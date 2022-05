Croissance du marché de l’externalisation du middle office d’ici 2028 Analyse du marché mondial, taille, part, tendances, principaux fournisseurs, moteurs et prévisions

Ce rapport sur le marché 2022-2029 décrit une évaluation approfondie et une étude professionnelle sur l’état actuel et futur du marché de Ce marché à travers le monde, y compris des faits et des chiffres précieux. Ce rapport de marché fournit un aperçu complet de ce marché, y compris les définitions, la portée, le segment par type, la production et le TCAC (%) Comparaison, part, application, région, état des revenus et perspectives, capacité, état de la production et perspectives, consommation, exportation, importation , taux de croissance, moteurs du marché et opportunités, marchés/pays émergents

Le marché mondial de l’externalisation du middle office devrait croître au cours de la période de prévision 2021-2028. Databridge Market Research analyse que le marché devrait croître à un TCAC de 10,1 % et atteindre l’USD au cours de la période de prévision 2021-2028. 12 702,16 millions d’ici 2028. Mieux cibler la réduction du coût des affaires est un facteur clé de la croissance du marché.

Dynamique du marché de l’externalisation du middle office:

Étendue du marché mondial de l’externalisation du middle office et taille du marché

Le marché mondial de l’externalisation du middle office est divisé en fonction de l’offre, du modèle de déploiement et de l’utilisateur final. La croissance entre les segments nous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher les marchés et déterminer la différence entre les principaux domaines d’application et les marchés cibles.

Sur la base de l’offre, le marché mondial de l’externalisation du middle office est divisé en gestion du forex et du commerce, gestion de portefeuille, gestion des investissements, gestion des liquidités, services de classe d’actifs et plus encore. En 2021, le Forex et le contrôle du commerce devraient dominer le marché, principalement en raison de facteurs tels que le besoin croissant de services d’externalisation du contrôle des changes et du commerce dans la région.

Sur la base du modèle de déploiement, le marché mondial de l’externalisation du middle office est divisé en cloud et sur site. D’ici 2021, on s’attend à ce que le sur site domine le marché. Cela est principalement dû à l’énorme présence des gestionnaires d’actifs qui préfèrent un modèle de déploiement sur site pour gérer leurs données.

Sur la base des utilisateurs finaux, le marché mondial de l’externalisation du middle office est divisé en banques d’investissement et sociétés de gestion, sociétés de gestion d’actifs, bourses, courtiers, banques, etc. En 2021, les banques d’investissement et les sociétés de gestion devraient dominer le marché, car les banques d’investissement et les sociétés de gestion sont si importantes qu’il existe une demande croissante d’externalisation des opérations d’investissement.

Actuellement, le rapport de recherche se concentre sur les domaines suivants avec une attention et une concentration particulières :

Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, etc.

** Vous pouvez inclure un pays d’intérêt spécifique sans frais supplémentaires. Les estimations peuvent varier pour inclure davantage de segments régionaux.

Subdivision du marché de l’externalisation du middle office :

Marché mondial de l’externalisation du middle office, par offre (gestion des changes et du commerce, gestion de portefeuille, opérations d’investissement, gestion des liquidités, services de classe d’actifs, etc.), modèle de déploiement (cloud et sur site), utilisateurs finaux (banques d’investissement et sociétés de gestion , gestion d’actifs) Entreprises, bourses, courtiers, banques et autres), pays (États-Unis, Canada, Mexique, Royaume-Uni, Allemagne, France, Espagne, Italie, Pays-Bas, Suisse, Russie, Belgique, Turquie, autre Europe, Chine, Corée du Sud, Japon, Inde, Australie, Singapour, Malaisie, Indonésie, Thaïlande, Philippines, Autres régions d’Asie-Pacifique, Afrique du Sud, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Égypte, Autres Moyen-Orient et Afrique, Brésil, Argentine, Autres régions du Sud Amérique) Tendances et prévisions de l’industrie pour 2028.

Points stratégiques couverts par la table des matières du marché de l’externalisation du middle office :

Chapitre 1 : Introduction, le moteur du marché Périmètre des recherches et recherches Marché de l’externalisation du middle office

Chapitre 2 : Résumé exclusif – Informations de base sur le marché de l’externalisation du middle office.

Chapitre 3: Affichage de la dynamique du marché – Facteurs, tendances et défis moteurs du silicium de la zone flottante

Chapitre 4 : Externalisation du middle office Présentation de l’analyse des facteurs de marché Cinq puissances, chaîne d’approvisionnement/valeur, analyse PESTEL, entropie du marché, analyse des brevets/marques.

Chapitre 5 : Affichage par type, utilisateur final, région 2013-2018

Chapitre 6: Évaluation des principaux fabricants sur le marché de l’externalisation du middle office , composé du paysage concurrentiel, de l’analyse du groupe de pairs, de la matrice BCG et du profil de l’entreprise

Chapitre 7 : Évaluer les marchés par segment, pays et fabricant avec la part des revenus et les ventes par grand pays dans ces différentes régions.

Chapitres 8 et 9 : Affichage des annexes, des méthodologies et des sources de données

L’analyse régionale des principaux producteurs et consommateurs se concentre sur la capacité du produit, la production, la valeur, la consommation, la part de marché et les opportunités de croissance dans les régions clés suivantes :

Amérique du Nord – États-Unis, Canada, Mexique

Europe : Royaume-Uni, France, Italie, Allemagne, Russie, Espagne, etc.

Asie-Pacifique – Chine, Japon, Inde, Asie du Sud-Est et plus encore.

Amérique du Sud – Brésil, Argentine, etc.

Moyen-Orient et Afrique – Arabie saoudite, pays africains et plus encore.

Scénario Covid-19 :

La pandémie de Covid-19 a adopté une stratégie de « travail à domicile » dans l’organisation, augmentant le besoin d’authentification passive. De nombreuses organisations ont connu des vulnérabilités de processus et de sécurité dans les environnements de travail à distance à mesure que les cyberattaques se multiplient.

In addition, cyber threats, data thefts and phishing attacks have increased worldwide during the pandemic. This has increased the implementation of advanced passive authentication technologies.

Many market participants are announcing advanced authentication technologies and identifying validation factors that provide users with ease of use and convenience.

Key drivers of the report: –

This report describes the brand positioning model and how to establish a competitive advantage in the minds of customers in the market.

Learn about the brand resonance model, which describes how to leverage your competitive advantage and build strong and positive loyalty relationships with your brand’s customers.

It also describes a brand value chain model that shows how to track the value creation process and better understand the economic impact of marketing spend and investment to create loyal customers and strong brands.

