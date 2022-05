Croissance du marché de l’IoT industriel 5G et analyse de la demande par les principaux acteurs mondiaux comme et d’autres 2021-2028

Prévisions du marché de l’IoT industriel 5G jusqu’en 2028 – Impact du COVID-19 et analyse globale par composant (matériel, logiciel, services) ; Taille de l’entreprise (PME, grandes entreprises) ; Application (maintenance prédictive, optimisation des processus métier, suivi et gestion des actifs, gestion de la logistique et de la chaîne d’approvisionnement, suivi et gestion de la main-d’œuvre en temps réel, contrôle et gestion de l’automatisation, gestion des urgences et des incidents et communication d’entreprise) ; Utilisateur final (industries de procédés, industries discrètes) et géographie

La 5G est la dernière tendance adoptée rapidement afin d’améliorer la connectivité. La combinaison de la technologie IoT et 5G aidera à surmonter tous les obstacles dans diverses industries. Le nombre croissant d’appareils IoT dans les industries manufacturières, la demande croissante de haute fiabilité et les réseaux à faible latence dans les industries manufacturières sont les principaux facteurs moteurs du marché mondial de l’IoT industriel 5G au cours de la période de prévision.

Liste des acteurs clés couverts dans ce rapport de marché :

Advantech Co., Ltd.

AT&T Inc.

Cisco Systems Inc.

Huawei Technologies Co., Ltd.

Société IBM

Société Nokia

Qualcomm Technologies, Inc.

Siemens SA

Telefonaktiebolaget LM Ericsson

Telefnica, S.A.

La croissance croissante du nombre de connexions M2M dans les industries manufacturières et le besoin croissant de maintenance préventive pour les équipements critiques propulsent la demande pour le marché de l’IoT industriel 5G au cours de la période de prévision. De plus, la communication en temps réel entre les machines de fabrication avec une latence ultra-faible est très importante, ce qui stimule également la demande pour le marché mondial de l’IoT industriel 5G. En outre, la demande croissante d’infrastructures de haute connectivité Internet dans les différents secteurs industriels créera une opportunité lucrative pour le marché mondial de l’IoT industriel 5G dans les années à venir.

L’analyse du marché mondial de l’IoT industriel 5G jusqu’en 2028 est une étude spécialisée et approfondie de l’industrie de l’IoT industriel 5G avec un accent particulier sur l’analyse des tendances du marché mondial. Le rapport vise à fournir un aperçu du marché de l’IoT industriel 5G avec une segmentation détaillée du marché en tant que composant, taille d’entreprise, application, utilisateur final et géographie. Le marché mondial de l’IoT industriel 5G devrait connaître une forte croissance au cours de la période de prévision. Le rapport fournit des statistiques clés sur l’état du marché des principaux acteurs du marché de l’IoT industriel 5G et présente les principales tendances et opportunités sur le marché de l’IoT industriel 5G.

Le marché mondial de l’IoT industriel 5G est segmenté en fonction du composant, de la taille de l’entreprise, de l’application et de l’utilisateur final. Sur la base des composants, le marché est segmenté en matériel, logiciels, services. Sur la base de la taille de l’entreprise, le marché est segmenté en PME, grandes entreprises. Sur la base des applications, le marché est segmenté en maintenance prédictive, optimisation des processus métier, suivi et gestion des actifs, gestion de la logistique et de la chaîne d’approvisionnement, suivi et gestion de la main-d’œuvre en temps réel, contrôle et gestion de l’automatisation, gestion des urgences et des incidents et communication d’entreprise. Sur la base de l’utilisateur final, le marché est segmenté en industries de transformation, industries discrètes.

Le rapport fournit un aperçu détaillé de l’industrie, y compris des informations qualitatives et quantitatives. Il fournit une vue d’ensemble et des prévisions du marché mondial de l’IoT industriel 5G en fonction de divers segments. Il fournit également des estimations de la taille du marché et des prévisions de l’année 2020 à 2028 en ce qui concerne cinq grandes régions, à savoir; Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique (APAC), Moyen-Orient et Afrique (MEA) et Amérique du Sud. Le marché de l’IoT industriel 5G par région est ensuite sous-segmenté par pays et segments respectifs. Le rapport couvre l’analyse et les prévisions de 18 pays dans le monde, ainsi que la tendance actuelle et les opportunités qui prévalent dans la région.

