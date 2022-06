Croissance du marché des capteurs magnétiques, tendances, opportunité absolue et chaîne de valeur 2022-2030

La taille du marché mondial des capteurs magnétiques était évaluée à 2 376 USD . 2 millions en 2020 et devrait croître de 3 467 USD . 2 millions d’ ici 2027 , à un TCAC de 6 . 5 % de 2021 à 2027 . La forte utilisation des capteurs magnétiques dans les nouveaux appareils de navigation, la détection de présence ( automatisation des bâtiments – applications liées ) , les domaines médicaux et le secteur automobile entraîne un changement de paradigme sur le marché mondial des capteurs magnétiques . À mesure que l’efficacité et les capacités de ces capteurs s’améliorent avec le temps, leur capacité accrue à mesurer sans contact physique conduit à leur application cruciale dans les systèmes électroniques . Il existe des applications émergentes dans l’automobile, utilisées comme systèmes de contrôle automobile, systèmes de freinage, systèmes de contrôle moteur, etc. En revanche, ceux-ci sont déployés dans des systèmes dans d’autres domaines, comme une boussole électronique dans les téléphones mobiles .

L’application des capteurs magnétiques est en augmentation en raison de leur capacité à convertir le mouvement en signal à distance et à fournir des informations et des renseignements aux objets ; cela stimule la demande d’applications automobiles et IoT . Par exemple, Infineon propose une gamme Xensiv de capteurs magnétiques spécifiques à l’industrie automobile ; les capteurs de vitesse magnétiques basés sur Hall et GMR de la société trouvent des applications dans les applications de sécurité et de groupe motopropulseur, telles que l’ESP, l’ABS, les arbres à cames / vilebrequins et les transmissions automatiques .

Obtenez un PDF pour plus d’informations professionnelles et techniques : https://www.marketstatsville.com/request-sample/magnetic-sensors-market

L’application des capteurs magnétiques est en augmentation en raison de leur capacité à convertir le mouvement en signal à distance et à fournir des informations et des renseignements aux objets ; cela stimule la demande d’applications automobiles et IoT . Par exemple, Infineon propose une gamme Xensiv de capteurs magnétiques spécifiques à l’industrie automobile ; les capteurs de vitesse magnétiques basés sur Hall et GMR de la société trouvent des applications dans les applications de sécurité et de groupe motopropulseur, telles que l’ESP, l’ABS, les arbres à cames / vilebrequins et les transmissions automatiques . Les capteurs magnétiques à effet Hall sont de plus en plus utilisés dans de nombreuses applications de commutation, des dispositifs d’alimentation à la sélection de mode . Ces interrupteurs basés sur des capteurs à effet hall assurent la barrière à l’eau et aux intempéries en raison de leur nature isolante de leur aimant apparié, ce qui se traduit par une robustesse accrue en réduisant les contacts métalliques et les pièces mobiles .

Conducteurs : augmentation de la réglementation autour des systèmes et des automobiles à haut rendement énergétique

Selon l’EIA, avec l’augmentation de la consommation d’énergie par les industries, les gouvernements du monde entier réglementent et promeuvent l’adoption de solutions économes en énergie . Par exemple, en 2018, la consommation mondiale d’électricité de l’industrie s’élevait à 36 . 7 quadrillions d’unités thermiques britanniques .

Par exemple, la directive sur l’efficacité énergétique de l’Union européenne vise à réaliser une transition énergétique intelligente pour une énergie durable, compétitive et sûre . Les quatre points clés du règlement sont l’indicateur de préparation pour les applications intelligentes, les audits énergétiques obligatoires pour les grandes entreprises, les inspections d’efficacité énergétique des installations CVC et les systèmes de contrôle et d’automatisation des bâtiments comme alternative aux inspections physiques . De plus, aux États-Unis, l’EPA a publié la règle Affordable Clean Energy ( ACE ) en juin 2019 pour remplacer le Clean Power Plan ( CPP ). En vertu du règlement, le règlement traite des normes de portefeuille d’énergie renouvelable de l’État et des programmes d’efficacité énergétique de l’État.

Contraintes : Baisse des prix de vente moyens ( ASP ) des semi-conducteurs et des capteurs

Au cours des prochaines années, les capteurs magnétiques devraient subir une érosion des prix . La réduction du prix de vente moyen est due au prix des produits de l’industrie de l’utilisateur final , tels que l’électronique grand public, l’automobile, l’industrie et les appareils de santé .

La baisse des prix moyens s’aligne sur la propension croissante des clients à adopter des techniques de fabrication électronique qui offrent des avantages de coûts significatifs . Pour cette raison, les fonderies du monde entier innovent dans leurs processus et celles qui exploitent de vieux équipements sont obligées de fermer . Les fonderies qui ont intégré des solutions de fabrication innovantes répercutent les avantages financiers sur les clients . Même les clients font baisser les prix en raison de la taille de la commande .

