Croissance du marché des capteurs de santé, tendances, opportunité absolue et chaîne de valeur 2022-2030

La taille du marché mondial des capteurs de santé devrait passer de 36 855,4 millions USD en 2020 à 119 823,34 millions USD d’ici 2027 , à un TCAC de 21,2% de 2021 à 2027. Les principaux facteurs attribués à la croissance du marché comprennent l’augmentation de la population gériatrique et l’augmentation prévalence des maladies chroniques. De plus, la sensibilisation croissante à la santé parmi les gens a entraîné une augmentation de la demande de capteurs de santé à domicile qui sont rentables et faciles à utiliser. Cela a considérablement augmenté les ventes de capteurs de santé. En outre, l’utilisation de capteurs de santé dans les laboratoires a également augmenté, ce qui devrait stimuler la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Les facteurs clés attribuant à sa part importante comprennent ses fonctionnalités avancées telles que la surveillance de paramètres vitaux tels que la pression artérielle et la fréquence cardiaque. De plus, ces appareils sont très précis, durables et fiables. Les segments de surveillance des maladies chroniques et à risque ont dominé le segment des applications, en raison d’une demande accrue due à la charge de morbidité croissante. De plus, les segments de la thérapeutique des capteurs et de la surveillance clinique en milieu hospitalier devraient afficher une croissance lucrative au cours de la période de prévision.

Il a été observé que l’utilisation de capteurs médicaux a considérablement augmenté ces dernières années. Les capteurs sont utilisés à diverses fins dans les laboratoires de recherche, les hôpitaux et d’autres établissements de santé. Des capteurs complexes tels que les oxymètres de pouls sont utilisés pour détecter les niveaux d’oxygène dans le sang et le cœur. L’Institut national d’imagerie biomédicale et de bioingénierie a mis au point un capteur cérébral sans fil et compact capable d’enregistrer et de transmettre des données sur l’activité cérébrale. Plusieurs capteurs de même nature ont été développés et utilisés dans les laboratoires de recherche pour le suivi de divers paramètres. Par ailleurs, dans le cadre de la gestion des soins à domicile, de nombreuses initiatives ont été entreprises pour développer des capteurs mobiles de suivi des maladies chroniques.

Dynamique du marché mondial des capteurs de santé

Facteurs déterminants : Prévalence croissante des maladies chroniques

L’incidence croissante des maladies chroniques telles que le diabète et l’obésité devrait stimuler la croissance du marché au cours de la période de prévision. Selon l’OMS, en 2014, plus de 1,9 milliard d’adultes étaient en surpoids, dont près de 600 millions étaient obèses. Entre 1980 et 2014, la prévalence de l’obésité a plus que doublé. Cela peut être attribué à l’évolution du mode de vie des gens. Une activité physique réduite et une consommation accrue d’aliments malsains perturbent les niveaux hormonaux et de cholestérol. De plus, cela a également entraîné une augmentation des problèmes cardiaques. Selon l’OMS, environ 17,5 millions de personnes dans le monde meurent à cause de maladies cardiovasculaires. En 2012. Cela a augmenté les ventes de kits de test et de surveillance utilisés comme capteurs médicaux dans les établissements de soins à domicile et d’autres unités de soins de santé telles que les cliniques de diagnostic.

Le graphique ci-dessus illustre la prévalence de l’obésité dans divers pays. La prévalence moyenne de l’obésité est plus élevée aux États-Unis ; cependant, une augmentation considérable de la population obèse est observée au Brésil et au Mexique. Cela permet aux acteurs du marché d’investir dans cette région.

Contraintes : coûts élevés des capteurs médicaux

Les progrès technologiques ont contribué au développement d’équipements très spécialisés utilisés dans la détection médicale, ce qui a entraîné une hausse des prix de ces tests. Par exemple, selon le NIH, le prix facturé par un hôpital pour les tests de glycémie au lit est de 4,19 USD par test, alors qu’un laboratoire clinique facture 3,84 USD par test. En revanche, le coût d’un lecteur de glycémie varie entre 8,9 USD et 1 150 USD. Ce lecteur nécessite l’achat de bandelettes de test, qui peuvent être utilisées douze fois par jour. De même, des capteurs tels que le cholestérol et d’autres tests de détection médicaux nécessitent également l’achat de ces bandelettes. Ainsi, le coût élevé des capteurs médicaux peut freiner la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Opportunités : innovations technologiques

Les dépenses élevées des gouvernements du monde entier pour promouvoir les initiatives de santé numérique et les innovations dans les technologies médicales sont susceptibles de stimuler le marché des capteurs de santé. Par exemple, le gouvernement britannique, en 2017, a investi 111,8 USD (86 millions de livres sterling) pour stimuler les innovations et les percées dans le domaine de la technologie médicale. Le secteur des dispositifs médicaux en Inde évolue également en raison des efforts entrepris par le gouvernement indien pour promouvoir la croissance de ce secteur et stimuler l’innovation sur le marché des dispositifs médicaux. Par exemple, selon le « Make in India », après avoir autorisé jusqu’à 100 % des investissements directs étrangers (IDE) dans le secteur des dispositifs médicaux, environ 1,57 milliard de dollars d’IDE ont été investis entre avril 2000 et mars 2017. Cela devrait pour stimuler les avancées technologiques dans l’industrie des dispositifs médicaux en Inde.

