Croissance du marché de l’imagerie préclinique 2022, segments, industrie par taille, part, demande

Le marché mondial de l’imagerie préclinique était évalué à 910,4 millions USD en 2021 et devrait atteindre 1529,49 millions USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 6,70 % au cours de la période de prévision 2022-2029. La «micro-échographie» représente le plus grand segment de modalités sur le marché de l’imagerie préclinique au cours de la période de prévision. Il s’agit d’une version miniature de l’échographie qui a essentiellement un plus large éventail d’applications dans les activités de recherche pour les modèles de petits animaux, ce qui renforce l’efficacité des techniques. Le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, une analyse du pipeline, une analyse des prix et un cadre réglementaire.

En outre, les principaux facteurs tels que les moteurs du marché, les contraintes du marché et l'analyse de la concurrence sont examinés avec l'analyse SWOT, qui est l'outil le plus établi pour générer un rapport d'étude de marché.

Sur la base du produit, l’étude de marché mondiale sur l’imagerie préclinique affiche les revenus, le prix, la part de marché et le taux de croissance de chaque type, principalement répartis en,

Par modalité (systèmes d’imagerie optique, systèmes d’imagerie nucléaire précliniques, systèmes d’imagerie par résonance micro-magnétique, systèmes de micro-ultrasons, systèmes de micro-tomographie informatisée, systèmes d’imagerie photoacoustique préclinique et systèmes d’imagerie par particules magnétiques précliniques (MPI))

Par réactifs (réactifs précliniques d’imagerie optique, réactifs précliniques d’imagerie nucléaire, agents de contraste précliniques IRM, agents de contraste précliniques échographiques et agents de contraste précliniques CT)

Par les utilisateurs finaux (hôpital, centre de diagnostic, autres)

La concurrence sur le marché mondial de l’imagerie préclinique par les TOP Players est,

PerkinElmer, Inc. (États-Unis)

Bruker (États-Unis)

FUJIFILM Holdings Corporation (Japon)

Mediso Ltd. (Hongrie)

MILabs BV (Pays-Bas)

Solutions MR (Royaume-Uni)

LI-COR Inc., (États-Unis)

Aspect Imaging Ltd (Israël)

TriFoil Imaging Inc., (États-Unis)

Danaher (États-Unis.)

Siemens (Allemagne)

Abbott (États-Unis)

Hoffmann-La Roche SA, (Suisse)

Bio-Rad Laboratories, Inc (Royaume-Uni)

Diagnostic EKF (Royaume-Uni)

….

Portée du marché mondial de l’imagerie préclinique

Le marché de l’imagerie préclinique est segmenté en fonction de la modalité, des réactifs et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Modalité

Systèmes d’imagerie optique

Systèmes d’imagerie nucléaire précliniques

Systèmes d’imagerie par résonance micro-magnétique

Systèmes de micro-ultrasons

Systèmes de tomographie micro-informatique

Systèmes d’imagerie photoacoustique préclinique

Systèmes précliniques d’imagerie par particules magnétiques (MPI)

Sur la base de la modalité, le marché de l’imagerie préclinique est segmenté en systèmes d’imagerie optique, systèmes d’imagerie nucléaire précliniques, systèmes d’imagerie par résonance micro-magnétique, systèmes de micro-ultrasons, systèmes de tomodensitométrie, systèmes d’imagerie photoacoustique préclinique et imagerie préclinique par particules magnétiques ( systèmes MPI). Les systèmes d’imagerie optique sont sous-segmentés en systèmes d’imagerie par bioluminescence/fluorescence, systèmes d’imagerie par fluorescence autonomes et optique + rayons X/optique + CT. Les systèmes d’imagerie nucléaire précliniques sont sous-segmentés en systèmes micro-TEP, systèmes micro-SPECT et systèmes trimodaux (SPECT/PET/CT).

Réactifs

Réactifs d’imagerie optique préclinique

Réactifs d’imagerie nucléaire préclinique

Agents de contraste IRM précliniques

Agents de contraste échographique précliniques

Agents de contraste CT précliniques

Sur la base des réactifs, le marché de l’imagerie préclinique est segmenté en réactifs d’imagerie optique préclinique, réactifs d’imagerie nucléaire préclinique, agents de contraste IRM précliniques, agents de contraste échographique précliniques et agents de contraste CT précliniques. Les réactifs d’imagerie optique préclinique sont sous-segmentés en réactifs d’imagerie bioluminescents et en réactifs d’imagerie fluorescents. Les réactifs d’imagerie nucléaire précliniques sont sous-segmentés en traceurs TEP précliniques et en sondes SPECT précliniques. Les agents de contraste IRM précliniques sont sous-segmentés en agents de contraste IRM précliniques à base de gadolinium, agents de contraste IRM précliniques à base de fer et agents de contraste IRM précliniques à base de manganèse. Les agents de contraste CT précliniques sont sous-segmentés en agents de contraste CT précliniques à base d’iode, agents de contraste CT précliniques à base de baryum,

Utilisateur final

Hôpital

Centre de diagnostic

Les autres

Sur la base de l’utilisateur final, le marché de l’imagerie préclinique est divisé en hôpital, centre de diagnostic et autres.

