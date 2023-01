Croissance du marché des biscuits, grandes entreprises, stratégies et nouvelles tendances d’ici 2029

Les biscuits sont l’un des snacks emballés les plus connus et les plus populaires au monde. Ils peuvent être mélangés avec une variété d’ingrédients, y compris des noix, de la saveur de chocolat, des copeaux de coco et des garnitures pour sandwich comme des fruits à base de crème, du chocolat et de la confiture.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des biscuits était évalué à 110,20 milliards USD en 2021 et devrait atteindre la valeur de 171,70 milliards USD d’ici 2029, à un TCAC de 5,70 % au cours de la période de prévision. En plus des informations sur le marché telles que la valeur du marché, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et le scénario de marché, le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations, analyse des prix, analyse de la consommation de la production, analyse des brevets et comportement des consommateurs.

Le rapport de qualité supérieure Biscuits Market analyse et estime les moteurs généraux du marché sous la forme de la demande des consommateurs, de la politique gouvernementale et de la demande qui sont liés au modèle d’achat des consommateurs, à la croissance et au développement du marché. Une équipe composée d’experts du domaine analyse et estime ces données de marché à l’aide de modèles statistiques et cohérents du marché bien établis. Il divise la valeur de la taille du marché mondial et le volume du marché par fabricants, type, application et région. Le rapport d’activité du marché mondial des biscuits met en lumière divers inhibiteurs et facteurs de motivation sur le marché pour un produit particulier de manière quantitative et qualitative afin que les utilisateurs obtiennent des informations précises.

Marché des biscuits Certains des acteurs clés présentés dans l’étude

ITC Limited (Inde)

Kambly SA (Suisse)

Mondelez International (États-Unis)

PepsiCo (États-Unis)

La société Kraft Heinz (États-Unis)

Annie’s Homegrown, Inc. (États-Unis)

Produits Parle Pvt. Ltd. (Inde)

Patanjali Ayurvédique (Inde)

Bretagne (Inde)

Kellogg Co (États-Unis)

pladis mondial (Royaume-Uni)

Walkers Shortbread Ltd (Royaume-Uni)

Lotus Bakeries SA (Belgique)

Nestlé SA (Suisse)

Burton’s Foods Ltd. (Royaume-Uni)

Les objectifs de l’étude sont :

Analyser le statut mondial des biscuits, les prévisions futures, les opportunités de croissance, le marché clé et les principaux acteurs.

Présenter le développement de Biscuits en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique latine et au Moyen-Orient et en Afrique.

Établir un profil stratégique des acteurs clés et analyser en profondeur leur plan et leurs stratégies de développement.

Définir, décrire et prévoir le marché par type de produit, applications de marché et régions clés.

Points précieux du rapport d’étude de marché sur les biscuits 2022-2029 :

➼ Changements significatifs dans la dynamique du marché.

➼ Rapports et évaluation des développements récents de l’industrie.

➼ Une analyse de fond complète, qui comprend une évaluation du marché Biscuits parentaux.

➼ Taille actuelle, historique et projetée du marché Biscuits du point de vue de la valeur et du volume.

➼ Segmentation du marché des biscuits selon les principales régions.

➼ Biscuits Parts de marché et stratégies des principaux fabricants.

➼ Segments émergents spécifiques et régionaux pour le marché Biscuits.

➼ Une évaluation objective de la trajectoire du Marché.

➼ Recommandations aux Top Companies pour renforcer leur présence sur le marché.

Quelques points majeurs de la table des matières :

Chapitre 1. Méthodologie de recherche et sources de données

Chapitre 2. Résumé analytique

Chapitre 3. Marché des biscuits: analyse de l’industrie

Chapitre 4. Marché des biscuits : aperçu des produits

Chapitre 5. Marché des biscuits : informations sur les applications

Chapitre 6. Marché des biscuits: aperçus régionaux

Chapitre 7. Marché des biscuits : paysage concurrentiel

