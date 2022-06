Croissance du marché des agents de durcissement époxy en Amérique du Nord | DuPont, BASF SE, Toray Industries, Inc

Le marché des agents de durcissement époxy devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2020 à 2027. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 5,2% au cours de la période de prévision de 2020 à 2027 et devrait atteindre 784 398,56 millions USD. d’ici 2027. La demande croissante d’agents de durcissement époxy dans les peintures, l’électricité, le génie civil et les obligations stimule la croissance du marché.

Les composites époxydes sont des plastiques thermodurcissables issus de la réaction de différents composés chimiques industriels. Les résines époxy sont largement utilisées dans la fabrication d’adhésifs pour plastiques, peintures et revêtements, pour l’industrie du bâtiment et de la construction en raison de leurs fortes propriétés d’adhérence, d’abrasion, de résistance chimique et thermique.

L’analyse et la discussion des tendances importantes de l’industrie, des estimations de la taille du marché et de la part de marché sont incluses dans le rapport de classe mondiale Agents de durcissement époxy en Amérique du Nord . Le rapport d’étude de marché fournit une analyse complète de la structure du marché ainsi qu’une prévision des divers segments et sous-segments du marché. Le rapport d’activité prend en compte une description détaillée, un scénario concurrentiel, un large portefeuille de produits des principaux fournisseurs et une stratégie commerciale adoptée par les concurrents, ainsi que leur analyse SWOT et l’analyse des cinq forces de Porter. L’important rapport sur le marché des agents de durcissement époxy en Amérique du Nord aide sûrement à fournir la valeur maximale de l’investissement. Il est utile de connaître la taille du marché pour des produits spécifiques.

En outre, le rapport persuasif sur le marché des agents de durcissement époxy en Amérique du Nord donne un aperçu de la croissance des revenus et de l’initiative de durabilité. En comprenant et en gardant à l’esprit les besoins des clients, une méthode ou une combinaison de plusieurs étapes a été utilisée pour créer cet excellent rapport d’étude de marché. Le rapport étudie une évaluation de grande envergure des prévisions et des restrictions de croissance du marché. Ce rapport englobe également toutes les données qui couvrent la définition du marché, les classifications, les applications, les engagements, les moteurs du marché et les contraintes du marché qui sont basés sur l’analyse SWOT. Un rapport d’analyse de marché influent sur les agents de durcissement époxy en Amérique du Nord présente un examen de haut en bas du marché pour estimer les revenus, le retour sur investissement (ROI) et développer des stratégies commerciales.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Agents de durcissement époxy

Le paysage concurrentiel du marché Agents de durcissement époxy fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, les pipelines d’essais cliniques, l’analyse de la marque, les approbations de produits , brevets, largeur et largeur du produit, dominance des applications, courbe de la ligne de vie technologique. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’orientation de la société liée au marché des agents de durcissement époxy.

Les principaux acteurs couverts par le rapport sont DuPont, BASF SE, Toray Industries, Inc., Huntsman Corporation, Mitsubishi Chemical Corporation, Hexion, Evonik Industries AG, Kukdo Chemical Co., Ltd., SAINT-GOBAIN, Gabriel, Rich, Olin Corporation , Aditya Birla Chemicals, ThreeBond, Holdings Co., Ltd., Epoxy Base Electronic Material Corporation Limited, Cargill Incorporated, BITREZ, Atul Ltd parmi d’autres acteurs nationaux et mondiaux. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Portée et taille du marché des agents de durcissement époxy en Amérique du Nord

Le marché des agents de durcissement époxy est segmenté en fonction du type, du produit et de l’industrie. La croissance entre les segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base du type, le marché des agents de durcissement époxy est segmenté en diluants, accélérateurs, promoteurs d’adhérence, résines spéciales, additifs et autres. En 2020, les diluants dominent en Amérique du Nord en raison de la fabrication d’automobiles qui consomment largement des diluants pour résister au flux de revêtements et de peintures de la surface des véhicules.

Sur la base du produit, le marché des agents de durcissement époxy est segmenté en amines cycloaliphatiques, amines aliphatiques, polysulfure, agents de durcissement à base d’eau, agents de durcissement à faible émission, polyamides, amidoamines, phénoliques, mercaptans, phénalkamide, polyamido-amines, phénalkamine, basse température durcisseurs, métaphénylène diamine, méthylène dianiline, anhydrides, durcisseurs latents et autres. En 2020, les amines aliphatiques dominent la croissance du marché en raison de la large utilisation des amines aliphatiques dans les industries automobiles, car ces produits augmentent les propriétés de résistance à la corrosion et à la chaleur des produits.

Sur la base de l’industrie, le marché des agents de durcissement époxy est segmenté en peintures et revêtements, bâtiment et construction, automobile, électricité, industrie, pétrole et gaz, marine , aérospatiale, électronique et autres. En Amérique du Nord, le bâtiment et la construction dominent la croissance du marché en raison de la croissance de la population active dans la région qui a besoin d’un espace de repos approprié.

Dans ce rapport, les chercheurs se sont concentrés sur l’analyse des sentiments des médias sociaux et l’analyse des sentiments des consommateurs. Pour l’analyse des sentiments des médias sociaux, ils se sont concentrés sur les sujets tendances, les mentions sur les plateformes de médias sociaux, y compris le pourcentage de mentions, les marques tendances et la perception des consommateurs des produits sur les plateformes de médias sociaux, y compris les mentions négatives et positives. Dans le cadre de l’analyse du sentiment des consommateurs, ils ont examiné l’impact des certifications, des allégations et des labels, les facteurs influençant les préférences des consommateurs, les tendances clés, les préférences des consommateurs, y compris l’approche futuriste et les scénarios historiques, les facteurs sociaux et économiques influents, le développement des spécifications et les consommateurs. Habitudes d’achat.

Segment géographique couvert dans le rapport :

Le rapport Agents de durcissement époxy en Amérique du Nord fournit des informations sur la zone de marché, qui est subdivisée en sous-régions et pays / régions. En plus de la part de marché dans chaque pays et sous-région, ce chapitre de ce rapport contient également des informations sur les opportunités de profit. Ce chapitre du rapport mentionne la part de marché et le taux de croissance de chaque région, pays et sous-région au cours de la période estimée.

Amérique du Nord (États-Unis et Canada)

• Europe (Royaume-Uni, Allemagne, France et reste de l’Europe)

• Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde et reste de la région Asie-Pacifique)

• Amérique latine (Brésil, Mexique, et le reste de l’Amérique latine)

• le Moyen-Orient et l’Afrique (CCG et le reste du Moyen-Orient et de l’Afrique)

Table des matières:

Rapport d’étude de marché sur les agents de durcissement époxy en Amérique du Nord

Chapitre 1 Aperçu du marché des agents de durcissement époxy en Amérique du Nord

Chapitre 2 Impact économique mondial sur l’industrie

Chapitre 3 Concurrence sur le marché mondial par les fabricants

Chapitre 4 Production mondiale, revenus (valeur) par région

Chapitre 5 Offre mondiale (production), consommation, exportation, importation par régions

Chapitre 6 Production mondiale, revenus (valeur), tendance des prix par type

Chapitre 7 Analyse du marché mondial par application

Chapitre 8 Analyse des coûts de fabrication

Chapitre 9 Chaîne industrielle, stratégie d’approvisionnement et acheteurs en aval

Chapitre 10 Analyse de la stratégie marketing, distributeurs / commerçants

Chapitre 11 Analyse des facteurs d’effet de marché

Chapitre 12 Prévisions du marché des agents de durcissement époxy en Amérique du Nord

