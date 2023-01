Croissance du marché des bouteilles de gaz en Europe avec un TCAC de 4,9%, perspectives commerciales, derniers revenus, tendances actuelles, tendances de l’industrie et prévisions jusqu’en 2030

Un rapport d’étude de marché mondial sur les bouteilles de gaz en Europe prend en compte plusieurs secteurs verticaux de l’industrie tels que le profil de l’entreprise, les coordonnées du fabricant, les spécifications du produit, la portée géographique, la valeur de la production, les structures du marché, les développements récents, l’analyse des revenus, les parts de marché et le volume de ventes possible du compagnie. Il se compose de la segmentation du marché la plus détaillée, de l’analyse systématique des principaux acteurs du marché, des tendances de la dynamique des consommateurs et de la chaîne d’approvisionnement et des informations sur les nouveaux marchés géographiques. Les informations et analyses de marché fournies dans ce document d’étude de marché sont basées sur une analyse SWOT sur laquelle les entreprises peuvent se fier en toute confiance. Le rapport sur les bouteilles de gaz en Europe est préparé en mâchant plusieurs fragments du scénario de marché actuel et à venir.

L’augmentation de la demande de bouteilles d’oxygène médical est un moteur important pour le marché européen des bouteilles de gaz. L’augmentation de la consommation de bouteilles de GPL pour diverses applications gagne en importance. Une augmentation du nombre d’activités gouvernementales visant à accroître la sensibilisation des consommateurs et la demande de bouteilles de gaz dans divers secteurs devrait propulser la croissance du marché européen des bouteilles de gaz.



Le marché des bouteilles de gaz devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision de 2023 à 2030. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 4,9 % au cours de la période de prévision de 2023 à 2030 et devrait atteindre 1 461 143,28 USD. mille d’ici 2030.

Définition du marché

Une bouteille de gaz est un récipient sous pression qui stocke des gaz à des pressions supérieures à la pression atmosphérique. Bouteilles de gaz à haute pression, également appelées bouteilles. Selon les qualités physiques de l’article, les composants stockés à l’intérieur de la bouteille peuvent être dans un fluide supercritique, un gaz comprimé, de la vapeur sur un liquide ou dissous dans un matériau de substrat. La vanne et le raccord de connexion sont positionnés au sommet d’une conception de bouteille de gaz normale, s’étendant et se tenant debout sur une extrémité inférieure aplatie. L’attention croissante des fabricants renommés sur le développement de conceptions de bouteilles uniques capables d’améliorer les mesures de sécurité, d’optimiser les capacités de manipulation et de stockage et qui sont légères devrait stimuler le marché. L’utilisation accrue de bouteilles de gaz dans diverses applications telles que le traitement de l’eau, le soudage, la distribution de boissons, à des fins médicales,

Opportunités

Augmentation de l’innovation des cylindres et des avancées technologiques

Les fabricants de bouteilles de gaz améliorent constamment leurs ensembles de bouteilles pour répondre aux demandes changeantes du marché. Des pressions plus élevées, des affichages numériques et des protections et vannes nouvellement conçues permettent plus de gaz, d’intelligence de bouteille et un transport plus simple sans compromettre la sécurité. Le transport de gaz de grande valeur est crucial, augmentant la demande de bouteilles de gaz sûres et contrôlées. Les progrès de la compression des gaz volatils et non réactifs ont affecté la production de bouteilles de gaz. Une sécurité accrue et des conceptions de bouteilles innovantes ont amélioré les capacités de manipulation et de stockage des bouteilles de gaz. En raison de cette augmentation de l’innovation en matière de bouteilles et des avancées technologiques, on s’attend à ce qu’elles offrent une opportunité de croissance du marché pour le marché des bouteilles de gaz.

Développement récent

En mars 2021, Luxfer Gas Cylinders a annoncé l’acquisition de Structural Composites Industries, un fabricant nord-américain de bouteilles composites. L’acquisition renforce l’offre de bouteilles composites de Luxfer et s’aligne sur les investissements récents visant à améliorer encore leur capacité de carburants alternatifs pour répondre aux opportunités de croissance du marché du GNC et de l’hydrogène, ainsi qu’à élargir notre portefeuille dans l’aérospatiale, le maintien de la vie et d’autres marchés.

Portée du marché des bouteilles de gaz

Le marché des bouteilles de gaz est classé en fonction du matériau, du produit, du type d’emballage, du gaz et de l’application. La croissance parmi cinq segments vous aidera à analyser les principaux segments de croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour prendre des décisions stratégiques afin d’identifier les principales applications du marché.

Matériel

Acier

Composite

Autres

Sur la base du matériau, le marché des bouteilles de gaz est segmenté en acier, composite et autres.

Produit

Haute pression

Basse pression

Acétylène

Sur la base du produit, le marché des bouteilles de gaz est segmenté en haute pression, basse pression et acétylène.

Wraps

Enveloppez moins

Fibres de verre

Fibre d’aramide

Fibre de carbone

Autres

Sur la base du type d’enveloppe, le marché des bouteilles de gaz est segmenté en sans enveloppe, fibre de verre, fibre d’aramide, fibre de carbone et autres.

Gaz

Gaz inflammables

Des gaz inertes

Gaz toxiques

Gaz pyrophoriques

Oxydants

Autres

Sur la base du gaz, le marché des bouteilles de gaz est segmenté en gaz inertes, gaz inflammables, gaz toxiques, gaz pyrophoriques, oxydants et autres.

Application

Cuisine et domestique

Industries de transformation

Médical

Le transport

Autres

Sur la base de l’application, le marché des bouteilles de gaz est segmenté en cuisine et domestique, industries de transformation, médical, transport et autres.

Analyse de la part de marché des bouteilles de gaz

Le paysage concurrentiel du marché des bouteilles de gaz fournit des détails par concurrents. Les détails inclus sont l’aperçu de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, les sites et installations de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, les pipelines d’essais de produits, les approbations de produits, les brevets, la largeur du produit et étendue, dominance des applications, courbe de la ligne de vie technologique. Les points de données ci-dessus fournis ne concernent que l’accent mis par les entreprises sur le marché des bouteilles de gaz.

Certains des principaux acteurs du marché engagés sur le marché européen des bouteilles de gaz sont 3M, Aygaz A.Ş., FABER INDUSTRIE SPA, Hexagon Ragasco AS, Luxfer Gas Cylinders, Worthington Industries Inc, Beijing Tianhai Industry Co., Ltd., Drägerwerk AG & Co. KGaA, EKC, Linde plc, Time Technoplast Ltd., MS GROUP, Welz Gas Cylinder GmbH et Zhejiang Tianlong cylinder co., LTD

Analyse/aperçus régionaux du marché des bouteilles de gaz

Le marché des bouteilles de gaz est segmenté en fonction du matériau, du produit, du type d’emballage, du gaz et de l’application.

Les principaux pays couverts par le rapport sur le marché des bouteilles de gaz sont l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie et le reste de l’Europe en Europe.

L’Allemagne devrait dominer le marché européen américain des bouteilles de gaz en raison de l’augmentation de la consommation de bouteilles de GPL pour diverses applications

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des changements dans la réglementation du marché qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. L’analyse des points de données en aval et en amont de la chaîne de valeur, l’analyse des cinq forces du porteur des tendances techniques et les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques européennes et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, de l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

