Croissance du marché des compresseurs frigorifiques, analyse de l’industrie | Prévisions du marché mondial et régional jusqu’en 2021-2027

La taille du marché mondial des compresseurs frigorifiques devrait atteindre 24,67 milliards USD en 2028 et enregistrer un TCAC de 4,4 % sur la période de prévision, selon le dernier rapport de Reports and Data. La demande croissante de climatisation dans les pays en développement est un moteur important de la croissance des revenus du marché des compresseurs frigorifiques. Les climatiseurs connaissent une demande croissante en raison de leur utilisation résidentielle et commerciale pour améliorer le confort et la commodité des personnes, ainsi que dans des industries telles que les technologies de l’information, la biotechnologie et l’alimentation et les boissons. Selon diverses études menées de manière indépendante, des températures ambiantes inappropriées peuvent avoir un effet négatif sur l’efficacité de la main-d’œuvre, influençant ainsi la productivité et entraînant des pertes économiques. Il a été constaté qu’au Royaume-Uni, environ 17,70 milliards de dollars sont perdus chaque année en raison de températures ambiantes inappropriées sur les lieux de travail. Il y a eu une augmentation significative de la demande de climatiseurs dans les économies en développement, ce qui entraînerait à son tour une forte demande de compresseurs frigorifiques.

Les entreprises du marché investissent considérablement dans la recherche et le développement (R&D) pour fabriquer des compresseurs utilisant la technologie à vitesse variable. La technologie à vitesse variable contrôle automatiquement le fonctionnement du compresseur selon les besoins de l’utilisateur en matière de gaz comprimés. Le rendement énergétique élevé fourni par ce type de compresseur est attribué à sa nature opérationnelle continue et en temps réel. En conséquence, ces compresseurs connaîtront une croissance du taux d’adoption, qui à son tour alimentera la croissance du marché des compresseurs frigorifiques. Des recherches et des développements sont également en cours pour fabriquer des compresseurs produisant peu de bruit pendant leur fonctionnement.

entreprises présentées dans le rapport sur le marché mondial comprennent Bitzer SE, Dorin SPA, Mitsubishi Electric Corporation, GMCC Company, Panasonic Corporation, LG Electronics Inc., Daikin Industries Ltd. , Johnson Controls, Danfoss, Emerson Electric Co.

Quelques points saillants du rapport

Par type, le segment des compresseurs à piston a contribué à la plus grande part des revenus en 2020. La part de revenus élevée du marché des compresseurs à piston peut être attribuée à son application étendue dans les systèmes de réfrigération domestiques et commerciaux . Avantages offerts par Le compresseur à piston comprend une facilité d’utilisation, une génération de pression plus élevée et une efficacité énergétique plus élevée. Ces compresseurs sont très utiles dans les applications où une utilisation intermittente à haute pression est requise.

Par application, le segment domestique devrait croître à un taux de croissance des revenus plus rapide au cours de la période de prévision, en raison de la demande croissante de réfrigérateurs et de climatiseurs dans les bâtiments résidentiels. Les réfrigérateurs assurent le refroidissement, ce qui est essentiel pour conserver les aliments frais pendant une période prolongée. Pendant la saison estivale, les réfrigérateurs gardent l’eau et les autres boissons au frais. Ils ont également des congélateurs qui permettent de congeler l’eau en glace, ce qui a de nombreuses autres applications.

Le marché des compresseurs frigorifiques en Asie-Pacifique devrait enregistrer le taux de croissance des revenus le plus rapide au cours de la période de prévision. La croissance économique robuste en Inde et en Chine et la présence d’un grand nombre de magasins de détail et de points de vente soutiennent la croissance du marché. En outre, la présence d’une base de consommateurs plus large et l’augmentation du revenu disponible des habitants de cette région jouent un rôle essentiel dans la stimulation de la demande de compresseurs frigorifiques.

La croissance rapide de l’industrie des aliments surgelés, en particulier dans des pays comme la Chine, l’Inde, le Mexique et le Brésil, devrait stimuler la croissance des revenus du marché des compresseurs frigorifiques.

En juin 2021, Clauger, une entreprise spécialisée dans les systèmes de climatisation et de réfrigération industriels, a annoncé la conclusion d’un accord définitif avec GEA pour acheter les activités de sous-traitance de réfrigération de cette dernière en Italie et en Espagne. L’accord est conforme à la stratégie d’optimisation du portefeuille de GEA visant à céder certaines activités commerciales avec des marges bénéficiaires relativement faibles.

Aux fins de ce rapport, Reports and Data a segmenté le marché des compresseurs frigorifiques en fonction du type, du réfrigérant, de l’application et de la région :

Type Outlook (Revenu, USD milliards ; 2018–2028)

Compresseur alternatif Compresseur

centrifuge Compresseur

rotatif Compresseur

axial

Autres

Réfrigérant Perspectives (Revenus, milliards USD ; 2018–2028)

Dioxyde de carbone

Propane

HFC

Ammoniac

Autres

Perspectives d’application (Revenus, milliards USD ; 2018–2028)

Domestique

Commercial

Industriel

Alimentaire et Boissons

Chimie

Pharmaceutique

Logistique et transport

Automobile

Autres

Analyse régionale Couvre :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada)

Europe (Royaume-Uni, Italie, Allemagne, France, reste de l’UE)

Asie-Pacifique (Inde, Japon, Chine, Corée du Sud, Australie, reste de l’APAC )

Amérique latine (Chili, Brésil, Argentine, reste de l’Amérique latine)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, reste de la MEA)

Merci d’avoir lu notre rapport. Pour d’autres questions ou demandes de renseignements sur la personnalisation, veuillez communiquer avec nous pour en savoir plus. Notre équipe veillera à ce que le rapport soit adapté à vos besoins.

