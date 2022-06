Croissance du marché des boîtes en carton, tendances, opportunité absolue et chaîne de valeur 2022-2030

Marché de la boîte en carton : par matériau (recyclé et vierge), utilisateur final (produits alimentaires et boissons, produits en papier, produits électriques et électroniques, soins personnels et articles ménagers, produits chimiques, verrerie et céramique, produits textiles et autres) et par région – Dimensionnement, croissance, tendance, opportunité et prévisions de l’industrie mondiale (2021-2027)

Le rapport sur le marché de la boîte en carton couvre une analyse approfondie de la dynamique du marché, des modèles commerciaux, de l’analyse segmentaire / régionale et des parts de marché et stratégies respectives adoptées par les principaux acteurs du marché opérant sur le marché mondial. Cela implique une analyse approfondie des facteurs influençant le marché mondial et des statistiques de marché indiquant une analyse de la part de marché / de la croissance par région et par segment. L’étude du rapport proposera l’une des analyses les plus exhaustives du marché, capturant tous les aspects de l’industrie de la boîte en carton.

Perspectives de l’industrie des boîtes en carton

La taille du marché mondial des boîtes en carton est de 190 milliards USD en 2020 et devrait enregistrer une prévision de TCAC de 5,7 %, 2021-2027. Les boîtes en carton sont des boîtes manufacturées qui sont principalement utilisées pour emballer des produits. Les aliments et boissons, les appareils électroniques ménagers, les cigarettes et les instruments médicaux sont des acheteurs essentiels pour la boîte en carton. Les spécialistes du marketing utilisent intelligemment les cartons en utilisant des graphismes attrayants sur l’emballage. Les cartons ont de bonnes capacités d’impression et de tenue graphique. Par conséquent, les entreprises intègrent leur logo, le nom de leur entreprise et d’autres détails promotionnels sur leurs emballages pour attirer des groupes de consommateurs.

Dynamique du marché Boîte en carton :

Divers facteurs cruciaux stimulent la croissance du marché mondial des boîtes en carton, notamment la fabrication de boîtes en carton à forte intensité de main-d’œuvre. Des progrès significatifs ont été réalisés dans l’automatisation du processus de fabrication. Cependant, la main-d’œuvre reste vitale pour la conception, l’exploitation des machines, les ventes et la gestion. L’investissement dans la technologie devrait augmenter, la conduisant ainsi à devenir une industrie à forte intensité de capital; Les contenants en carton sont la forme d’emballage la moins chère qui permet de réduire le prix du produit final en raison du regroupement des emballages, ce qui devrait à son tour augmenter la demande d’emballages pour les dispositifs médicaux, les aliments et boissons et les appareils électroménagers.

Ce produit est biodégradable et recyclable et a le moins d’impact sur l’environnement. Leur nature respectueuse de l’environnement devrait accroître leur préférence par rapport à leurs alternatives, qui incluent les plastiques et les polymères.

De plus, les cartons peuvent être facilement pliés et empilés lorsqu’ils ne sont pas utilisés, occupant ainsi moins d’espace. De plus, ils ne subissent aucune réaction chimique avec les aliments et les boissons par rapport aux contenants métalliques. Les boîtes en carton ondulé sont légères et, lors du chargement et du déchargement, sont très pratiques à manipuler. Tous ces facteurs positifs devraient également contribuer de manière significative à la croissance globale de l’industrie. De plus, grâce à son faible poids, les entreprises bénéficient de coûts de transport réduits. L’essor des substituts est une menace importante à laquelle est confrontée l’industrie de l’emballage en carton. Les acheteurs ont le choix entre une grande variété d’alternatives, y compris des contenants en plastique, en métal et en verre. Il y a eu une augmentation considérable de l’utilisation des emballages en étain aux États-Unis, ce qui a entraîné une baisse des applications de produits.

La non-durabilité est une autre menace qui tire le marché mondial vers le bas. Les contenants en carton sont facilement sujets à l’usure. Ils ont une faible durée de vie par rapport aux conteneurs robustes en métal ou en plastique. Les boissons sont confrontées à des problèmes dus aux fuites des conteneurs.