Vous pouvez acheter un rapport complet @ https://www.marketstatsville.com/buy-now/magnetic-sensors-market?opt=2950

Portée du rapport

L’étude classe le marché des capteurs magnétiques en fonction de la technologie et de l’application aux niveaux régional et mondial .

Par perspectives technologiques ( chiffre d’affaires , millions USD, 2017 – 2027 )

Effet Hall

Résistance magnéto anisotrope ( AMR )

Résistance magnétique géante ( GMR )

Tunneling Magneto Résistance ( TMR )

Autres technologies

Par Application Outlook ( Revenus , Millions USD, 2017 – 2027 )

Automobile

Électronique grand public

Industriel ( hors automobile )

Autres applications

Perspectives par région ( chiffre d’affaires , millions USD, 2017 – 2027 )

Amérique du Nord ( États-Unis, Canada, Mexique )

Amérique du Sud ( Brésil, Argentine, Colombie, Pérou, Reste de l’Amérique latine )

Europe ( Allemagne, Italie, France, Royaume-Uni, Espagne, Pologne, Russie, Slovénie, Slovaquie, Hongrie, République tchèque, Belgique, Pays-Bas, Norvège, Suède, Danemark, Reste de l’Europe )

Asie-Pacifique ( Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Myanmar, Cambodge, Philippines, Singapour, Australie et Nouvelle-Zélande, Reste de l’Asie-Pacifique )

Le Moyen-Orient et l’Afrique ( Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Afrique du Nord, reste de la MEA )

Le segment à effet hall devrait représenter la plus grande part de marché par technologie

Basé sur la technologie, le marché mondial des capteurs magnétiques est segmenté en effet hall, magnétorésistance anisotrope, magnétorésistance géante, magnétorésistance à effet tunnel et autres technologies . En 2020, le segment à effet hall représentait la plus grande part de marché de 48 . 0 % sur le marché mondial des capteurs magnétiques . L’effet Hall est connu depuis plus d’un siècle, mais il vient d’être utilisé de manière significative au cours des trois dernières décennies . Avec la fabrication de masse des semi-conducteurs, il est devenu possible d’utiliser l’effet Hall dans les produits à volume élevé . Les capteurs magnétiques à effet Hall peuvent être trouvés dans de nombreux articles sur le marché actuel, des ordinateurs aux machines à coudre, des véhicules aux avions, des machines-outils aux équipements médicaux .

En outre, la récente épidémie de coronavirus a distillé la paresse – comme les taux de croissance des marchés de l’électronique grand public . Les introductions prévues de nouveaux produits seront affectées par les pénuries de composants et la livraison retardée de certains équipements de fabrication en provenance de Chine .

Accédez à la description complète du rapport, à la table des matières , au tableau des figures, au graphique, etc. @ https://www.marketstatsville.com/table-of-content/magnetic-sensors-market

L’ Asie-Pacifique représente le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision

Le marché mondial des capteurs magnétiques a été divisé en cinq régions : Amérique du Nord, Asie – Pacifique, Europe, Amérique du Sud et Moyen-Orient et Afrique . L’Asie-Pacifique devrait avoir le TCAC le plus élevé de 7 . 21 % sur le marché mondial des capteurs magnétiques au cours de la période projetée . L’Inde, le Japon, la Corée du Sud, la Chine, l’Australie, l’Asie du Sud-Est et le reste de l’Asie – Pacifique font tous partie de la zone . L’expansion de la région est principalement stimulée par une forte croissance économique sur des marchés locaux en plein essor tels que la Chine, l’Indonésie, la Malaisie et l’Inde .

Après l’Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l’Afrique sont la région à la croissance la plus rapide avec un TCAC de 6 . 4 % au cours de la période de prévision, 2021 – 2027 . Le Moyen-Orient et l’Afrique comprennent plus de 70 pays aux conditions géographiques et démographiques diverses . La région abrite certains des pays qui sont les principaux fournisseurs de ressources naturelles . Divers pays de la région s’orientent vers des technologies de pointe et des solutions durables . Ceci, à son tour, influence la demande pour le marché des capteurs . Des facteurs tels que la croissance continue du segment de l’électronique grand public, l’augmentation des opportunités dans l’industrie automobile, la demande croissante de véhicules hybrides et électriques, les drones, la croissance du marché des capteurs pour l’IoT et la croissance des applications, telles que la navigation, stimulent la croissance du marché . Les principaux acteurs du marché se concentrent sur la fourniture d’offres innovantes et de stratégies de référence sur le marché .

Demande de description du rapport @ https://www.marketstatsville.com/magnetic-sensors-market

Principaux acteurs du marché

Le marché des capteurs magnétiques est légèrement concentré, avec peu d’acteurs mondiaux opérant sur le marché tels que Analog Devices, Amphenol, Honeywell International, NXP SEMICONDUCTORS N . V. _ , Schneider Electric, Infineon Technologies AG, ST Microelectronics . , TE Connectivity, TDK Corporation et Texas Instruments