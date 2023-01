Croissance du marché des boissons enrichies Opportunité commerciale, part de l’industrie, tendances mondiales, taille, dynamique, segments et prévisions

Le rapport d’analyse du marché des boissons enrichies donne une évaluation de divers segments sur lesquels on s’appuie pour assister au développement le plus rapide dans le cadre de prévision approximatif. L’étude de marché comprend une analyse de l’attractivité du marché, dans laquelle chaque segment est comparé en fonction de la taille de son marché, de son taux de croissance et de son attractivité générale. Toutes les informations, faits et statistiques couverts dans le rapport conduisent à des idées concrètes, à une prise de décision améliorée et à de meilleures stratégies commerciales. Le rapport sur le marché des boissons enrichies contient des données historiques, les tendances actuelles du marché, l’environnement, l’innovation technologique, les technologies à venir et les progrès techniques dans l’industrie connexe.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des boissons enrichies qui a augmenté à une valeur de 6,17 milliards en 2021 et devrait atteindre la valeur de 10,21 milliards USD d’ici 2029, à un TCAC de 6,50 % au cours de la période de prévision. En plus des informations sur les scénarios de marché tels que la valeur marchande, le taux de croissance, la segmentation, la couverture géographique et les principaux acteurs, les rapports de marché organisés par Data Bridge Market Research comprennent également une analyse approfondie par des experts, une production par entreprise représentée géographiquement et capacité, dispositions du réseau des distributeurs et des partenaires, analyse détaillée et mise à jour des tendances des prix et analyse du déficit de la chaîne d’approvisionnement et de la demande.

Définition du marché

Les boissons enrichies sont des boissons qui aident à fournir des micronutriments supplémentaires tels que des oligo-éléments essentiels et diverses vitamines. Le processus d’enrichissement des boissons comprend généralement l’ajout de micronutriments aux boissons consommées par des personnes de tous âges partout dans le monde. Ces boissons comprennent les jus de fruits, les boissons énergisantes, les boissons en poudre aromatisées, les boissons pour sportifs, le lait aromatisé, l’eau minérale et les boissons gazeuses. Les boissons minérales enrichies de vitamines et de minéraux sont connues pour avoir des propriétés médicinales qui procurent des bienfaits curatifs.

Portée et segmentation du marché des boissons enrichies

MÉTRIQUE DU RAPPORT DES DÉTAILS Période de prévision 2022 à 2029 Année de base 2021 Années historiques 2020 (personnalisable jusqu’en 2014 – 2019) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en milliards USD, volumes en unités, prix en USD Segments couverts Type de nutriments (minéraux, vitamines), type de produit (boissons non alcoolisées, boissons alcoolisées), canal de distribution (supermarchés et hypermarchés, détaillants spécialisés, supérettes, autres) Pays couverts États-Unis, Canada et Mexique en Amérique du Nord, Allemagne, Suède, Pologne, Danemark, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Belgique, Russie, Italie, Espagne, Turquie, Reste de l’Europe en Europe, Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), du Brésil, de l’Argentine et du reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud Acteurs du marché couverts PepsiCo (États-Unis), Nestlé, SA (Suisse), The Coca-Cola Company. (États-Unis), CG Roxane, LLC (États-Unis), Tempo Beverage Ltd (Israël), Keurig Dr Pepper Inc. (États-Unis), Dr Pepper/Seven Up, Inc (États-Unis), Ferrarelle (Italie), SANPELLEGRINO (Italie), Reignwood Investments UK Ltd (Royaume-Uni), LaCroix Beverages, Inc. (États-Unis), GEROLSTEINER BRUNNEN GMBH & CO. KG (Allemagne) et Mountain Valley Spring Beverages (États-Unis) Des opportunités Réponses positives des consommateurs aux diverses stratégies de marketing

Les grandes marques adoptent les canaux de vente en ligne

La présence en ligne de boissons enrichies a stimulé les ventes et généré des revenus importants

Dynamique du marché mondial des boissons enrichies

Conducteurs

Préférence croissante des consommateurs pour des alternatives plus saines et équilibrées

L’urbanisation rapide et l’adoption croissante d’un mode de vie sain par les citadins qui préfèrent les boissons enrichies stimulent le développement du marché. Les boissons enrichies sont plus populaires que les boissons gazeuses car elles ne contiennent pas de sucre ajouté ou d’autres additifs synthétiques tels que des conservateurs, des arômes ou des colorants. Les consommateurs se détournent de plus en plus des boissons riches en sucre et non naturelles au profit d’alternatives plus saines ou plus équilibrées.

