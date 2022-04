Croissance du marché de l’immuno-oncologie (IO) 2022: taille de l’industrie, part, tendances, demande à venir, opportunités commerciales, prévisions 2030

La taille du marché mondial de l’immuno-oncologie était estimée à 8 333,0 milliards de dollars en 2017. L’immuno-oncologie, également appelée immunothérapie du cancer, est un traitement biologique qui renforce les défenses naturelles de l’organisme pour arrêter la croissance du cancer. Cette thérapie utilise des constituants fabriqués par le corps ou dans un laboratoire de recherche pour améliorer ou rétablir le fonctionnement du système immunitaire.

L’immuno-oncologie représente une approche innovante de la recherche sur le cancer qui cherche à exploiter le système immunitaire de l’organisme pour combattre les cellules tumorales. Actuellement, le monde est à la pointe de cette science avec plusieurs composés en développement qui sont à l’étude pour une utilisation dans une variété de cancers, ainsi qu’un médicament immuno-oncologique approuvé qui continue d’être étudié pour de nouvelles utilisations. Le ciblage plus précis des patients pour des thérapies sélectionnées est un autre domaine d’intérêt important en oncologie. Les biomarqueurs cliniques et les études pharmacogénomiques sont de plus en plus utilisés pour identifier les groupes et sous-groupes de patients les plus susceptibles de bénéficier d’un agent expérimental afin de maximiser ses avantages potentiels.

Le marché mondial de l’immuno-oncologie est stimulé par des facteurs tels que la fréquence croissante de différentes formes de cancer, les avancées technologiques dans le domaine de l’immuno-oncologie pour le traitement du cancer et la sensibilisation croissante aux avantages des procédures d’ablation par rapport aux procédures de traitement conventionnelles. De plus, le nombre croissant de centres d’ablation, de centres chirurgicaux et d’hôpitaux stimule la croissance du marché mondial de l’ablation des tumeurs. De plus, les développements dans les traitements oncologiques, conduisant au développement accru de produits pionniers, progressent également vers une croissance significative du marché mondial de l’immuno-oncologie.

La tendance à la hausse a également été observée dans la recherche sur les nouveaux agents et l’augmentation du nombre d’essais cliniques en combinaisons ainsi qu’en monothérapie. Les nouveaux agents les plus notables en immuno-oncologie sont les IDO, LAG-3, TIGIT, TIM-3, VISTA, KIR, NKG2A, B7-H3/H4.

Le rapport a également mis l’accent sur les virus oncolytiques, les thérapies néo-antigènes, les thérapies TCR et les thérapies CAR-T.

Sur la base du type de traitement, le marché mondial de l’immuno-oncologie est segmenté en anticorps monoclonaux, vaccins thérapeutiques, inhibiteurs de points de contrôle et cytokines. Les inhibiteurs de points de contrôle étaient le plus grand segment de processus de traitement en 2017, représentant 54,7 % du chiffre d’affaires global. Sur la base de nouvelles cibles, le marché mondial est segmenté en IDO1i, LAG-3 CPI, virus oncolytique, agoniste STING, agoniste TLR, HDACi, TIL, VEGFi, MEKi, TIGIT, CPI, agoniste GITR, piège TGF-b et Antagoniste A2AR/CD73i. Le VEGFi était le plus grand nouveau segment cible utilisé pour les processus de traitement en immuno-oncologie en 2017 avec une part de marché totale de 11,2 %. sur la base du type de cancer, le marché mondial de l’immuno-oncologie est segmenté en mélanome, cancer du poumon non à petites cellules, carcinome à cellules rénales, cancer de la tête, du visage et du cou, cancer de la vessie, Lymphome de Hodgkin classique, cellule de Merkel et carcinome. La part des revenus du traitement immuno-oncologique du lymphome hodgkinien classique était la plus importante en 2017, soit 15,31 % parmi les types de tumeurs répertoriés dans le rapport.

Sur la base de la géographie, l’Amérique du Nord était le plus grand marché régional en 2017. Des niveaux élevés de dépenses pour les traitements contre le cancer, les États-Unis étant également l’un des principaux pays avec une énorme population de personnes touchées par le cancer à l’échelle mondiale, le pays étant le hôte du développement de cette technologie, fréquence plus élevée d’innovations de traitements ou de procédés d’immuno-oncologie dans la région, en particulier aux États-Unis, etc., tous ces facteurs ont entraîné des investissements importants et parallèlement à la demande d’OI dans la région. Ces facteurs ont stimulé le marché nord-américain depuis le lancement de cette technologie et, au cours de la période de prévision, il devrait encore augmenter.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché mondial de l’immuno-oncologie sont Bristol Myers Squibb, Merck, AstraZeneca, Roche Holding AG, Pfizer Inc. et Incyte Corporation, entre autres.

Quelles sont les principales conclusions du rapport ?

• Ce rapport fournit des informations complètes sur les facteurs qui devraient influencer la croissance du marché et la part de marché à l’avenir.

• Le rapport présente l’état actuel du marché et les perspectives d’avenir pour diverses régions géographiques.

• Ce rapport fournit des informations qualitatives et quantitatives sur le paysage concurrentiel du marché.

