Croissance du marché des détecteurs de température infrarouge, opportunités, développements de nouveaux produits, paysage concurrentiel, dernières informations et prévisions d’ici 2029

Selon Data Bridge Market Research, le marché mondial des détecteurs de température infrarouge était évalué à 446,00 millions USD en 2021 et devrait atteindre 977,10 millions USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 10,30 % au cours de la période de prévision 2022-2029. Le détecteur infrarouge refroidi (comprend les détecteurs quantiques) devrait connaître une forte croissance dans le segment des longueurs d’onde en raison de sa forte utilisation pour réduire le bruit induit thermiquement à un niveau minimal.

L’analyse du marché et la segmentation du marché ont été examinées ici en termes de marchés, de portée géographique, d’années envisagées pour l’étude, de devise et de prix, de méthodologie de recherche, d’entretiens primaires avec des leaders d’opinion clés, de la grille de position du marché DBMR, de la matrice des défis du marché DBMR, sources secondaires , et hypothèses. Ce rapport fiable joue un rôle très important dans la réalisation d’une croissance et d’un succès commerciaux élevés sur ce marché concurrentiel pour cette industrie. Un bon mélange d’informations sur le marché et d’expertise de l’industrie utilisé dans ce rapport d’activité aide certainement à atteindre les objectifs commerciaux. Les entreprises peuvent se référer avec assurance à ce rapport de haute qualité sur le marché des détecteurs de température infrarouge pour obtenir un succès suprême.

Analyse du marché des détecteurs de température infrarouge:

Ce rapport sur le marché des détecteurs de température infrarouge fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans réglementations du marché, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché des détecteurs de température infrarouges, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Principaux acteurs clés du marché des détecteurs de température infrarouge:

Excelitas Technologies Corp. (Canada), NICERA (Japon), Hamamatsu Photonics (Japon), Murata Manufacturing Co., Ltd. (Japon), FLIR Systems, Inc. (États-Unis), Texas Instruments Incorporated. (États-Unis), OMRON Corporation (Japon), InfraTec GMBH (Allemagne), Lynred . (France), TE Connectivité. (Suisse), HONEYWELL INTERNATIONAL INC. (États-Unis), Raytheon Company. (États-Unis), LASER COMPONENTS (Allemagne), Drägerwerk AG & Co. KGaA , (Allemagne), VIGO System SA (Pologne), Xenics (Belgique), Fagus- GreCon Greten GmbH & Co. KG (Allemagne), Thorlabs , Inc., entre autres

DEVELOPPEMENTS récents:

Excelitas Technologies a lancé un nouveau configurateur d’objectifs en ligne en septembre 2021 pour les concepteurs et ingénieurs de systèmes de vision. Le logiciel complémentaire MachVis Lens Configurator permet l’identification et la configuration de toutes les solutions d’objectifs requises.

Hamamatsu Photonics a présenté le modèle de capteur S15366-256, un nouveau capteur de profil avec une fonction informatique intégrée en août 2021. Ce capteur est spécialement conçu pour calculer les signaux de la tache lumineuse incidente.

Étendue du marché mondial des détecteurs de température infrarouge et taille du marché

Taper:

Tellurure de mercure et de cadmium (MCT)

Arséniure d’indium et de gallium (INGAAS)

Pyroélectrique

Thermopile

Microbolomètre

Détecteur thermique

Photodétecteur

Autres

Technologie :

Détecteur infrarouge refroidi (inclut les détecteurs Quantum)

Détecteur infrarouge non refroidi

Longueur d’onde :

Proche infrarouge et infrarouge à ondes courtes

Infrarouge à ondes moyennes

Infrarouge à ondes longues

Candidature :

Mesure de température sans contact

Mesure de température basée sur le contact

Vertical:

Industriel

Automobile

Aérospatial

Semi-conducteur et électronique

Pétrole et gaz

Autres

Non industriel

Militaire et Défense

Résidentiel et commercial (y compris les maisons intelligentes)

Recherche médicale et scientifique

Analyse au niveau du pays du marché des détecteurs de température infrarouge

Les pays couverts par le rapport sur le marché des détecteurs de température infrarouge sont les États-Unis, le Canada, le Mexique, le Brésil, l’Argentine, le reste de l’Amérique du Sud, l’Allemagne, l’Italie, le Royaume-Uni, la France, l’Espagne, les Pays-Bas, la Belgique, la Suisse, la Turquie, la Russie, le reste de l’Europe, Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA).

Principaux avantages du détecteur de température infrarouge par rapport aux concurrents mondiaux :

Le rapport fournit une analyse qualitative et quantitative des tendances du marché, des prévisions et de la taille du marché des détecteurs de température infrarouge pour déterminer de nouvelles opportunités.

L’analyse des cinq forces de Porter met en évidence la capacité des acheteurs et des fournisseurs à permettre aux parties prenantes de prendre des décisions commerciales stratégiques et de déterminer le niveau de concurrence dans l’industrie.

Les principaux facteurs d’impact et les principales poches d’investissement sont mis en évidence dans la recherche.

Les principaux pays de chaque région sont analysés et leur contribution aux revenus est mentionnée.

Le segment de positionnement des acteurs du marché permet de comprendre la position actuelle des acteurs du marché actifs dans l’ industrie Détecteur de température infrarouge .

Réponses à certaines des questions clés dans ces rapports sur le marché Détecteur de température infrarouge :

Quel sera le taux de croissance du marché, la dynamique de croissance ou l’accélération du marché au cours de la période de prévision?

Quels sont les facteurs clés qui motivent le détecteur de température infrarouge ?

Quelle était la taille du détecteur de température infrarouge émergent en valeur en 2021 ?

Quelle sera la taille du détecteur de température infrarouge émergent en 2029 ?

Quelle région devrait détenir la part de marché la plus élevée dans Détecteur de température infrarouge?

Quelles tendances, défis et obstacles auront un impact sur le développement et le dimensionnement du détecteur de température infrarouge mondial ?

Quel est le volume des ventes, les revenus et l’analyse des prix des principaux fabricants de Détecteur de température infrarouge ?

Quelles sont les opportunités et les menaces des détecteurs de température infrarouge auxquelles sont confrontés les fournisseurs sur le marché mondial des détecteurs de température infrarouge?

Table des matières : Marché mondial des détecteurs de température infrarouge

Partie 01 : Résumé exécutif

Partie 02: Portée du rapport sur le marché Détecteur de température infrarouge

Partie 03: Paysage du marché mondial des détecteurs de température infrarouge

Partie 04 : Dimensionnement du marché mondial des détecteurs de température infrarouge

Partie 05: Segmentation du marché mondial des détecteurs de température infrarouge par produit

Partie 06 : Analyse des cinq forces

Partie 07 : Paysage client

Partie 08 : Paysage géographique

Partie 09 : Cadre de décision

Partie 10 : Moteurs et défis

Partie 11 : Tendances du marché

Partie 12 : Paysage des fournisseurs

Partie 13 : Analyse des fournisseurs