Impact du COVID-19 sur le marché Boîte en carton :

Une analyse complète est effectuée sur la présence de l’industrie des boîtes en carton dans différentes régions et pays, la principale part de marché des entreprises, le taux de croissance et l’analyse des prix. En outre, le rapport analyse et comprend un chapitre détaillé spécifique sur l’impact à court et à long terme de l’épidémie de COVID-19 sur chaque segment et région du «marché mondial Boîte en carton» et les mesures gouvernementales pertinentes avec les normes les plus récentes pour soutenir l’industrie. Il met également en évidence le paysage actuel du marché pendant l’évasion du COVID, l’impact du virus sur les principales entreprises, le calendrier de demande prévu, la chaîne d’approvisionnement de l’industrie et d’autres facteurs importants. Ces facteurs vous aideront à identifier les entreprises qui pourraient bénéficier de cette pandémie, ainsi que celles qui seront perdantes.

Portée du rapport

Le rapport décrit l’étude du marché des boîtes en carton en fonction du matériau et de l’utilisateur final.

Sur la base du matériau, le marché des boîtes en carton a été segmenté en –

Recyclé

Vierge

Sur la base de l’utilisation finale, le marché des boîtes en carton a été segmenté en –

Produits alimentaires et boissons

Produits en papier

Produits électriques et électroniques

Soins personnels et articles ménagers

Produits chimiques

Verrerie et Céramique

Produits textiles

Les autres

Marché des boîtes en carton : perspectives régionales

D’un point de vue géographique, le marché des boîtes en carton est segmenté en Amérique du Nord, Asie-Pacifique, Europe, Amérique du Sud et Moyen-Orient et Afrique (MEA). L’Asie-Pacifique représentait la part de demande maximale sur le marché mondial en 2020. Dans la région, la Chine était le premier pays en raison de la forte concentration du secteur manufacturier. La Corée du Sud et Taïwan devraient afficher une augmentation de la demande régionale d’emballages en carton sur la base des développements de l’industrie des appareils électroniques. En raison de la forte demande aux États-Unis et en Europe, la demande du marché régional de l’Amérique du Nord a été affectée négativement par la baisse de la demande du secteur manufacturier pendant le ralentissement économique.

L’Amérique du Sud et l’Afrique devraient connaître une croissance lente en raison du manque de développement du secteur manufacturier. L’Asie-Pacifique était également le plus grand marché pour la fabrication mondiale de carton, la Chine représentant environ 30 % de la production mondiale. Les États-Unis ont également contribué à environ 15 % de la production mondiale.

Les principaux concurrents du marché mondial des boîtes en carton comprennent –

Les principaux fabricants de boîtes en carton sur le marché mondial sont TetraPak, International Paper Co., Koch Industries Inc. et RockTenn Co.

Parmi les autres fabricants de boîtes en carton figurent Graphic Packaging Holding Co. et Smurfit Kappa Group plc.

Le rapport sur le marché des boîtes en carton fournit une analyse approfondie des facteurs macroéconomiques et de l’attractivité du marché de chaque segment. Le rapport comprendra une évaluation qualitative et quantitative approfondie des perspectives sectorielles/régionales avec la présence des acteurs du marché dans le segment et la région/le pays respectifs. Les informations conclues dans le rapport incluent les contributions des participants de l’industrie et des experts de l’industrie tout au long de la chaîne de valeur.

Le rapport sur le marché des boîtes en carton couvre une analyse complète sur:

Segmentation du marché et analyse régionale

Taille du marché de 10 ans

Analyse des prix

Analyse de l’offre et de la demande

Analyse du cycle de vie du produit

Analyse des cinq forces et de la chaîne de valeur de Porter

Analyse des économies développées et émergentes

Analyse PEST

Analyse factorielle du marché et des prévisions

Opportunités, risques et tendances du marché

Conclusion et recommandation

Paysage réglementaire

Analyse des brevets

Paysage de la concurrence

Plus de 15 profils d’entreprise

L’analyse régionale du marché des boîtes en carton comprend:

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, Pérou, Reste de l’Amérique latine)

Europe (Allemagne, Italie, France, Royaume-Uni, Espagne, Pologne, Russie, Slovénie, Slovaquie, Hongrie, République tchèque, Belgique, Pays-Bas, Norvège, Suède, Danemark, Reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Myanmar, Cambodge, Philippines, Singapour, Australie et Nouvelle-Zélande, Reste de l’Asie-Pacifique)

Le Moyen-Orient et l’Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Afrique du Nord, reste de la MEA

Marché des boîtes en carton : public cible