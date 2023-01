Croissance du marché de l’externalisation des processus commerciaux (BPO) en Amérique du Nord, demande, développements du secteur, analyse régionale, stratégies commerciales et prévisions d’ici 2029

Le marché de l’externalisation des processus métier (BPO) devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 8,1% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 et devrait atteindre 208 105,38 millions USD d’ici 2029. La tendance croissante des technologies nouvelles et intelligentes pour l’automatisation des processus de diverses fonctions commerciales est un facteur majeur de croissance du marché.

La pénétration de l’automatisation dans les appareils électroménagers est le principal moteur du marché. Le manque de main-d’œuvre qualifiée et le taux d’attrition élevé peuvent s’avérer être un défi, mais se concentrer sur la planification multi-flux de travail s’avère être une opportunité. La retenue est de plus en plus préoccupante en matière de sécurité des données et de confidentialité. Les défis rencontrés en raison de l’impact de Covid-19 sur la chaîne d’approvisionnement des matières premières sont également les facteurs de restriction.

Analyse du marché de l’externalisation des processus d’affaires (BPO) en Amérique du Nord :

Ce rapport sur le marché de l’externalisation des processus commerciaux (BPO) en Amérique du Nord fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes d’émergence poches de revenus, modifications de la réglementation du marché, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché de l’externalisation des processus métier (BPO) en Amérique du Nord, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Les principaux acteurs opérant sur le marché nord-américain de l’externalisation des processus métier (BPO) comprennent:

Les principaux acteurs couverts par le rapport sont IBM Corporation, Cognizant, Capgemini, Genpact , ADP, Inc., Wipro Limited, Accenture, Tata Consultancy Services Limited, HCL Technologies Limited, NTT DATA, Inc., WNS (Holdings) Ltd., NCR Corporation, Tech Mahindra Limited., Infosys Limited, Triniter , Concentrix Corporation, TTEC, SunTec Web Services Pvt. Ltd., Invensis Technologies Pvt. Ltd., Plaxonic Technologies, Sodexo, ExlService Holdings, Inc. et ses filiales, AMDOCS, CBRE, Unity Communications, eNoah , Helpware et Octopus Tech, et Conduent Inc. parmi d’autres acteurs nationaux et mondiaux. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Développement récent :

En mai 2020, Wipro Limited a annoncé le lancement de Finance and Accounting Business-Process-as-a-Service en partenariat avec NetSuite. Ce BPaaS F&A est une solution de processus métier de bout en bout qui contribue à améliorer l’agilité commerciale, l’expérience utilisateur et l’efficacité des processus. BPaaS permet aux clients de gérer et de contrôler leurs processus financiers et comptables sur une plate-forme standardisée. Cela a aidé l’entreprise à améliorer son portefeuille de produits sur le marché.

En mai 2020, WNS (Holdings) Ltd a introduit de nouveaux modèles commerciaux pour la présence accrue d’employés dans le secteur IT-ITES/BPM pendant la crise COVID-19, créant diverses opportunités dans les services de processus métier. L’entreprise va renforcer son portefeuille d’activités ainsi que l’innovation qui va lui générer plus de revenus.

Segmentation du marché de l’externalisation des processus commerciaux (BPO) en Amérique du Nord :

Sur la base du type d’externalisation, le marché de l’externalisation des processus métier (BPO) est segmenté en offsource , nearshore et onshore. En 2022, l’externalisation devrait dominer ce segment, car les organisations se concentrent sur la réduction du coût de la conduite des affaires.

Sur la base du service, le marché de l’externalisation des processus métier (BPO) est segmenté en traitement de la voix, services de télémarketing, services de visualisation 3D, services d’édition d’images, services de dotation en personnel virtuel et autres. En 2022, le segment du traitement de la voix augmente le marché avec la plus grande part de marché en raison de la demande croissante de support client et de services vocaux.

Sur la base de l’application, le marché de l’externalisation des processus métier (BPO) est segmenté en ressources humaines, ventes et marketing, finance et comptabilité, achats et chaîne d’approvisionnement, installations et administrations, service client, formation, ingénierie produit et autres. En 2022, le segment du service client détenait la plus grande part en raison du besoin croissant de services d’assistance et de support client.

Sur la base du mode de déploiement, le marché de l’externalisation des processus métier (BPO) est segmenté en sur site et dans le cloud. En 2022, le segment du cloud dominera le marché en raison d’une accessibilité facile, d’un coût réduit et autres.

Sur la base de la taille de l’organisation, le marché de l’externalisation des processus métier (BPO) est segmenté en grandes entreprises et PME. En 2022, le segment des grandes entreprises domine le marché en raison de plusieurs facteurs tels que les avantages en termes de coûts et l’amélioration de la distribution des flux de travail.

Sur la base de la propriété, le marché mondial de l’externalisation des processus métier (BPO) est segmenté en tiers et captif. En 2022, le segment captif augmente le marché avec la plus grande part de marché grâce à un meilleur contrôle des processus commerciaux.

Sur la base de l’approche de l’externalisation, le marché de l’externalisation des processus métier (BPO) est segmenté en services best-shore, groupés, contractuels et payants. En 2022, le segment des contrats détient la plus grande part de marché en raison de la demande croissante de flexibilité et de services professionnels.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché de l’externalisation des processus métier (BPO) est segmenté en BFSI, informatique et télécommunications, soins de santé, fabrication, vente au détail et commerce électronique, gouvernement et défense, transport et logistique, voyages et hôtellerie, éducation, énergie et services publics et autres. En 2022, le segment informatique et télécommunications domine le marché global en raison de l’utilisation croissante des services informatiques et de télécommunication dans tous les pays.

Analyse au niveau du pays du marché de l’externalisation des processus d’affaires (BPO) en Amérique du Nord

Les pays couverts par le rapport sur le marché de l’externalisation des processus métier (BPO) en Amérique du Nord sont les États-Unis, le Canada et le Mexique.

Les États-Unis dominent le marché de l’externalisation des processus métier (BPO) en raison de l’accent mis sur la rentabilité et l’amélioration des opérations commerciales sans affecter la productivité des activités principales.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les nouvelles ventes, les ventes de remplacement, la démographie des pays, les actes réglementaires et l’analyse import-export sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des canaux de vente sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Table des matières: Marché de l’externalisation des processus métier (BPO) en Amérique du Nord

Introduction Segmentation du marché Résumé Aperçus premium Aperçu du marché Marché de l’externalisation des processus métier (BPO) en Amérique du Nord, par types Marché de l’externalisation des processus métier (BPO) en Amérique du Nord, par application Marché de l’externalisation des processus métier (BPO) en Amérique du Nord, par utilisateur final Marché de l’externalisation des processus commerciaux (BPO) en Amérique du Nord, paysage de l’entreprise Analyse SWOT Profil de l’entreprise Questionnaire Rapports connexes

