Croissance du marché des composés d’enrobage et d’encapsulation en Asie-Pacifique à un TCAC de 5,3%, points saillants, opportunités commerciales, perspectives régionales, tendances de l’industrie et prévisions jusqu’en 2028

Les études comparatives réalisées dans le rapport d’étude de marché à grande échelle sur les composés d’enrobage et d’encapsulation en Asie-Pacifique sont idéales pour suivre les progrès des concurrents par rapport aux progrès de l’entreprise. S’ils vont loin, c’est une excellente occasion d’apprendre ce qu’ils font différemment. En utilisant les informations sur le marché de ce rapport, des stratégies commerciales peuvent être développées pour devancer les concurrents. Le rapport marketing sur les composés d’enrobage et d’encapsulation en Asie-Pacifique est idéal pour établir quel support ou canal est le meilleur moyen d’atteindre ceux qui sont vraiment intéressés par les offres de l’entreprise.

Des ressources telles que le rapport sur le marché des composés d’enrobage et d’encapsulation en Asie-Pacifique sont en effet précieuses et, par conséquent, les placer là où le succès est garanti est une évidence. La connaissance correcte aide à réduire les risques qu’une entreprise prend et, si elle en prend, l’entreprise peut comprendre quels risques valent la peine d’être pris sur la base des informations passées et des prévisions futures des tendances du marché. Le rapport est utile pour comprendre les clients existants à un niveau plus profond. Le rapport d’étude de marché aide à établir la viabilité du marché, ce qui réduit le risque d’échec. Le rapport d’activité sur les composés d’enrobage et d’encapsulation en Asie-Pacifique aide également à connaître les besoins des clients essentiels à la réduction des risques. La réduction des risques contribue à augmenter la rentabilité en fin de compte.

Le marché des composés d’enrobage et d’encapsulation en Asie-Pacifique devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît à un TCAC de 5,3% au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 et devrait atteindre 1 783 325,37 millions USD d’ici 2028.

L’ enrobage est le processus de remplissage d’un assemblage électronique complet avec un composé solide ou gélatineux tel que l’acrylique, le silicone ou les résines et améliore la résistance aux vibrations et aux chocs, protégeant contre les substances corrosives et l’humidité. D’autre part, l’encapsulation utilise un moule réutilisable pour construire un cadre autour d’un article et combler l’espace entre le cadre et l’objet avec des produits chimiques . La fonction principale de l’encapsulation est de construire une coque de protection autour de l’ensemble électronique.



Portée et taille du marché des composés d’enrobage et d’encapsulation en Asie-Pacifique

Le marché Asie-Pacifique des composés d’enrobage et d’encapsulation est segmenté en fonction du type, du type de substrat, de la fonction , de la technique de durcissement, du canal de distribution, de l’application et de l’utilisateur final. La croissance entre les segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base du type, le marché des composés d’enrobage et d’encapsulation en Asie-Pacifique est segmenté en époxy, polyuréthane, silicone, polyester, polyamide, polyoléfine et autres. En Asie-Pacifique, la demande pour le segment époxy est plus en Chine et en Inde en raison d’une augmentation des investissements dans les projets d’infrastructure, ce qui entraîne une demande pour plus de composés d’enrobage.

Sur la base du type de substrat, le marché des composés d’enrobage et d’encapsulation en Asie-Pacifique est segmenté en verre, métal, céramique et autres. En Asie-Pacifique, le type de substrat métallique domine en raison de l’avantage de la résistance à la chaleur de ces types de composés d’enrobage.

Sur la base de la fonction, le marché des composés d’enrobage et d’encapsulation Asie-Pacifique est segmenté en isolation électrique, dissipation thermique, protection contre la corrosion, résistance aux chocs, protection chimique et autres. En Asie-Pacifique, l’augmentation de la demande de composés d’enrobage économes en énergie a propulsé la demande d’isolation électrique dans la région.

