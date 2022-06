Croissance du marché des batteries résidentielles, tendances, opportunité absolue et chaîne de valeur 2022-2030

Selon le Market Statsville Group (MSG), la taille du marché mondial des batteries résidentielles devrait passer de 10,6 milliards USD en 2021 à 46,6 milliards USD d’ici 2030 , à un TCAC de 17,9 % de 2022 à 2030 . Une batterie résidentielle est une unité de stockage d’énergie à domicile qui peut stocker de l’énergie directement à partir du réseau électrique ou de l’énergie générée à partir de ressources énergétiques renouvelables telles que l’énergie solaire et éolienne.

On estime que la consommation d’électricité dans les bâtiments résidentiels augmentera au cours de la période de prévision en raison de l’augmentation de la population, ainsi que de la poursuite de la migration urbaine à l’échelle mondiale. Les autres principales applications des utilisateurs finaux comprennent l’éclairage, le refroidissement de l’espace, les appareils électroménagers, la cuisine et autres.

Obtenez un exemple complet de copie PDF du rapport : https://www.marketstatsville.com/request-sample/residential-battery-market

Les systèmes de stockage d’énergie sont utilisés pour l’alimentation électrique continue à domicile pendant les coupures de courant aux heures de pointe, en particulier dans les pays non membres de l’OCDE. Sur la plupart des marchés, les modèles commerciaux des systèmes de stockage d’énergie résidentiels (RESS) en sont encore à leurs premiers stades de développement. Cependant, les clients résidentiels sont susceptibles de s’impliquer activement dans la modification de leurs habitudes de consommation d’énergie en surveillant leur consommation réelle en temps réel.

De plus, le marché du stockage d’énergie des batteries résidentielles devrait croître rapidement au cours de la période de prévision en raison de l’augmentation des sources de production d’énergie distribuées à l’échelle résidentielle et des progrès technologiques relatifs aux technologies de stockage d’énergie, ce qui conduit à son adoption généralisée dans les sources d’énergie renouvelables. .

Dynamique du marché mondial des batteries résidentielles

Facteurs : Augmenter les installations solaires résidentielles sur les toits pour stimuler le marché

Plusieurs gouvernements dans le monde se tournent vers les énergies renouvelables, telles que le solaire et l’éolien, pour répondre à leur demande d’électricité, réduisant ainsi progressivement la dépendance au charbon et au diesel. En raison du manque de terrains disponibles dans les zones urbaines et de la nécessité de répondre à la demande croissante en électricité, le solaire sur les toits est considéré comme l’une des meilleures alternatives.

Le stockage de la batterie est une partie importante du processus de production d’énergie solaire photovoltaïque sur le toit, car l’énergie solaire est intermittente et indisponible pendant la nuit. L’énergie générée par le PV solaire sur le toit est stockée dans le BESS et utilisée ultérieurement pour l’autoconsommation.

Faites une demande avant l’achat @ : https://www.marketstatsville.com/buy-now/residential-battery-market?opt=2950

Les initiatives gouvernementales, telles que les subventions et les crédits d’impôt de divers gouvernements comme l’Inde, les États-Unis, la Chine et plusieurs autres pays, ont été des facteurs majeurs dans l’adoption croissante des systèmes solaires sur les toits et des systèmes de stockage de batteries associés.

Contraintes : Inconvénients environnementaux des batteries plomb-acide

Les batteries résidentielles telles que le plomb-acide présentent certaines préoccupations environnementales. L’élimination des batteries au plomb libère du plomb, qui est considéré comme un déchet dangereux pour la santé humaine et l’environnement. Si ces piles ne sont pas correctement éliminées, elles peuvent avoir des effets néfastes sur le cerveau et les reins humains et entraîner des problèmes d’audition.

Bien que plusieurs pays disposent d’installations de recyclage pour les batteries au plomb, le processus de recyclage du plomb présente encore plusieurs inconvénients, principalement liés à des problèmes opérationnels et environnementaux. Le processus de recyclage des batteries plomb-acide comprend le processus de fusion, qui nécessite une forte demande énergétique en raison des températures de fonctionnement élevées. Dans le même temps, l’utilisation du carbone comme combustible conduit à la génération de CO2. La forte demande énergétique associée à la production de CO2 signifie que la fusion du plomb a un potentiel de réchauffement planétaire relativement élevé.

