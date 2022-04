Croissance du marché de l’impression 3D, opportunités, prévisions des acteurs clés pour 2030

La taille du marché mondial de l’impression 3D était de 16,13 milliards de dollars américains en 2021. La taille du marché mondial de l’impression 3D devrait atteindre 95,1 milliards de dollars américains d’ici 2030, avec une croissance à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 22,2 % au cours de la période de prévision à partir de 2022. à 2030.

L’impression 3D est un procédé assisté par ordinateur qui fusionne des molécules liquides ou des poudres pour imprimer ou créer des objets 3D sur des supports spécifiques (papier, fibres, etc.). La fabrication additive est souvent utilisée de manière interchangeable avec l’impression 3D. L’impression 3D vous aide à créer des prototypes et des modèles à partir de CAO 3D (CAO). Les conceptions complexes et les formes géométriques sont faciles à créer à l’aide de l’impression 3D et de la modélisation en couches. Les matériaux utilisés dans l’impression 3D comprennent différents types de polymères, de céramiques et de métaux. L’impression 3D permet de clarifier la création de conceptions complexes. Il s’agit d’un moyen de développement et de production de produits plus rapide, plus chronophage, plus innovant et plus agile.

Facteurs influençant la croissance du marché

Parmi les facteurs qui animent le marché mondial figurent la réduction des dépenses de fabrication et les temps d’arrêt des opérations.

L’augmentation des investissements gouvernementaux dans les projets d’impression 3D alimente la croissance du marché mondial.

Le manque de contrôle de processus standard, la disponibilité limitée et les coûts élevés associés aux matériaux d’impression 3D peuvent ralentir la croissance globale du marché.

L’augmentation de l’utilisation des applications d’impression 3D dans diverses industries et l’amélioration des processus de fabrication pourraient offrir des opportunités favorables pour le marché mondial au cours de la période de prévision.

Analyse d’impact de la COVID-19

L’épidémie de COVID-19 a eu un impact sur la croissance du marché de l’impression 3D. En raison d’un effet significatif sur les entreprises de premier plan opérant dans la chaîne d’approvisionnement de l’impression 3D. Cependant, la poussée à la hausse de la pénétration de l’impression 3D dans le secteur de la santé tout au long de COVID-19 a stimulé le marché mondial. Au contraire, les perspectives du marché ont diminué en raison de nombreux obstacles créés au milieu de la pandémie de COVID-19, notamment un manque de travailleurs professionnels et le report ou l’annulation de tâches en raison d’un verrouillage partiel ou complet à l’échelle mondiale.

Perspectives régionales

L’Amérique du Nord représentait la majeure partie du marché de l’impression 3D. En raison de l’existence d’entreprises leaders dans la région. Le lancement de nombreux nouveaux produits, innovations de produits et développements sont des facteurs qui stimulent la croissance du marché dans la région. Plusieurs fournisseurs de solutions d’impression 3D dans le monde étendent leur présence sur le marché nord-américain pour accroître leur exposition au marché. En outre, la demande croissante de solutions d’impression 3D dans le secteur de la santé devrait stimuler la croissance du marché de l’impression 3D.

Principaux concurrents

Les principales entreprises de premier plan présentées sur le marché mondial de l’impression 3D sont :

Société des systèmes 3D

Arcam AB

Stratasys Limitée

Autodesk, Incorporé

Optomec, Incorporée

Organovo Holdings, Incorporée

Protolabs

Voxelijet SA

Hoganas AB

Société ExOne

Autres joueurs de premier plan

Portée du rapport

La segmentation du marché mondial de l’impression 3D se concentre sur la technologie, l’application et la région.

Segmentation basée sur la technologie

Stéréolithographie (SLA)

Frittage laser sélectif (SLS)

Fusion par faisceau d’électrons (EBM)

Modélisation des dépôts en fusion (FDM)

Fabrication d’objets laminés (LOM)

Les autres

Segmentation basée sur l’application

Électronique grand public

Industriel

Aérospatial

Automobile

Soins de santé

La défense

Éducation et recherche

Les autres

Segmentation basée sur la région

Amérique du Nord

Les Etats Unis

Canada

Mexique

L’Europe 

Europe de l’Ouest

La Grande-Bretagne

Allemagne

La France

Italie

Espagne

Reste de l’Europe occidentale

L’Europe de l’Est

Pologne

Russie

Reste de l’Europe de l’Est

Asie-Pacifique

Chine

Inde

Japon

Australie et Nouvelle-Zélande

ASEAN

Reste de l’Asie-Pacifique

Moyen-Orient et Afrique (MEA)

Émirats arabes unis

Arabie Saoudite

Afrique du Sud

Reste de la MEA

Amérique du Sud

Brésil

Argentine

Reste de l’Amérique du Sud

Quel est l’objectif du rapport ?

Le rapport sur le marché présente la taille estimée du marché des TIC à la fin de la période de prévision. Le rapport examine également les tailles de marché historiques et actuelles.

Au cours de la période de prévision, le rapport analyse le taux de croissance, la taille du marché et la valorisation du marché.

Le rapport présente les tendances actuelles du secteur et le potentiel futur des marchés de l’Amérique du Nord, de l’Asie-Pacifique, de l’Europe, de l’Amérique latine, du Moyen-Orient et de l’Afrique.

Le rapport offre une vue complète du marché en fonction de la portée géographique, de la segmentation du marché et des performances financières des principaux acteurs.

