Croissance du marché des capsules de café robuste à 7,0% TCAC pour dépasser 14 062,20 millions de dollars d’ici 2028 – Impact du COVID-19 et analyse mondiale par TheInsightPartners.com

Selon notre dernière étude de marché sur « Prévisions du marché des capsules de café jusqu’en 2027 – Impact du COVID-19 et analyse globale – par produit (système open source et système à source fermée), application (ménage et commercial) et canal de distribution (supermarchés et hypermarchés, Magasins spécialisés, magasins en ligne et autres) », le marché représentait 8 327,19 millions de dollars US en 2019 et il devrait atteindre 14 062,20 millions de dollars US d’ici 2027 ; il devrait croître à un TCAC de 7,0 % au cours de la période 2020-2027. Le rapport met en évidence les facteurs clés qui stimulent la croissance du marché et les principaux acteurs avec leurs développements sur le marché.

La capsule de café fait référence au café emballé dans un emballage en plastique ou en aluminium au lieu d’un filtre en papier. Il est généralement conçu pour être utilisé pour une seule marque ou un seul système et n’est pas interchangeable avec d’autres systèmes. La capsule de café est une capsule emballée sous vide à usage unique qui nécessite une machine compatible avec celle-ci. L’avantage de consommer du café en capsule est que l’emballage sous vide assure l’hygiène et empêche les agents externes, tels que l’oxygène, l’humidité et la chaleur, de pénétrer à l’intérieur. La capsule de café est simple à utiliser. De plus, dans les capsules de café, le café reste frais plus longtemps et ne nécessite pas l’utilisation de moulins à café.

La consommation de produits à base de café augmente parmi les consommateurs soucieux de leur santé ; ainsi, les fabricants prévoient de développer des formulations nouvelles et innovantes, telles que des capsules de café, des prémélanges de café sans sucre et d’autres produits, sur le marché. La maladie d’Alzheimer est la première cause de démence chez les personnes âgées, suivie de près par la maladie de Parkinson. Des études ont montré que boire trois à cinq tasses de café par jour peut réduire jusqu’à 65 % le risque de contracter la maladie d’Alzheimer, la maladie de Parkinson et d’autres formes de démence. Les antioxydants luttent contre les radicaux libres (« oxydants ») nocifs pour la santé dans le corps et renforcent le système immunitaire. De nombreux fruits et légumes luttent également contre les oxydants, mais le café est la boisson la plus appréciée des consommateurs car c’est une riche source d’antioxydants. Le café aide à réduire les risques de développer plusieurs types de cancer, y compris le cancer de la bouche, le cancer de la peau et le cancer du foie. Le diabète de type II est une maladie potentiellement mortelle qui atteint des proportions épidémiques en Australie. De nombreuses études ont montré que le café peut réduire considérablement le risque de développer un diabète. La caféine agit de deux manières pour améliorer les performances sportives. Il augmente le métabolisme, augmente l’oxydation des acides gras et mobilise les acides gras des tissus adipeux. La consommation de café a augmenté parmi les consommateurs soucieux de leur santé car il possède des propriétés anticancéreuses. Ces avantages de la consommation de café stimulent la demande de capsules de café à travers le monde. De nombreuses études ont montré que le café peut réduire considérablement le risque de développer un diabète. La caféine agit de deux manières pour améliorer les performances sportives. Il augmente le métabolisme, augmente l’oxydation des acides gras et mobilise les acides gras des tissus adipeux. La consommation de café a augmenté parmi les consommateurs soucieux de leur santé car il possède des propriétés anticancéreuses. Ces avantages de la consommation de café stimulent la demande de capsules de café à travers le monde. De nombreuses études ont montré que le café peut réduire considérablement le risque de développer un diabète. La caféine agit de deux manières pour améliorer les performances sportives. Il augmente le métabolisme, augmente l’oxydation des acides gras et mobilise les acides gras des tissus adipeux. La consommation de café a augmenté parmi les consommateurs soucieux de leur santé car il possède des propriétés anticancéreuses. Ces avantages de la consommation de café stimulent la demande de capsules de café à travers le monde.

