Croissance du marché de l’expression des protéines en Amérique du Nord solide à 9,0 % TCAC pour dépasser 1 595,9 millions de dollars US d’ici 2028 – Impact du COVID-19 et analyse régionale par Business Market Insights

Le «marché de l’expression des protéines en Amérique du Nord» devrait passer de 872,9 millions de dollars US en 2021 à 1 595,9 millions de dollars US d’ici 2028; on estime qu’il croîtra à un TCAC de 9,0 % de 2021 à 2028. En août 2018, Boston, une société basée au Massachusetts, a annoncé qu’elle avait décroché 4,3 millions de dollars de financement de démarrage et qu’elle s’associerait à Veritas Genetics, une société de séquençage du génome. Les fonds soutiendront la mission de l’entreprise d’inaugurer l’ère du séquençage du génome personnel en créant un marché fiable, sécurisé et décentralisé pour les données génomiques. Ainsi, le financement continu par les fabricants et les gouvernements en génomique et en protéomique devrait créer des opportunités lucratives pour la croissance du marché de l’expression des protéines dans les années à venir.

L’expression des protéines est un processus dans lequel les protéines sont synthétisées, modifiées et régulées. L’expression des protéines implique des techniques et des procédures de laboratoire qui aident à la fabrication de protéines. La technique permet de produire et de purifier la protéine désirée, soit à l’intérieur soit à l’extérieur d’une cellule. Les protéines synthétisées à l’aide de la technique d’expression des protéines peuvent être utilisées pour des processus industriels ou pour diagnostiquer et traiter des maladies. Ainsi, l’adoption croissante de médicaments de précision devrait créer une demande importante d’expression de protéines dans les années à venir, ce qui devrait en outre stimuler le marché de l’expression de protéines.

Certaines des entreprises en concurrence sur le marché nord-américain de l’expression des protéines sont

Thermo Fisher Scientific Inc.

GenScript

Merck KGaA

Agilent Technologies, Inc.

Takara Bio inc.

Laboratoires Bio-Rad Inc.

QIAGEN

Biolabs de la Nouvelle-Angleterre

Promega Corporation

Comme la pandémie actuelle le démontre dans toute la région, l’industrie pharmaceutique peut réagir vigoureusement à la crise sanitaire, mais à un coût que la société pourrait ne pas être en mesure de supporter dans le cadre des modèles actuels de développement et de fabrication des bioprocédés. Des siècles de détection, de réponse et de traitement des pandémies ont appris que si un virus (ou toute menace biologique) est extrêmement infectieux et transmissible, il peut se propager rapidement et se propager à un grand nombre de personnes, sautant rapidement la distance sociale, les frontières et la capacité des soins de santé systèmes de traitement des malades. La façon dont les vaccins sont développés et déployés aujourd’hui est à peu près la même qu’au cours des dernières décennies. Actuellement, la région s’appuie principalement sur des cellules d’ovaire de hamster chinois (CHO) ou des cellules d’insectes pour l’expression en tant qu’étalon-or, mais ses coûts et la complexité de son traitement poussent les développeurs à envisager des alternatives de lignées cellulaires émergentes (hôtes dans lesquels exprimer ces protéines et vaccins) . Pour aider à lutter contre l’épidémie de Covid-19, Dyadic International, Inc. a développé une lignée cellulaire C1 hyper productive qui produit un antigène du domaine de liaison au récepteur SARS-CoV-2 (RBD) à partir de la plateforme d’expression du gène Dyadic C1 qui exprime l’antigène RBD à trois grammes par litre (3,5 g/l) en seulement quatre jours. L’impact de la pandémie de COVID19 sur le marché régional de l’expression des protéines est élevé.

SEGMENTATION DU MARCHÉ DE L’EXPRESSION DES PROTÉINES EN AMÉRIQUE DU NORD

Par produit

Cellules compétentes

Vecteurs d’expression

Réactifs

Instruments

Par Prestations

Développement et production d’anticorps

Expression et production de protéines

Services à guichet unique pour les hybridomes

Développement de lignées cellulaires stables

Services d’essais bioanalytiques

Par demande

Rechercher

Thérapeutique

Industriel

Par utilisateur final

Entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques

Organismes de recherche sous contrat

Instituts de recherche universitaires

Autres

La portée du rapport :

Le rapport segmente le marché régional de l’expression des protéines en Amérique du Nord en fonction de l’application, du type, du service, de la technologie et de la région. Chaque chapitre de cette segmentation permet aux lecteurs de saisir les détails du marché. Un regard agrandi sur l’analyse basée sur les segments vise à donner aux lecteurs un aperçu plus approfondi des opportunités et des menaces sur le marché. Il aborde également les scénarios politiques qui devraient avoir un impact sur le marché à la fois petit et grand. Le rapport sur le marché régional de l’expression des protéines en Amérique du Nord examine l’évolution des scénarios réglementaires pour faire des projections précises sur les investissements potentiels. Il évalue également le risque pour les nouveaux entrants et l’intensité de la rivalité concurrentielle.