Étendue du marché mondial des batteries résidentielles

L’étude classe le marché des batteries résidentielles en fonction du type, de la puissance nominale et de la région

Par type Outlook ( ventes/revenus, milliards USD , 2017-2030 )

Batterie aux ions lithium

Batterie au plomb

Autres types

Par Power Rating Outlook ( ventes/revenus, milliards USD , 2017-2030 )

3-6kW

6-10kW

Les autres

Perspectives par région ( ventes/revenus, milliards USD, 2017 – 2030 )

Amérique du Nord NOUS Canada Mexique

L’Europe  Allemagne Italie France ROYAUME-UNI Espagne Pologne Russie Les Pays-Bas Norvège République tchèque Le reste de l’Europe

Asie-Pacifique Chine Japon Inde Corée du Sud Indonésie Malaisie Thaïlande Singapour Australie et Nouvelle-Zélande Reste de l’Asie-Pacifique

Amérique du Sud Brésil Argentine Colombie Reste de l’Amérique du Sud

Le Moyen-Orient et l’Afrique Arabie Saoudite Émirats arabes unis Afrique du Sud Afrique du Nord Reste de la MEA



Le segment lithium-ion devrait représenter la plus grande part de marché, par type

En fonction du type, le marché mondial des batteries résidentielles est divisé en batterie lithium-ion, batterie au plomb et autres types . En 2021, le lithium-ion détenait la plus grande part de marché sur le marché mondial des batteries résidentielles. Par rapport aux technologies précédentes, telles que les batteries plomb-acide, les batteries lithium-ion offrent plusieurs avantages techniques. Par rapport aux batteries au plomb, qui ont une durée de vie de 400 à 500 fois, les batteries Li-ion rechargeables ont une durée de vie de plus de 5 000 fois en moyenne.

Demande de table des matières complète et de chiffres et graphiques @ https://www.marketstatsville.com/table-of-content/residential-battery-market

La demande de stockage d’énergie par batterie devrait augmenter à mesure que la capacité des toits solaires augmente. En conséquence, la demande de batteries lithium-ion devrait augmenter au cours de la période de prévision à mesure que de nouveaux systèmes de stockage d’énergie pour les applications résidentielles se développent. Les propriétés des batteries lithium-ion, telles qu’un faible temps de charge, un nombre plus élevé de cycles de charge, un poids réduit et un coût en baisse, le rendent préférable pour cette application.

L’ Asie-Pacifique représente le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision

Sur la base des régions, le marché mondial des batteries résidentielles a été segmenté en Amérique du Nord, en Asie – Pacifique, en Europe, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique . Dans le monde entier, l’Asie-Pacifique devrait avoir le TCAC le plus élevé du marché mondial des batteries résidentielles au cours de la période de prévision .

La Chine possède l’une des plus grandes capacités installées de stockage d’énergie avancé au monde. Le marché chinois devrait croître au cours de la période de prévision, grâce à la politique du gouvernement et au soutien réglementaire. Le gouvernement chinois a déjà démontré sa capacité à stimuler la forte demande intérieure pour la croissance des équipements liés à l’énergie solaire grâce à des subventions et des objectifs d’installation. La Chine abrite certaines grandes entreprises de fabrication de batteries, telles que BYD et Amperex Technology, et ces entreprises bénéficient de traitements nationaux préférentiels par rapport à leurs concurrents japonais et coréens. Le pays vise à développer davantage son secteur de fabrication de batteries domestiques. Le pays domine déjà la chaîne d’approvisionnement des batteries lithium-ion et contrôle 80% du raffinage mondial des matières premières, 77% de la capacité mondiale des cellules,

Principaux acteurs du marché sur le marché mondial des batteries résidentielles

La plupart des entreprises du marché se concentrent sur l’expansion des opérations dans toutes les régions, l’augmentation de leurs capacités et l’établissement de solides relations de partenariat. Les principaux acteurs du marché mondial des batteries résidentielles sont :

Demande de description de rapport @ https://www.marketstatsville.com/residential-battery-market