Innovation et introduction de produits avancés grâce à la croissance des activités de R&D

Les grandes marques du marché investissent et se concentrent sur les nouvelles technologies pour établir leur domination sur le marché. La R&D est constamment menée afin de fournir des produits avancés aux consommateurs en fonction de leurs préférences. La croissance du marché des boissons enrichies a été alimentée par le marchandisage de masse, l’image de marque et des chaînes d’approvisionnement solides.

Des opportunités

Expansion des canaux de vente au détail

Grâce au solide réseau de distribution, de nombreux hypermarchés et supermarchés voient le jour. Le marché des boissons enrichies se développe à un rythme exponentiel en raison des réponses positives des consommateurs à diverses stratégies de marketing telles que le groupement et la distribution. Les grandes marques adoptent les canaux de vente en ligne à la suite de l’épidémie de pandémie mondiale. La présence en ligne de boissons enrichies a stimulé les ventes et généré d’importantes sources de revenus pour les acteurs du marché.

Contraintes

Volatilité des prix

La volatilité des prix des matériaux d’emballage entravera probablement la croissance du marché des boissons enrichies au cours de la période de prévision.

Ce rapport sur le marché des boissons enrichies fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements de marché réglementations, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché des boissons enrichies, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Impact et scénario actuel du marché de la pénurie de matières premières et des retards d’expédition

Data Bridge Market Research propose une analyse de haut niveau du marché et fournit des informations en tenant compte de l’impact et de l’environnement actuel du marché de la pénurie de matières premières et des retards d’expédition. Cela se traduit par l’évaluation des possibilités stratégiques, la création de plans d’action efficaces et l’assistance aux entreprises dans la prise de décisions importantes.

Outre le rapport standard, nous proposons également une analyse approfondie du niveau d’approvisionnement à partir des retards d’expédition prévus, de la cartographie des distributeurs par région, de l’analyse des produits, de l’analyse de la production, des tendances de la cartographie des prix, de l’approvisionnement, de l’analyse des performances des catégories, des solutions de gestion des risques de la chaîne d’approvisionnement, avancées l’analyse comparative et d’autres services d’approvisionnement et de soutien stratégique.

Impact prévu du ralentissement économique sur les prix et la disponibilité des produits

L’activité tracteurs a subi une forte baisse pendant la pandémie de COVID-19, le réseau de concessionnaires étant le plus touché en raison des perturbations de la chaîne d’approvisionnement et des unités de fabrication qui n’étaient pas pleinement opérationnelles. La production a été retardée et l’approvisionnement a été perturbé en raison des restrictions de voyage, ce qui a entraîné une forte baisse des ventes de tracteurs en 2019-2020.

Développement récent

En décembre 2020 – Les boissons toniques sucrées assaisonnées à la rhubarbe et à la framboise les plus récentes ont été ajoutées à la gamme d’arbres à forte fièvre. La boisson est faite avec de la rhubarbe acidulée «timperley early» d’un ranch de norfolk et de riches framboises de la vallée de strathmore en Écosse. Les boissons assaisonnées contiennent des fixations naturellement déduites et ne contiennent pas de faux sucre.

En juillet 2020 – Phocus a lancé ses dernières boissons assaisonnées au cola, qui élargissent l’offre actuelle de l’entreprise en matière de pamplemousse, pêche, yuzu et citron vert, orange sanguine, nature et concombre.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des boissons enrichies sont:

PepsiCo (États-Unis)

Nestlé, SA (Suisse)

La compagnie Coca Cola. (NOUS)

CG Roxane, LLC (États-Unis)

Tempo Beverage Ltd (Israël)

Keurig Dr Pepper Inc. (États-Unis)

Dr Pepper/Seven Up, Inc. (États-Unis)

Ferrarelle (Italie)

SANPELLEGRINO (Italie)

Reignwood Investments UK Ltd (Royaume-Uni)

LaCroix Beverages, Inc. (États-Unis)

GEROLSTEINER FONTAINE GMBH & CO. KG (Allemagne)

Boissons printanières de Mountain Valley (États-Unis)

Raisons d’obtenir ce rapport :

Analyse de la segmentation du marché, y compris la recherche qualitative et quantitative intégrant l’impact des aspects économiques et politiques

