Croissance du marché de l’extraction en phase solide, mises à jour des principaux acteurs, plans actuels et futurs par prévision jusqu’en 2028

La recherche et l’analyse sont effectuées dans le rapport d’activité convaincant en une étape ou en une combinaison de plusieurs étapes en fonction des besoins du client et des exigences de l’entreprise. Il comprend les principaux fabricants, fournisseurs, distributeurs, commerçants, clients, investisseurs, principaux types et principales applications. Le rapport permet de mesurer et d’optimiser chaque étape du cycle de vie du processus industriel, y compris l’engagement, l’acquisition, la rétention et la monétisation. Le rapport d’étude de marché prédit la taille du marché en ce qui concerne les informations sur les revenus des principaux détaillants, le développement de l’industrie en amont et en aval, les progrès de l’industrie, les entreprises clés, ainsi que les segments de marché et les applications.

Le marché mondial de l’extraction en phase solide devrait enregistrer un TCAC sain de 5,4 % au cours de la période de prévision de 2019 à 2026. Marché mondial de l’extraction en phase solide par type (cartouche SPE, disque SPE, autres), application (produits pharmaceutiques, environnement, aliments et boissons Industrie, fluides biologiques, autres), géographie (Amérique du Nord, Amérique du Sud, Europe, Asie-Pacifique et Moyen-Orient et Afrique) – Tendances et prévisions de l’industrie jusqu’en 2026

L’extraction en phase solide est une technique utilisée pour la préparation de l’échantillon par laquelle les composés en suspension ou dissous dans l’échantillon liquide sont isolés du mélange d’autres composés par leurs caractéristiques physiques ou chimiques. Il est largement utilisé dans les laboratoires d’analyse pour la séparation et l’élution des composés souhaités à partir d’un mélange complexe. Il permet une extraction très efficace des particules avec moins d’utilisation de solvant et donne des résultats précis. Il s’agit d’une technique bien établie largement applicable aux tests bioanalytiques dans diverses industries telles que les industries pharmaceutique, de la santé, de l’environnement et de l’alimentation et des boissons. La croissance du marché de l’extraction en phase solide est tirée par l’utilisation intensive dans les échantillons cliniques, industriels, biologiques, alimentaires et de boissons, l’industrie marine et autres. En outre,

Principaux acteurs: marché mondial de l’extraction en phase solide

Certains des principaux acteurs opérant sur ce marché sont Thermo Fisher Scientific Inc., Agilent Technologies, Inc., PerkinElmer Inc., WATERS, MERCK & CO.,INC., 3M, S*Pure Pte Ltd, JASCO, Phenomenex Inc., Restek Corporation, MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG, Orochem Technologies Inc., Avantor, Inc., United Chemical Technologies, ANPEL et autres.

Segmentation: marché mondial de l’extraction en phase solide

Le marché mondial de l’extraction en phase solide est segmenté en deux segments notables qui sont le type et l’application.

Sur la base du type, le marché est segmenté en cartouche SPE, disque SPE, autres. En janvier 2019, Shimadzu Medical Systems USA, une filiale de Shimadzu Corporation, acquiert Core Medical Imaging, Inc. pour développer son activité de soins de santé en Amérique du Nord. Il fournira des produits et services médicaux qui aideront l’entreprise à élargir sa clientèle et à acquérir une bonne réputation auprès de ses clients. De plus, cela renforcera leur activité médicale.

Sur la base de l’application, le marché est segmenté en produits pharmaceutiques, environnementaux, agro-alimentaires, fluides biologiques, autres. En mars 2019, le groupe Tecan a annoncé qu’un accord avait été conclu pour l’acquisition d’un fournisseur à long terme de pompes de manutention de liquides. Cette acquisition devait aider l’entreprise à intégrer verticalement la fabrication, en particulier de pièces usinées avec précision pour son portefeuille de pompes de manipulation de liquides. Cela contribuera à renforcer sa capacité de fabrication et les revenus rentables qui en résultent.



Lancement de produit

En avril 2018, Phenomenex Inc. a lancé un nouveau produit Strata-X-Drug B Plus pour les tests de dépistage de drogues dans l’urine et les laboratoires de toxicologie médico-légale. Cette nouvelle caractéristique du produit permettra d’effectuer une hydrolyse enzymatique directement dans le puits de la microplaque et réduira également les étapes et les coûts de transfert. Il répondra à la demande des laboratoires de tests de médicaments.

En janvier 2018, Waters Corporation a lancé les cartouches Waters Oasis PRiME MCX et les plaques à 96 puits qui élimineront très rapidement 99 % des phospholipides par rapport aux produits traditionnels d’extraction en phase solide (SPE) en mode mixte. Cela aidera également les scientifiques à analyser et à améliorer la robustesse de la méthodologie et à augmenter la disponibilité de l’instrument.

En septembre 2018, Shimadzu Corporation a lancé trois modèles de spectromètres de masse pour chromatographe en phase gazeuse de la série GCMS NX qui se caractérisent par une grande précision et une grande sensibilité. Cela contribuera également à améliorer l’efficacité en réduisant le temps d’attente. Cela contribuera également à faciliter la maintenance.

En mai 2017, Phenomenex Inc. a ouvert une nouvelle usine de fabrication pour les colonnes de chromatographie en phase gazeuse (GC). Ce sera une installation de 15 000 pieds carrés qui sera conçue et rénovée spécifiquement pour l’entreprise dans la banlieue d’El Dorado Hills.

En août 2016, United Chemical Technologies a lancé les colonnes Ultra Flash Purification lors de la 252e réunion et exposition nationale de l’American Chemical Society. La société a présenté ses 3 lignes distinctes, y compris les colonnes standard de silice/phase greffée, l’empilement de colonnes et les colonnes au format ILOK propices à l’assemblage manuel. Cela a aidé l’entreprise à commercialiser son produit auprès d’un public plus large venant du monde entier.

Tendances du marché :

Sur la base du type, le marché est segmenté en cartouche SPE, disque SPE, autres. En 2019, le segment des cartouches SPE devrait dominer le marché mondial de l’extraction en phase solide avec 63,18 % de part de marché et devrait atteindre 281 286,68 000 USD d’ici 2026 contre 177 715,84 000 USD en 2018, avec une croissance au TCAC le plus élevé de 5,9 % au cours de la période de prévision 2019. à 2026.

Sur la base de l’application, le marché est segmenté en produits pharmaceutiques, environnementaux, agro-alimentaires, fluides biologiques et autres. En 2019, les produits pharmaceutiques devraient dominer le marché mondial de l’extraction en phase solide avec 38,24 % de part de marché et devraient atteindre 167 826,45 milliers USD d’ici 2026 contre 107 781,22 milliers USD en 2018, avec une croissance au TCAC de 5,7 % au cours de la période de prévision 2019 à 2026. Cependant, le segment des fluides biologiques est en croissance avec le TCAC le plus élevé de 6,1 % au cours de la période de prévision de 2019 à 2026.

