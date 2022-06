Croissance du marché de l’emboutissage des métaux, tendances, opportunité absolue et chaîne de valeur 2022-2030

La taille du marché mondial de l’emboutissage métallique devrait passer de 195,23 milliards USD en 2020 à 247,62 milliards USD d’ici 2027 , à un TCAC de 3,42 % de 2021 à 2027. L’emboutissage métallique est considéré comme un processus de fabrication principalement exécuté pour convertir des tôles plates en tôles métalliques spécifiques. formes. Il s’agit d’un processus compliqué qui peut inclure plusieurs techniques de formage du métal : découpage, gaufrage, pliage, frappe, emboutissage profond et bordage.

On estime que la croissance de l’industrie mondiale de l’électronique grand public stimule la demande d’application de cadres métalliques dans les écouteurs, les téléphones portables, les manettes de jeu, les haut-parleurs et les contrôleurs. Selon la GSM Association, le nombre mondial d’abonnés mobiles uniques devrait toucher 6 milliards d’ici 2025, contre plus de 5 milliards en 2017, ce qui devrait propulser la demande de téléphonie mobile et éventuellement l’emboutissage des métaux au cours de la période de prévision.

Les États-Unis comptent parmi les principaux acteurs de l’industrie de l’emboutissage des métaux. Cependant, l’émergence du COVID-19 et les mesures de confinement temporaires qui ont suivi dans le pays ont eu un impact considérable sur les opérations de l’industrie. La demande en aval des secteurs clés, notamment l’automobile, l’aérospatiale, les machines industrielles et autres, a été largement perturbée en raison des défis de la chaîne d’approvisionnement et de la demande tarie des clients finaux. La situation devrait se normaliser d’ici la fin de 2021 ou 2022 en fonction du taux de vaccination et des mesures de contrôle pour limiter les nouvelles variantes du coronavirus dans le pays.

En avril 2018, un fabricant américain de composants automobiles nommé American Axle and Manufacturing et un fabricant chinois Liuzhou Wuling Automobile Industry Co. Ltd. ont créé une coentreprise «Liuzhou AAM Automotive Driveline System Co. Ltd». Chine pour produire des essieux arrière et des têtes d’entraînement. La coentreprise visait à répondre à la demande croissante de fourgonnettes, de mini-fourgonnettes et de véhicules utilitaires sport dans le pays. La production croissante de composants automobiles devrait propulser la croissance du marché.

Dynamique du marché mondial de l’emboutissage des métaux

Moteurs : la hausse des investissements des principaux fournisseurs dans les économies émergentes soutient la croissance du marché

Le marché mondial de l’emboutissage des métaux est témoin d’une énorme opportunité dans les économies émergentes comme la Chine, l’Inde, le Mexique, le Brésil, l’Argentine et l’Afrique du Sud, en raison de la croissance rapide de diverses industries d’utilisateurs finaux telles que l’automobile, l’aérospatiale et l’aviation, l’électronique grand public, l’électricité et autres appareils électroniques, machines industrielles, télécommunications et dispositifs médicaux au cours des dernières années. Citant la croissance et la demande future de composants métalliques de ces industries, de nombreux fournisseurs d’équipements et de services d’emboutissage de métaux investissent stratégiquement dans ces pays pour l’expansion et la construction de nouvelles installations d’emboutissage de métaux ; par exemple, en avril 2018, Weiss-Aug Co. Inc. a démarré ses activités à Nuevo Leon, au Mexique, avec l’ajout de deux presses Bruderer à grande vitesse de 22 tonnes pour augmenter les capacités d’emboutissage des métaux. Aussi, en février 2017, Gestamp a investi 38,67 millions USD pour construire une nouvelle usine d’emboutissage à chaud à Pune, en Inde. Il s’agissait d’un effort de la société pour répondre à la demande croissante d’emboutissage de métal avec une préférence pour les véhicules plus sûrs et plus légers.

Opportunités : l’emboutissage de métal de nouvelle génération attire l’attention !

L’émergence de l’emboutissage de nouvelle génération gagne du terrain sur le marché mondial de l’emboutissage des métaux. L’emboutissage de métal de nouvelle génération réduit le temps et les coûts nécessaires à la production de pièces métalliques et métalliques. Il a éliminé le processus de conception des matrices qui est une procédure coûteuse. Il a contribué à la mise en œuvre d’un logiciel de simulation d’outillage de nouvelle génération pour améliorer les gammes d’outillage avant de couper les outils. Les pièces automobiles telles que les ailes, les garnitures de toit, les panneaux latéraux et latéraux, les échappements, les mâchoires de frein, les soupapes et les supports ont accru l’adoption des technologies d’emboutissage de métal de nouvelle génération sur le marché. De plus, cette technologie réussit également à attirer les investisseurs ; en novembre 2017, Toyotetsu Canada (fabricant de pièces automobiles) a reçu près de 1 USD.