Analyse au niveau régional et national intégrant les forces de la demande et de l’offre qui influencent la croissance du marché

Valeur marchande Millions USD et volume Unités Millions de données pour chaque segment et sous-segment

Paysage concurrentiel impliquant la part de marché des principaux acteurs, ainsi que les nouveaux projets et stratégies adoptés par les acteurs au cours des cinq dernières années

Des profils d’entreprise complets couvrant les offres de produits, les informations financières clés, les développements récents, l’analyse SWOT et les stratégies employées par les principaux acteurs du marché

Résumé des points clés du rapport sur le marché :

Le rapport souligne les tendances récentes et l’analyse SWOT

Le rapport se concentre sur les opportunités de croissance du marché des boissons enrichies dans les années à venir

Il fournit une analyse concurrentielle avec une part de marché des principaux acteurs du marché, ainsi que des lancements de projets et des approches tactiques mises en œuvre par les acteurs au cours des cinq dernières années

Principaux faits saillants de TOC: marché mondial des boissons enrichies

Aperçu du marché mondial des boissons enrichies

Concurrence sur le marché mondial des boissons enrichies par les fabricants

Capacité mondiale des boissons enrichies, production, revenus (valeur) par région

Offre mondiale de boissons enrichies (production), consommation, exportation, importation par région

Production mondiale de boissons enrichies, revenus (valeur), tendance des prix par type

Analyse du marché mondial des boissons enrichies par application

Profils/analyse des fabricants mondiaux de boissons enrichies

Analyse des coûts de fabrication des boissons enrichies

Chaîne industrielle, stratégie d’approvisionnement et acheteurs en aval

Analyse de la stratégie marketing, Distributeurs/Traders

Analyse des facteurs d’effet de marché

Prévisions du marché mondial des boissons enrichies

Résultats de la recherche et conclusion

annexe

Portée du marché mondial des boissons enrichies :

Le marché des boissons enrichies est segmenté en fonction du type de nutriment, du type de produit et du canal de distribution. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Type de nutriments

Vitamines

Vitamine A

Vitamine C

Vitamine D

Autres

Minéraux

Zinc

Acide folique

Cuivre

Fer

DHA

Autres

Type de produit

Alcoolique

Non alcoolique

Jus de fruits

Boissons sportives

Boissons énergisantes

Produits laitiers aromatisés

Eau en bouteille

Boissons en poudre aromatisées

Boissons non alcoolisées

Autres

Canal de distribution

Supermarchés et Hypermarchés

Détaillants spécialisés

Dépanneurs

Autres

Ce rapport d’étude/d’analyse du marché des boissons enrichies contient des réponses à vos questions suivantes

Quelle technologie de fabrication est utilisée pour Boissons enrichies ? Quels sont les développements en cours dans cette technologie ? Quelles tendances sont à l’origine de ces évolutions ?

Quels sont les principaux acteurs mondiaux de ce marché mondial des boissons enrichies? Quels sont le profil de leur entreprise, leurs informations sur les produits et leurs coordonnées?

Quel était le statut du marché mondial des boissons enrichies du marché des boissons enrichies? Quels étaient la capacité, la valeur de production, le coût et le bénéfice du marché Boissons enrichies?

Quel est le statut actuel du marché des boissons enrichies de l’industrie des boissons enrichies? Quelle est la concurrence sur le marché dans cette industrie, à la fois par entreprise et par pays ? Qu’est-ce que l’analyse du marché du marché des boissons enrichies en prenant en considération les applications et les types?

Quelles sont les projections de l’industrie mondiale des boissons enrichies compte tenu de la capacité, de la production et de la valeur de la production? Quelle sera l’estimation du coût et du profit ? Quelle sera la part de marché, l’offre et la consommation ? Qu’en est-il de l’importation et de l’exportation ?

Qu’est-ce que l’analyse de la chaîne du marché des boissons enrichies par matières premières en amont et industrie en aval?

Quel est l’impact économique sur l’industrie des boissons enrichies? Quels sont les résultats de l’analyse de l’environnement macroéconomique mondial ? Quelles sont les tendances de développement de l’environnement macroéconomique mondial ?

8. Quels sont la dynamique du marché Boissons enrichies du marché Boissons enrichies? Quels sont les défis et les opportunités ?

Quelles devraient être les stratégies d’entrée, les contre-mesures à l’impact économique et les canaux de commercialisation pour l’industrie des boissons enrichies ?

