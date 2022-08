Croissance du marché de l’épilepsie, analyse de l’industrie | Prévisions du marché mondial et régional jusqu’en 2028

Mondial marché de l’épilepsie et ses prévisions jusqu’en 2028 publié par Reports and Data est un rapport d’enquête fournissant une étude approfondie du marché mondial de l’épilepsie en ce qui concerne la taille du marché, la part de marché, les tendances actuelles et émergentes, les lancements de produits et les derniers développements technologiques. Le rapport classe en outre le marché de l’épilepsie en divers segments et les analyse à l’échelle mondiale et régionale ainsi qu’une évaluation approfondie des facteurs clés qui influencent la croissance des revenus de chaque segment. Le rapport couvre une analyse approfondie des tendances présentes et futures et des facteurs susceptibles d’influencer la croissance du marché dans un scénario post-pandémique. RnD estime que le marché devrait se redresser à un rythme soutenu dans un paysage post-pandémique. Le rapport propose également une segmentation par pays et une analyse de la croissance pour offrir une meilleure compréhension de la portée régionale du marché.

L’adoption rapide de l’IA, du ML et de l’IoT et des processus de gestion des données robustes a rendu les hôpitaux et les établissements cliniques plus intelligents. Les nouvelles technologies et solutions ont amélioré les processus médicaux normaux tels que le diagnostic clinique, le traitement, la gestion des maladies et le suivi du rétablissement du patient après sa sortie. La numérisation rapide et l’adoption croissante des soins virtuels et de la télémédecine devraient en outre avoir un impact positif sur la croissance des revenus du marché à l’avenir.

L’émergence de nouvelles startups de soins de santé et de télémédecine, le nombre croissant de collaborations entre les établissements de santé et les instituts de recherche et l’attention croissante portée aux solutions d’engagement des patients ont encore alimenté la croissance des revenus du marché. Des entreprises clés forment des alliances stratégiques et des entreprises collaboratives telles que des fusions et acquisitions, des coentreprises, des partenariats, des accords de fabrication et de licence et des lancements de produits, entre autres.

Principaux acteurs analysés dans le rapport :

LivaNova PLC

Pfizer Inc.

GlaxoSmithKline PLC

Eisai Co. Ltd.

Medtronic PLC

Abbott Laboratories

Johnson & Johnson Services Inc.

Novartis AG

UCB SA

En outre, pour offrir une meilleure compréhension du paysage concurrentiel, une analyse SWOT approfondie et l’analyse des cinq forces de Porter sont incluses dans le rapport. Parallèlement à cela, l’analyse de faisabilité et l’analyse du retour sur investissement sont également couvertes dans le rapport.

Le rapport examine en outre en détail la répartition régionale du marché mondial de l’épilepsie ainsi que l’analyse des modèles de production et de consommation, l’analyse des importations / exportations, le rapport de l’offre et de la demande, la part de marché et la taille en fonction du volume et de la valeur, des tendances et des demandes, du partage des revenus, et la présence des principaux acteurs du marché.

Régions clés étudiées dans le rapport :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Europe (Royaume-Uni, Italie, Allemagne, France, Reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Inde, Japon, Chine, Corée du Sud, Australie, reste de l’APAC)

Amérique latine (Chili, Brésil, Argentine, reste de l’Amérique latine)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, reste de la MEA)

Segmentation basée sur les types :

Condition Outlook (Revenu, USD Billion ; 2018-2028)

DRE (Drug Resistant Epilepsy)

Autres

Diagnostic et perspectives de traitement (Revenu, USD Billion ; 2018-2028)

Diagnostic Tests sanguins imagerie Autres

Traitement Dispositifs de neurostimulation Anti-épileptique Médicaments Régime cétogène Chirurgie cérébrale Autres



Perspectives d’utilisation finale (Revenus, milliards USD ; 2018-2028)

Hôpitaux

Cliniques

diagnostic Centres de

chirurgie ambulatoire

Merci d’avoir lu notre rapport. Pour en savoir plus sur la personnalisation du rapport ou pour toute autre question sur le rapport, veuillez nous contacter. Notre équipe veillera à ce que le rapport soit bien adapté à vos exigences.