Marché des capsules de café : paysage concurrentiel et développements clés

VERO Coffee, Vittoria Food and Beverage, Belmoca Belgium (Belmio), Coind group, Nestle Nespresso SA, Coind Group, Jacobs Douwe Egberts BV, Gloria Jean’s Gourmet Coffee, Luigi Lavazza SpA, Dualit Limited et illycaffè SpA sont quelques acteurs clés opérant sur le marché mondial des capsules de café.

Impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché des capsules de café

La pandémie de COVID-19 a eu un impact négatif sur diverses industries en raison des fermetures, des interdictions de voyager, de la fermeture d’unités de fabrication et des pénuries d’approvisionnement. L’industrie alimentaire et des boissons a été confrontée à des difficultés opérationnelles causées par la perturbation des chaînes d’approvisionnement, la pénurie de main-d’œuvre et la pénurie de matières premières. De plus, les prix des capsules de café ont considérablement baissé en raison d’une baisse de la demande de diverses industries, telles que l’alimentation et les boissons et les soins personnels. Ce facteur a également affecté la rentabilité des acteurs du marché et des agriculteurs engagés dans la culture de Coffee Capsule. Ainsi, la pandémie de COVID-19 a considérablement affecté la croissance du marché mondial des capsules de café. Cependant, alors que les gouvernements de divers pays assouplissaient les restrictions et augmentaient les taux de vaccination, l’industrie alimentaire et des boissons se remet de ses pertes. La demande de capsules de café devrait augmenter au cours de la période de prévision.

Sur la base du produit, le marché des capsules de café est encore divisé en système open source et système à source proche. En 2019, le segment des systèmes à source proche dominait le marché. Dans le système de café à capsules, le café est emballé sous film rétractable dans une capsule au lieu d’un papier filtre. Il existe une variété de capsules et de dosettes, contenant 7 à 10 grammes de café. La capsule de café est utilisée pour une gamme de produits, pas seulement pour le café moulu. Un système à source fermée est une combinaison d’une machine particulière avec une capsule spécifique. Les systèmes à source fermée ont été les premiers à être introduits sur le marché et, par conséquent, le segment représente la plus grande part du marché mondial des machines à café à capsules. Les machines à café à capsules présentent de nombreux avantages. Il simplifie le processus de fabrication du café en supprimant la mouture, le pressage et le stockage du café. Le café dans la capsule est moulu à la perfection et scellé à une pression optimale. Par conséquent, tous ces facteurs stimulent la demande pour la capsule de café. De plus, la population jeune croissante et le nombre croissant de points de vente de café devraient encore stimuler la demande de capsules de café sur le marché.

Sur la base de l’application, le marché des capsules de café est encore segmenté en ménage et commercial. En 2019, le segment commercial a dominé le marché. L’augmentation de la consommation de café est l’un des facteurs importants qui stimulent la demande de capsules de café. La popularité croissante de la socialisation dans les cafés parmi la génération Y a contribué à la popularité croissante des cafés spécialisés. La préférence pour différents types de café frais a en outre conduit à l’émergence de cafés, de cafés spécialisés et de restaurants à service rapide. En outre, la consommation de café a considérablement augmenté dans les économies avancées et émergentes. Le café est la deuxième boisson préférée après les boissons gazeuses dans les pays développés. Cette demande croissante de café crée des opportunités lucratives pour les vendeurs sur le marché, qui à leur tour, stimule la croissance du marché des cafés spécialisés au cours de la période de prévision. En raison de la croissance rapide de la culture des cafés, les dosettes de café fraîchement moulu et les capsules de café devraient enregistrer une croissance substantielle en volume et en valeur au cours de la période de prévision.