En outre, le nombre croissant de services mHealth et l’attention croissante portée à la télésanté sont également susceptibles de donner une impulsion aux capteurs de santé utilisés dans des applications telles que la surveillance des patients chroniques et la surveillance post-aiguë. Par exemple, le gouvernement indien a lancé en 2016 quatre nouveaux services de santé mobiles. Ces initiatives comprennent Kilkari, M-Cessation, Mobile Academy et l’initiative TB Missed Call. Ces services visent à améliorer la prestation des soins de santé dans toute l’Inde, y compris dans les endroits éloignés et inaccessibles. De telles initiatives devraient stimuler la demande de capteurs de santé au cours de la période de prévision.

Portée du rapport

Par produit

Capteurs de diagnostic portatifs

Capteurs portables

Capteurs implantables/ingérables

Par demande

Surveillance du bien-être

Surveillance des maladies chroniques et à risque

Triage d’admission des patients

Suivi logistique

Surveillance clinique à l’hôpital

Capteur Thérapeutique

Surveillance post-aiguë

Par région

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, Pérou, Reste de l’Amérique latine)

Europe (Allemagne, Italie, France, Royaume-Uni, Espagne, Pologne, Russie, Slovénie, Slovaquie, Hongrie, République tchèque, Belgique, Pays-Bas, Norvège, Suède, Danemark, Reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Myanmar, Cambodge, Philippines, Singapour, Australie et Nouvelle-Zélande, Reste de l’Asie-Pacifique)

Le Moyen-Orient et l’Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Afrique du Nord, reste de la MEA)

Le segment de la surveillance des maladies chroniques et des risques du marché des capteurs de santé devrait représenter la plus grande part par application

Les capteurs de santé sont classés en fonction de l’application dans la surveillance du bien-être, la surveillance des maladies chroniques et à risque, le triage des admissions des patients, le suivi logistique, la surveillance clinique hospitalière, la thérapeutique des capteurs, la surveillance des soins post-aigus. Le segment des maladies chroniques et de la surveillance à risque détenait la plus grande part des revenus du marché avec 43 % en 2020. Les moniteurs de glucose en continu (CGM) sont également utilisés pour surveiller les maladies chroniques telles que le diabète. Un capteur électrochimique est placé sur le corps qui est attaché à la montre/smartphone de l’utilisateur. Des données en temps réel sont transmises via ces capteurs à l’appareil connecté pour analyser le taux de glucose des patients et les informer de prendre les mesures nécessaires pour maintenir leur taux de glucose moyen. Cet appareil est utilisé pour personnaliser un régime de traitement pour les patients qui viennent de recevoir un diagnostic de diabète.

L’Asie-Pacifique représente le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision sur le marché des capteurs de santé.

En fonction des régions, le marché mondial des capteurs de santé a été segmenté en Amérique du Nord, en Asie-Pacifique, en Europe, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique. L’Asie-Pacifique est la région à la croissance la plus rapide, avec un TCAC de 20,5 % au cours de la période de prévision. En Asie-Pacifique, quatre pays principaux, à savoir la Chine, l’Inde, le Japon et le reste de l’Asie-Pacifique, sont analysés. L’Asie-Pacifique occupe la deuxième position sur le marché mondial des capteurs de santé. La Chine représentait une part importante de ce marché en 2020, et l’Inde devrait connaître une croissance rapide au cours de la période de prévision.

Les principaux moteurs pouvant être attribués à la croissance du marché des capteurs de santé au Japon comprennent les progrès technologiques et les dépenses de santé considérables. De plus, l’assurance maladie nationale au Japon couvre le remboursement des diagnostics in vitro, y compris les capteurs médicaux. Cela devrait augmenter la demande de capteurs de santé. L’évolution des modes de vie et les habitudes alimentaires malsaines augmentent le risque de maladies chroniques telles que l’obésité et le diabète au Japon. Cette augmentation devrait stimuler la demande de capteurs de santé dans le pays. En outre, le système de santé japonais connaît une transition en raison de l’augmentation des dépenses de santé, ce qui se traduit par l’élargissement du portefeuille de services des soins préventifs aux soins infirmiers dans la gestion des maladies. En outre, les moteurs attribués à la croissance des capteurs de santé en Chine comprennent les progrès technologiques et la présence d’une large base de population gériatrique. La Chine a d’immenses opportunités de croissance sur le marché du diagnostic au point de service en termes de besoins médicaux non satisfaits des patients diabétiques. De plus, des politiques gouvernementales de soutien sont lancées et mises en œuvre pour favoriser la pénétration de technologies innovantes dans le pays. Par conséquent, la demande de capteurs de soins de santé devrait augmenter au cours de la période de prévision. des politiques gouvernementales de soutien sont lancées et mises en œuvre pour favoriser la pénétration de technologies innovantes dans le pays. Par conséquent, la demande de capteurs de soins de santé devrait augmenter au cours de la période de prévision. des politiques gouvernementales de soutien sont lancées et mises en œuvre pour favoriser la pénétration de technologies innovantes dans le pays. Par conséquent, la demande de capteurs de soins de santé devrait augmenter au cours de la période de prévision.

Principaux acteurs du marché

Les principaux acteurs opérant sur le marché des capteurs de santé comprennent Analog Devices, Inc. ; Technologies Avago Ltd ; Danaher Corporation ; GE Santé ; Honeywell International Inc. ; Laboratoires Abbott, Roche Diagnostics, Proteus Digital Health, Varian Medical Systems, Stryker Corporation.