Sur la base de la technique de durcissement, le marché des composés d’enrobage et d’encapsulation de l’Asie-Pacifique est segmenté en durcissement à température ambiante, à haute température ou durci thermiquement et durci aux UV. En Asie-Pacifique, l’augmentation de la demande de techniques de résistance chimique a propulsé la demande de durcissement aux UV dans la région.

Sur la base du canal de distribution, le marché des composés d’enrobage et d’encapsulation en Asie-Pacifique est segmenté en hors ligne et en ligne. En Asie-Pacifique, l’augmentation de la demande de remises supplémentaires sur les composants électriques a propulsé la demande hors ligne dans la région.

Sur la base de l’application, le marché des composés d’enrobage et d’encapsulation en Asie-Pacifique est segmenté en électronique et électrique. En Asie-Pacifique, le besoin croissant de composés d’empotage plus durables conduit davantage l’électricité à dominer la région.

Sur la base de l’utilisation finale, le marché des composés d’enrobage et d’encapsulation de l’Asie-Pacifique est segmenté en électronique, automobile, aérospatiale, marine, énergie et électricité, télécommunications, soins de santé et autres. En Asie-Pacifique, le secteur de l’électronique domine le marché en raison d’une production accrue de smartphones et de câbles dans les pays en développement.

Analyse de la part de marché des composés d’empotage et d’encapsulation

Le paysage concurrentiel du marché des composés d’enrobage et d’encapsulation en Asie-Pacifique fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence en Asie-Pacifique, les sites et installations de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, les pipelines d’essais cliniques, l’analyse de la marque, approbations de produits, brevets, largeur et souffle du produit, dominance des applications, courbe de la ligne de vie technologique. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’orientation de la société liée au marché des composés d’enrobage et d’encapsulation en Asie-Pacifique.

Les principaux acteurs du marché engagés sur le marché des composés d’enrobage et d’encapsulation en Asie-Pacifique sont Wacker Chemie AG, CHT Germany GmbH, Showa Denko Materials Co., Ltd. (une filiale d’Hitachi, Ltd.), 3M, Electrolube, Epoxies Etc., Dymax, Master Bond Inc., DELO, ALTANA, Epic Resins, MG Chemicals, Nagase America LLC., DuPont, Avantor, Inc., United Resin Corporation, Vitrochem Technology, Creative Materials Inc., Henkel AG & Co. KGaA, PARKER HANNIFIN CORP, Momentive, HERNON MANUFACTURING INC., entre autres.

Analyse au niveau du pays du marché des composés d’empotage et d’encapsulation en Asie-Pacifique

Le marché Asie-Pacifique des composés d’enrobage et d’encapsulation est analysé et des informations sur la taille du marché sont fournies par pays, type, type de substrat, fonction, technique de durcissement, canal de distribution, application et utilisateur final.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des composés d’enrobage et d’encapsulation en Asie-Pacifique sont le Japon, la Chine, la Corée du Sud, l’Inde, l’Australie et la Nouvelle-Zélande, Singapour, la Thaïlande, l’Indonésie, la Malaisie, les Philippines et le reste de l’Asie-Pacifique.

En Asie-Pacifique, la Chine devrait dominer en raison de l’augmentation de la production de téléphones intelligents et de câbles où les composés d’enrobage sont utilisés.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les nouvelles ventes, les ventes de remplacement, la démographie des pays, les actes réglementaires et les tarifs d’import-export sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques d’Asie-Pacifique et leurs difficultés rencontrées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des canaux de vente sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Croissance dans le secteur de l’électronique grand public

L’augmentation des dépenses de consommation dans le monde entier accélère l’expansion du secteur de l’électronique. La demande des consommateurs pour l’électronique augmente en réponse à la croissance des pays en développement. Les pays producteurs d’électronique ont de larges bases de clients qui peuvent se permettre des articles électroniques innovants, ce qui entraîne une croissance du marché des composés d’enrobage et d’encapsulation en Asie-Pacifique.