Portée du rapport

L’étude mondiale classe le marché de l’emboutissage des métaux en fonction du processus, du matériau, du type de presse, de l’application et de la région aux niveaux régional et mondial.

Par processus (revenu, millions USD, 2017-2027)

Obturation

Gaufrage

Pliant

Monnaie

Emboutissage profond

Brider

Les autres

Par matériau (revenu, millions USD, 2017-2027)

Acier

Aluminium

Cuivre

Les autres

Par type de presse (revenu, millions USD, 2017-2027)

Presse mécanique

Presse hydraulique

Servo-presse

Par application (revenu, millions USD, 2017-2027)

Automobile

Machinerie industrielle

Électronique grand public

Aéronautique et Aéronautique

Appareils électriques et autres appareils électroniques

Télécommunications

Industrie médicale

La défense

Les autres

Par région (chiffre d’affaires, millions USD, 2017-2027)

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, Pérou, Reste de l’Amérique latine)

Europe (Allemagne, Italie, France, Royaume-Uni, Espagne, Pologne, Russie, Slovénie, Slovaquie, Hongrie, République tchèque, Belgique, Pays-Bas, Norvège, Suède, Danemark, Reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Myanmar, Cambodge, Philippines, Singapour, Australie et Nouvelle-Zélande, Reste de l’Asie-Pacifique)

Le Moyen-Orient et l’Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Afrique du Nord, reste de la MEA)

L’application automobile du marché de l’emboutissage des métaux devrait détenir la plus grande part

Le segment des applications automobiles détenait la principale part de revenus de plus de 37 % en 2020. L’industrie automobile comprend principalement les voitures particulières, les camions légers, les véhicules utilitaires (VUL), les autocars et les bus, qui utilisent des pièces d’emboutissage de métal dans la fabrication de panneaux de carrosserie pour contrôler les coûts finaux et maintenir les normes de sécurité. Selon l’Organisation internationale des constructeurs d’automobiles (OICA), la fabrication mondiale de camions lourds et de véhicules utilitaires légers a augmenté de 5,9 % et 3,5 %, respectivement, de 2017 à 2018. L’augmentation de la production automobile devrait entraîner la croissance du marché pour applications automobiles dans les années à venir.

Bien que dans l’industrie aérospatiale, l’emboutissage des métaux est réussi à produire des pièces d’avion telles que des cadres et des canaux pour obtenir des avions ultra-légers pour consommer moins de carburant. L’emboutissage des métaux utilisé dans la fabrication de pièces d’avion offre une durabilité et est une méthode rentable, qui devrait en outre stimuler sa demande à l’échelle mondiale. En outre, la production croissante d’avions commerciaux et de chasse devrait stimuler le marché au cours de la période de prévision.

On estime que la région Asie-Pacifique connaîtra la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision sur le marché de l’emboutissage des métaux.

Le marché mondial de l’emboutissage des métaux a été segmenté en Amérique du Nord, en Europe, en Amérique du Sud, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique en fonction des régions. En 2020, l’Asie-Pacifique représentait la plus grande part de marché dans le chiffre d’affaires de plus de 36 %. Cela est dû à l’augmentation de la demande de voitures et d’électronique grand public sur le marché intérieur et devrait connaître le taux de croissance le plus élevé au cours de la période de prévision. La croissance est principalement tirée par les économies en développement telles que la Chine, l’Inde, le Vietnam, la Malaisie, le Bangladesh, l’Indonésie et le Pakistan, où la demande croissante de téléphones et d’autres appareils électroniques grand public devrait augmenter la croissance du marché global de l’emboutissage des métaux.

L’industrialisation croissante combinée au développement des infrastructures et à la croissance de l’industrie nationale de la défense devrait alimenter la demande de machines et d’équipements connexes dans la région. Des pays comme l’Inde et la Chine augmentent leurs investissements dans le secteur de la défense. Par exemple, la Chine a augmenté son budget de défense de 7,5 % en 2019 pour moderniser les équipements de défense et lancer des avions de défense avancés et des équipements connexes. La demande croissante d’équipements de défense devrait stimuler la croissance du marché de l’emboutissage des métaux dans les années à venir.

Principaux acteurs du marché

Le marché de l’emboutissage des métaux est légèrement concentré, avec peu d’acteurs mondiaux opérant sur le marché, tels que Acro Metal Stamping, Manor Tool & Manufacturing Company, D&H Industries, Inc., Kenmode, Inc., Klesk Metal Stamping Co, Clow Stamping Company, Goshen Entreprise d’emboutissage, Tempco Manufacturing Company, Inc, Interplex Holdings Pte. Ltd., CAPARO, Nissan Motor Co., Ltd, AAPICO Hitech Public Company Limited, Gestamp et Ford Motor Company, entre autres. Ces acteurs se sont concentrés sur diverses stratégies gagnantes pour gagner des parts plus élevées ou conserver des positions de leader sur le marché.