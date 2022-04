Croissance du marché des appareils à pression, analyse de l’industrie | Prévisions du marché mondial et régional jusqu’en 2021-2027

Le marché mondial des pression devrait atteindre 56,87 milliards USD d’ici 2027, selon un nouveau rapport de Reports and Data. Les récipients sous pression sont des récipients fermés conçus dans le but de contenir des liquides volatils, des semi-solides et des liquides volatils à différentes pressions, et ceux-ci sont un élément indispensable des étapes de traitement et de fabrication de diverses industries d’utilisateurs finaux. Les entreprises chimiques, y compris la pétrochimie, les engrais et les produits chimiques organiques, ont besoin de récipients sous pression tels que des chaudières pour fournir de la chaleur et de la pression. La vapeur générée par la chaudière trouve une utilisation dans les processus d’une usine de production chimique et a plusieurs utilisations, y compris son utilisation dans diverses réactions chimiques où la vapeur est utilisée comme alimentation. Les chaudières à lit fluidisé circulant (CFB) sont les chaudières les plus couramment utilisées, occupant plus de 35,0 % du marché des chaudières dans l’industrie chimique. Le principal avantage du CFB est la facilité de cuisson d’une large gamme de charbon de 9500 à 25000 kJ par kg.

La demande croissante d’énergie à travers le monde stimule la croissance du marché. Selon les prévisions de l’Energy Information Administration (EIA) des États-Unis, la consommation d’énergie dans le monde devrait augmenter d’environ 50,0 % entre 2018 et 2050. Une part importante de cette augmentation provient de pays qui ne sont pas membre de l’OCDE (Organisation de coopération et de développement économiques), et est mis en avant dans les domaines où une croissance économique robuste alimente la demande, en particulier dans la région Asie-Pacifique. Les récipients sous pression jouent un rôle crucial dans la production d’électricité dans les centrales électriques. Par exemple, les cuves sous pression des réacteurs (RPV) trouvent une application dans les centrales nucléaires qui ont besoin d’une grande fiabilité pour supporter une pression et une température élevées et une irradiation neutronique.

Le niveau des normes de sécurité d’un récipient sous pression est fortement influencé par des facteurs tels que la pression et la température de fonctionnement et le type de substances utilisées, entre autres. Par exemple, si le navire est destiné à contenir des substances chimiques toxiques sous haute pression et qu’il doit fonctionner dans un environnement extrême, ses normes de sécurité seraient alors beaucoup plus élevées par rapport à une simple chaudière. L’American Society of Mechanical Engineers (ASME) est l’une de ces organisations qui régit la fonctionnalité opérationnelle et la qualité des appareils à pression.

COVID-19 Impact

La pandémie de COVID-19 a un impact significatif sur le marché mondial. La demande d’un récipient sous pression subit de graves chocs sur divers marchés d’utilisation finale, les chaînes d’approvisionnement mondiales sont bouleversées et l’ordre concurrentiel des fabricants/producteurs a connu un changement. La pénurie de la demande a accéléré l’industrie mondiale des appareils à pression dans une situation d’offre excédentaire. Les secteurs de la chimie et du pétrole et du gaz font partie des marchés finaux les plus touchés, les besoins en produits chimiques connaissant une baisse considérable de la demande. L’épidémie de COVID-19 a entraîné une incertitude sur le marché mondial du pétrole. En 2020, la demande mondiale de pétrole devrait diminuer après la récession de 2009. De plus, avec la perturbation de la chaîne d’approvisionnement, les entreprises chimiques ont commencé à accélérer ou à délocaliser en partie la fabrication de fournitures chimiques essentielles.

Les principaux participants sont General Electric, Hitachi Zosen, Larsen & Toubro, Mitsubishi Hitachi Power Systems, Doosan Mecatec, Samuel Son & Co., IHI Corporation, Babcock & Wilcox Enterprises, Bharat Heavy Electrical Limited et Halvorsen Company, entre autres.

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent que

par matériau, les alliages d’acier ont contribué à la plus grande part de marché d’environ 48,0 % en 2019. Les alliages d’acier permettent une fabrication facile pour obtenir la forme souhaitée et permettent un usinage avec des tolérances étroites. De plus, les produits fabriqués à partir d’alliages d’acier n’ont pas besoin de revêtements de protection supplémentaires en raison de leur haute résistance à la corrosion, ce qui réduit la maintenance et améliore les lignes de service.

Par produit, les séparateurs devraient connaître un taux de croissance de 4,5 % sur la période de prévision. Les séparateurs offrent l’avantage d’améliorer la qualité de la vapeur, ainsi que l’élimination de l’excès de liquide de la conduite de vapeur, la réduction des coups de bélier et l’érosion déclenchée par les gouttelettes d’eau à grande vitesse.

Par secteurs verticaux, l’industrie pétrolière et gazière a contribué à la plus grande part de marché en 2019. Dans l’industrie pétrolière et gazière, le produit est déployé en tant que récepteur pour que des processus physiques et chimiques se produisent, souvent à des températures et des pressions plus élevées. La demande croissante de diesel, d’essence et de gaz naturel pour les automobiles est l’un des principaux moteurs de la demande de l’industrie pétrolière et gazière.

Le marché de la région européenne détenait la deuxième plus grande part en 2019 et devrait croître à un taux de 3,6 % au cours de la période de prévision. Les principaux moteurs du marché pour la région comprennent l’exploration et la production de gaz et la demande croissante de pétrole et de gaz de l’industrie des transports.

En avril 2018, PARAT Halvorsen AS a présenté la gamme de ses systèmes de chaudières révolutionnaires et respectueux de l’environnement lors de l’exposition et de la conférence All-Energy. La technologie intelligente de PARAT Halvorsen soutient les réseaux nationaux et régionaux dans plusieurs parties du monde, ainsi que des clients industriels individuels.

ou l’objectif de ce rapport, Reports and Data a segmenté le marché mondial des appareils à pression en fonction du matériau, du produit, de la source de chaleur, de l’industrie verticale et de la région :

Perspectives des matériaux (Revenus, millions USD ; 2017-2027)

Acier Alliages

Composites

Autres

Perspectives des produits (Revenus, millions USD ; 2017-2027)

Chaudières

Réacteurs

Séparateurs

Autres

de la source de chaleur (Revenus, millions USD ;

)

2017-2027

PerspectivesPerspectives (chiffre d’affaires, millions USD ; 2017-2027)

Électricité

Pétrole et gaz

Chimie et pétrochimie

Autres

En outre, l’étude de recherche donne des informations supplémentaires sur la présence régionale des entreprises grâce à une analyse régionale approfondie. L’analyse régionale couvre les régions géographiques clés telles que l’Amérique du Nord, l’Amérique latine, l’Europe, l’Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l’Afrique. Le segment d’analyse régionale couvre les détails de la part de marché détenue par chaque région ainsi que les opportunités de croissance potentielles et la génération de revenus. Le rapport propose également une projection du taux de croissance pour chaque région dans l’intégralité du calendrier de prévision. Il offre également une analyse par pays pour donner une meilleure compréhension de l’industrie.

Merci d’avoir lu notre rapport. Pour plus de renseignements et d’informations sur la personnalisation de ce rapport, veuillez nous contacter. Notre équipe veillera à ce que vous obteniez le rapport adapté à vos besoins.

