santé et à la popularité croissante des logiciels d’analyse de diagnostic moléculaire, créeront d’énormes opportunités pour le marché du diagnostic moléculaire au Moyen-Orient et en Afrique. Cependant, le marché du diagnostic moléculaire au Moyen-Orient et en Afrique devrait être mis à l’épreuve en raison de la concurrence intense sur le marché et des perturbations de la chaîne d’approvisionnement dues à la pandémie de COVID-19.

Le rapport sur le marché du diagnostic moléculaire détaille les parts de marché, les nouveaux développements et l’analyse du pipeline de produits, l’impact des acteurs du marché national et local, les opportunités d’analyser les segments de revenus émergents, les modifications de la réglementation du marché, les approbations de produits, les décisions stratégiques, les lancements de produits, l’expansion géographique et la technologie du marché. innovation. Pour comprendre le scénario de marché de l’analyse et du diagnostic moléculaire, contactez Data Bridge Market Research pour un profil d’analyste et notre équipe vous aidera à créer une solution d’impact sur les revenus pour atteindre vos objectifs souhaités.​​​

Les participants au marché ont couvert :

Abbott, Siemens Healthcare GmbH, Thermo Fisher Scientific Inc., BD, bioMérieux SA, Cepheid, Hologic, Inc., Life Technologies, Myriad Genetics, Inc., QIAGEN, Agilent Technologies, Inc., Quidel Corporation, Beckman Coulter, Inc., Des entreprises nationales telles que Bio-Rad Laboratories, Inc., Illumina, Inc., IMMUCOR, Luminex Corporation, Meridian Bioscience, Hoffmann-La Roche Ltd et GenMark Diagnostics, Inc. Les analystes de DBMR comprennent l’avantage concurrentiel et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent individuellement.

Faits saillants des facteurs clés: marché du diagnostic moléculaire au Moyen-Orient et en Afrique

Description de l’activité Une description détaillée des activités et des unités commerciales de l’entreprise.

Stratégie d’entreprise Le résumé d’un analyste de la stratégie commerciale de l’entreprise.

Analyse SWOT Analyse détaillée des forces, faiblesses, opportunités et menaces de l’entreprise.

histoire de l’entreprise Avancement sur les événements clés liés à l’entreprise.

Principaux produits et services Une liste des principaux produits, services et marques de l’entreprise.

principal concurrent Une liste des principaux concurrents de l’entreprise.

Sites et filiales importants Une liste et les coordonnées des principaux sites et filiales de l’entreprise.

Ratios financiers détaillés des 5 dernières années Les derniers ratios financiers sont issus des états financiers annuels publiés des entreprises de 5 ans.



Le paysage concurrentiel du marché Diagnostic moléculaire fournit des détails par concurrents. Les détails incluent le profil de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements en R&D, les nouveaux plans de marché, les sites et installations de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, les lancements de produits, le pipeline de produits pilotes, les approbations de produits, les brevets, l’étendue des produits et l’étendue, l’application avantages, courbe de ligne de vie de la technologie. Les points de données fournis ci-dessus ne concernent que l’accent mis par la société sur le marché du diagnostic moléculaire.

La section pays du rapport fournit également les influenceurs individuels du marché et les changements réglementaires du marché intérieur affectant les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les nouvelles ventes, les ventes de remplacement, la démographie des pays, le comportement réglementaire et les tarifs d’importation et d’exportation sont quelques-uns des indicateurs importants utilisés pour prévoir les scénarios de marché de chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques au Moyen-Orient et en Afrique et les défis dus à la concurrence intense ou rare des marques locales et nationales, l’impact des canaux de vente est pris en compte lors de l’analyse prédictive des données pays.

Faits saillants de la table des matières :

Chapitre 1 : Aperçu du marché

Chapitre 2: Marché du diagnostic moléculaire au Moyen-Orient et en Afrique

Chapitre 3: Analyse régionale de l’industrie du diagnostic moléculaire au Moyen-Orient et en Afrique

Chapitre 4: Segmentation du marché basée sur le type et l’application

Chapitre 5 : Analyse des revenus par type et application

Chapitre 6 : Part de marché

Chapitre 7 : Paysage concurrentiel

Chapitre 8 : Moteurs, contraintes, défis et opportunités

Chapitre 9 : Marge brute et analyse des prix

Réponses aux questions clés

Quel impact le COVID-19 aura-t-il sur la croissance et la taille du marché du diagnostic moléculaire au Moyen-Orient et en Afrique?

Qui sont les principaux acteurs clés et quels sont leurs principaux plans d’affaires sur le marché du diagnostic moléculaire au Moyen-Orient et en Afrique ?

Quelles sont les principales préoccupations de l’analyse des cinq forces du marché du diagnostic moléculaire au Moyen-Orient et en Afrique?

Quelles sont les différentes perspectives et menaces auxquelles sont confrontés les distributeurs sur le marché du diagnostic moléculaire au Moyen-Orient et en Afrique ?

Quelles sont les forces et les faiblesses des principaux fournisseurs ?

