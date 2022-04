Croissance du marché des capteurs d’empreintes digitales, enquête mondiale, analyse, partage, profils d’entreprise et prévisions d’ici 2027

Le marché mondial des capteurs d’empreintes digitales devrait représenter 10,36 milliards de dollars d’ici 2027, selon une analyse actuelle d’Emergen Research. Les principaux facteurs influençant le marché comprennent l’utilisation croissante des empreintes digitales à l’écran et capacitives dans les smartphones et autres appareils IoT en raison de son identification personnelle plus précise, de la réduction des risques de failles de sécurité et de la croissance globale considérable de l’industrie des appareils IoT.

La croissance importante de l’utilisation des smartphones et l’exigence accrue d’une sécurité biométrique sans effort et rapide dans les smartphones et les tablettes ont été un facteur impulsif substantiel à l’origine de la croissance de cette croissance du marché. Les fabricants de smartphones ont investi énormément dans la recherche et le développement de divers types de techniques biométriques d’empreintes digitales et les ont mises en œuvre dans les smartphones et les tablettes. De plus, l’utilisation croissante du système d’authentification multimodal en deux étapes ainsi qu’une plus grande préférence pour les capteurs d’empreintes digitales dans de tels systèmes multimodaux ont été un facteur de propulsion majeur pour ce marché.

Les facteurs influençant la croissance du marché des capteurs d’empreintes digitales et ayant un impact sur la croissance de l’industrie sont étudiés. abondamment dans le rapport. Le rapport considère la pandémie de COVID-19 comme l’un des principaux facteurs d’influence du marché des capteurs d’empreintes digitales. Le rapport examine en détail l’impact positif et négatif de la pandémie sur l’industrie des capteurs d’empreintes digitales. Les perturbations de la chaîne d’approvisionnement et la volatilité économique ont modifié la dynamique de l’industrie des capteurs d’empreintes digitales. Le rapport explore les effets de la pandémie sur le marché et ses segments et régions clés. Il offre également une estimation prévisionnelle de la croissance du marché dans un scénario post-COVID-19.

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent

qu’en juin 2020, TCL et China Star Optoelectronics Technology Co., Ltd (CSOT) ont révélé leur développement récent d’une nouvelle technologie d’empreintes digitales à point unique plein écran pour les écrans LCD. On dit également que ce nouveau capteur d’empreintes digitales a un taux de reconnaissance d’empreintes digitales ultra-élevé qui est censé atteindre le niveau offert par les écrans OLED existants avec des capteurs d’empreintes digitales sous-écrans et pourrait même avoir le potentiel de le surpasser.

Le sous-segment de reconnaissance d’empreintes digitales par ultrasons se développe avec le taux de croissance le plus rapide de 19,2 % au cours de la période projetée avec une mise en œuvre étendue dans l’industrie des smartphones grâce à une précision et une précision plus élevées dans un système de détection d’images d’empreintes digitales en trois dimensions basé sur des ondes sonores. .

Les régions en développement, notamment la Chine, l’Inde, le Vietnam, Taïwan et la Corée du Sud dans la région Asie-Pacifique, connaissent un développement rapide des smartphones et des appareils électroniques et une incidence croissante des menaces de sécurité, ainsi qu’une énorme préoccupation pour l’authentification personnelle ainsi qu’une croissance économique plus élevée. développement dans les pays en développement contribuent délibérément à propulser l’application du marché.

Le rapport de recherche sur les capteurs d’empreintes digitales comprend également une étude approfondie des principaux acteurs de l’industrie ainsi que leur aperçu commercial, leur planification stratégique et leurs plans d’expansion commerciale adoptés par eux. Cela aide les lecteurs et les propriétaires d’entreprise à formuler des plans d’expansion et d’investissement stratégiques. Le rapport se concentre sur les fusions et acquisitions, les coentreprises, les collaborations, les partenariats, les accords avec les entreprises et les gouvernements, etc. Le rapport parle également des expansions pour lesquelles ces acteurs de premier plan se disputent dans les régions clés du marché. Le rapport se concentre sur l’analyse détaillée des développements technologiques et de produits entrepris par ces entreprises.

Les principales entreprises étudiées dans le rapport sont :

Honeywell Commercial Security, Axis Communications, Bosch Systèmes de sécurité et de sûreté, FLIR Systems, Panasonic i-PRO Sensing Solutions, NEC, Nice Systems, Huawei Technologies, Hanwha Techwin et CP Plus, entre autres.

Emergen Research a segmenté le marché mondial des capteurs d’empreintes digitales sur la base de la technologie, de l’industrie verticale, du type, du type de système, du composant et de la région :

Perspectives technologiques (Revenus : milliards de dollars ; volume : milliers d’unités ; 2017-2027)

o Capacitif

o Optique

o Thermique

o Ultrasonique

Perspectives verticales de l’industrie (chiffre d’affaires : milliards USD ; volume : milliers d’unités ; 2017-2027)

o Électronique grand public

o Gouvernement et défense

o Banque, services financiers et assurance (BFSI)

o Informatique et télécommunications

o Vente au détail et commerce électronique

o Ressources humaines

o Santé

o Autres

Type Outlook (Revenus : milliards USD ; volume : milliers d’unités ; 2017-2027)

o Correspondance basée sur les détails

o Correspondance de modèles

Perspectives des composants (Revenu : milliards USD ; volume : milliers d’unités ; 2017-2027)

o Matériel

o Logiciel

Perspectives du type de système (chiffre d’affaires : milliards USD ; volume : milliers d’unités ; 2017-2027)

o Systèmes biométriques unimodaux o Systèmes biométriques

multimodaux Pour

Perspectives régionales (chiffre d’affaires : milliards USD ; volume : milliers d’unités ; 2017-2027)

o Amérique du Nord

États-Unis Canada

ou Europe

Royaume-Uni Allemagne France BENELUX

ou Asie Pacifique

Chine Japon Corée du Sud Reste de l’APAC

ou l’Amérique latine

Brésil Reste de LATAM

ou MEA

Arabie Saoudite EAU Reste de la MEA

Le rapport aborde les points clés suivants :

Le rapport fournit une prévision des moteurs du marché, des contraintes et des opportunités futures pour le marché des capteurs d’empreintes digitales

Le rapport analyse plus en détail l’évolution de la dynamique du marché

Analyse régionale et segmentation du marché avec analyse des régions et des segments censés dominer la croissance du marché

Cartographie étendue du paysage concurrentiel avec les profils des principaux concurrents

Analyse approfondie des stratégies commerciales et des collaborations telles que les fusions et acquisitions adoptées par les principales entreprises

Prévisions de revenus, périmètre pays, informations sur les applications et informations sur les produits

Merci d’avoir lu notre rapport. Pour tout détail spécifique sur la personnalisation de ce rapport, veuillez nous contacter. Nous veillerons à ce que le rapport que vous obtenez soit bien adapté à vos besoins.

