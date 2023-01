Croissance du marché des communications critiques en Suisse, demande, développements du secteur, analyse régionale, stratégies commerciales et prévisions d’ici 2029

Data Bridge Market Research analyse que le marché suisse des communications critiques devrait atteindre une valeur de 187,94 millions USD d’ici 2029, à un TCAC de 5,1 % au cours de la période de prévision. Le segment du matériel représente le plus grand segment d’offre sur le marché des communications critiques. Le rapport sur le marché des communications critiques en Suisse couvre également l’analyse des prix, l’analyse des brevets et les avancées technologiques en profondeur.

Le fonctionnement des services d’urgence dépend des communications critiques. La normalisation est essentielle pour garantir des systèmes efficaces qui sont toujours accessibles en cas de besoin. La communication critique est utilisée lorsque les réseaux standard sont incapables de gérer les demandes. Des exemples de problèmes de communication critiques incluent la sécurité communautaire et la communication de sauvetage. Parmi les principaux consommateurs de communications figurent l’aviation, le pétrole et le gaz, les services publics, les zones critiques et d’autres services de crise, pour n’en nommer que quelques-uns. En particulier dans les divisions de fabrication, le haut débit adaptatif pour les communications critiques est couramment utilisé pour des problèmes de sécurité et des opérations précises. Afin de respecter les délais, la portée et le budget, chaque étape de la planification appropriée d’un système de communication clé nécessite un expert engagé soutenu par le matériel et les logiciels requis.

Analyse du marché des communications critiques en Suisse :

Ce rapport sur le marché des communications critiques en Suisse fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans réglementations du marché, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché suisse des communications critiques, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Les principaux acteurs opérant sur le marché des communications critiques en Suisse comprennent:

Certains des principaux acteurs clés du marché suisse des communications critiques sont Ascom Holding AG, TASSTA GmbH, Deutsche Telekom AG, CONET, Atos SE, Connect44, Vodafone Group Plc, Telefónica Germany GmbH & Co. OHG, Lockheed Martin Corporation, freenet AG, Motorola Solutions, Inc., Telefonaktiebolaget LM Ericsson, Telstra, AT&T Inc., Nokia, Huawei Technologies Co., Ltd., Frequentis AG, eurofunk KAPPACHER GmbH, JST Jungmann Systemtechnik ., SINUS Nachrichtentechnik , entre autres.

DEVELOPPEMENTS récents

En octobre 2022, Vodafone Group plc a annoncé que l’entreprise participerait au Green Tech Festival 2022. L’entreprise vise à accroître sa domination du marché dans le secteur de la communication grâce à cette étape et à promouvoir les services qu’elle propose. La participation à l’événement permettra à l’entreprise d’incliner plus de contrats sur le marché.

En juin 2022, Atos SE a présenté au Critical Communications World 2022, la principale conférence et exposition sur les communications critiques au monde, depuis plus de vingt ans. Lors de cet événement, ils ont parlé de l’application de la communication critique de leurs extrémités, telles que la sécurité publique, la défense, l’énergie, les transports et l’industrie 4.0. Cette entreprise a présenté le potentiel de son service et son futur objectif à atteindre.

Segmentation du marché des communications critiques en Suisse :

En offrant

Matériel

Prestations de service

Par technologie

Radio mobile terrestre (LMR)

Évolution à long terme (LTE)

Par type d’entreprise

Grandes Entreprises

Petites et moyennes entreprises

Par verticale

La sécurité publique

Organismes gouvernementaux

Département de la police et de la sécurité

Le transport

Utilitaires

Autres

Table des matières : Marché des communications critiques en Suisse

Introduction Segmentation du marché Résumé Aperçus premium Aperçu du marché Marché des communications critiques en Suisse, par types Marché des communications critiques en Suisse, par application Marché des communications critiques en Suisse, par utilisateur final Marché des communications critiques en Suisse, paysage des entreprises Analyse SWOT Profil de l’entreprise Questionnaire Rapports connexes

À propos de Data Bridge Market Research, Private Ltd

Data Bridge Market Research Pvt Ltd est une société multinationale de conseil en gestion avec des bureaux en Inde et au Canada. En tant que société d’analyse de marché et de conseil innovante et néotérique avec un niveau de durabilité inégalé et des approches avancées. Nous nous engageons à découvrir les meilleures perspectives de consommation et à favoriser les connaissances utiles pour que votre entreprise réussisse sur le marché.

Data Bridge Market Research est le résultat d’une sagesse et d’une pratique pures qui ont été conçues et intégrées à Pune en 2015. La société a vu le jour à partir du département de la santé avec beaucoup moins d’employés ayant l’intention de couvrir l’ensemble du marché tout en fournissant la meilleure analyse de classe. . Plus tard, la société a élargi ses départements, ainsi que sa portée en ouvrant un nouveau bureau à Gurugram en 2018, où une équipe de personnel hautement qualifié se donne la main pour la croissance de la société. « Même dans les moments difficiles de COVID-19 où le virus a tout ralenti dans le monde, l’équipe dédiée de Data Bridge Market Research a travaillé 24 heures sur 24 pour fournir qualité et assistance à notre clientèle, ce qui témoigne également de l’excellence de notre manche. »

Data Bridge Market Research compte plus de 500 analystes travaillant dans différents secteurs. Nous avons servi plus de 40 % des entreprises Fortune 500 dans le monde et avons un réseau de plus de 5 000 clients dans le monde.

