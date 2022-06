Croissance du marché des antioxydants alimentaires 2022 Tendances, demande, revenus, principales conclusions et dernières technologies, rapport de recherche prévisionnel 2030

United State-Report Ocean (150+ marchés de pays analysés, fonctionnent sur plus de 1 00000+ rapports publiés et à venir chaque année.] présente un rapport de recherche et les meilleures stratégies gagnantes pour le marché des antioxydants alimentaires . Meilleurs experts en la matière, chercheurs et études de marché professionnels ont organisé ce rapport afin de s’assurer que les informations qu’il contient sont compilées à partir des sources les plus authentiques et que les prévisions sont de la plus grande précision.Pour prévoir la croissance du marché, les spécialistes emploient une variété de méthodologies et d’approches analytiques , y compris SWOT (méthodes d’analyse ), analyse PESTEL et analyse de régression . L’étude examine également les diverses réglementations et politiques mises en œuvre par l’entreprise. Ce rapport traite de l’industrie en termes de technologie de recherche et d’utilisation prospective précise, d’innovation et d’avancées futures sur le marché des antioxydants alimentaires .

La taille du marché mondial des antioxydants alimentaires était de 1,4 milliard de dollars américains en 2021. Le marché mondial des antioxydants alimentaires devrait atteindre 2,9 milliards de dollars américains d’ici 2030 en enregistrant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 9,1 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2030.

Les antioxydants sont des produits chimiques naturels qui protègent le corps des effets nocifs de l’oxygène. Il est également connu sous le nom d’inhibiteur d’oxydation, ce qui signifie qu’il empêche les radicaux libres de générer des réactions chimiques susceptibles de provoquer des réactions en chaîne qui tuent les cellules de l’organisme. Le terme antioxydant fait référence à des substances utiles à la santé humaine. Les antioxydants comprennent les vitamines C, E et le bêta-carotène, qui sont utilisés pour empêcher le corps des effets néfastes de l’oxydation.

Facteurs influençant le marché

La consommation croissante d’aliments transformés stimulera considérablement la croissance du marché des antioxydants alimentaires. De plus, la consommation d’aliments transformés ou d’aliments ultra-transformés augmente à un rythme rapide. Étant donné que ces produits alimentaires contiennent des graisses saturées, des glucides, des graisses totales, des sucres libres, du sodium, etc., ils peuvent avoir un impact à long terme sur la santé, comme l’hypertension et l’hypotension artérielle. Ainsi, tous ces facteurs stimuleront la demande d’antioxydants naturels au cours de la période d’analyse, entraînant ainsi la croissance du marché des antioxydants alimentaires.

Les antioxydants trouvent également un large éventail d’applications dans l’industrie de l’alimentation animale, l’industrie alimentaire et des boissons et l’industrie cosmétique, ce qui profitera au marché des antioxydants alimentaires au cours de la période d’analyse. D’un autre côté, des réglementations gouvernementales strictes associées à l’utilisation d’antioxydants alimentaires peuvent limiter la croissance du marché global.

Analyse d’impact

de la COVID-19 En raison de la pandémie de COVID-19, la demande d’antioxydants alimentaires a diminué à mesure que la consommation de viande et de produits d’élevage diminuait. De plus, la fermeture de nombreuses installations dans divers pays à la suite du verrouillage national a encore entravé la croissance du marché des antioxydants alimentaires.

De plus, la demande de produits avicoles a considérablement diminué en raison de la peur du virus (COVID-19) à travers le monde. Ainsi, cela a affecté négativement le marché des antioxydants alimentaires.

Analyse régionale

Le marché des antioxydants alimentaires en Asie-Pacifique devrait devenir le plus grand marché des antioxydants alimentaires en termes de région. La croissance de ce marché régional est attribuée à la prise de conscience croissante liée aux bienfaits des antioxydants alimentaires. De plus, l’attention croissante portée aux saines habitudes alimentaires, le mouvement vers les aliments naturels et biologiques et la demande croissante d’aliments prêts à l’emploi contribueront également à la croissance du marché des antioxydants alimentaires. L’industrialisation croissante, la demande croissante d’aliments emballés et la préférence des clients pour des produits de qualité bénéficieront au marché des antioxydants alimentaires au cours de la période d’étude.

Concurrents sur le marché

• Cargill Incorporated

• Archer Daniels Midland Company

• BASF SE

• DuPont

• Advanced Organic Materials, SA

• Eastman Chemical Company

• Kalsec Inc.

• DSM

• International Flavors & Fragrances Inc. IFF

• Kemin Industries, Inc

• Autres acteurs importants

Segmentation du marché

La segmentation du marché mondial des antioxydants alimentaires se concentre sur le type, la source, l’application et la région.

Par type :

• Naturel

o Vitamine E

o Vitamine C

o Caroténoïdes

o Extraits de romarin

o Extraits de thé vert

o Autres types naturels (extraits d’acérola et extraits de pépins de raisin)

• Synthétique

o TBHQ

o BHA

o BHT

o PG

o Autres types synthétiques (sorbate de potassium et calcium propionate)

Par source :

• Fruits et légumes

• Huiles

• Épices et herbes

• Extraits botaniques

• Acide gallique

• Dérivé du pétrole

Par application :

• Graisses et huiles

• Aliments préparés

• Viande et volaille préparées

• Fruits de mer

• Boulangerie et confiserie

• Alternatives végétales (viande et produits laitiers)

• Nutraceutiques

• Autres

Par région

● Amérique du Nord

o États-Unis

o Canada

o Mexique

● Europe Europe

▪de l’Ouest

o Royaume-Uni

o Allemagne

o France

o Italie

o Espagne

o Reste de l’Europe de l’Ouest Europe

▪de l’Est

o Pologne

o Russie

o Reste de l’Europe de l’Est

● Asie-Pacifique

o Chine

o Inde

o Japon

o Australie et Nouvelle-Zélande

o ASEAN

o Reste de l’Asie-Pacifique

● Moyen-Orient et Afrique (MEA)

o Émirats arabes unis

o Arabie saoudite

o Afrique du Sud

o Reste de la MEA

● Amérique du Sud

o Brésil

o Argentine

o Reste de l’Amérique du Sud

