Croissance du marché de l’éclairage intelligent en Amérique du Nord, développement et rapport d’analyse des principaux fabricants 2022-2029

Ce rapport d’étude de marché est préparé avec des statistiques détaillées et des informations sur les études de marché qui se traduisent par une forte croissance et une durabilité florissante sur le marché pour les entreprises. L’analyse de marché estime la hausse, la croissance ou la chute attendue du produit au cours de la période de prévision spécifique. La définition du marché mentionnée dans ce rapport couvre les moteurs du marché qui indiquent les facteurs à l’origine de la hausse du marché et les contraintes du marché qui indiquent les facteurs à l’origine de la baisse de la croissance du marché. De plus, l’analyse concurrentielle donne une idée évidente des stratégies utilisées par les principaux concurrents sur le marché, ce qui améliore leur pénétration sur le marché. Ces stratégies comprennent, mais sans s’y limiter, les lancements de nouveaux produits, les expansions, les accords, les coentreprises, les partenariats et les acquisitions. Les parts de marché de ces acteurs clés dans les principales régions du monde telles que l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Sud, le Moyen-Orient et l’Afrique sont également étudiées.

Demandez un exemple gratuit de copie PDF | Demande à https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=north-america-smart-lighting-market

Couverture par la société du marché nord-américain de l’éclairage intelligent (chiffre d’affaires, prix, marge brute, principaux produits, etc.): Philips Lighting Holding BV, Acuity Brands Lighting, Inc., Hafele, Honeywell International Inc., Cree, Inc., Digital Lumens, Inc. ., OSRAM GmbH., Lutron Electronics Co., Inc, Legrand SA, Seiko Epson Corporation, Encelium technologies, Virtual Extension, Zumtobel Group AG, Wipro Consumer Care & Lighting, Schneider Electric SE, Eaton, Leviton Manufacturing Co., Inc., Syska LED et Beam Labs BVand

Synthèse du marché

Ce rapport de recherche sur l’éclairage intelligent en Amérique du Nord fournit d’abord les données en analysant la vue d’ensemble du marché. Il commence par la portée et un aperçu du produit qui existe déjà sur le marché de l’éclairage intelligent en Amérique du Nord. Le rapport donne les chiffres des ventes et des revenus pour toutes les années de la période de prévision. Aperçu de l’analyse de la segmentation régionale et du marché fournie dans le rapport sur l’éclairage intelligent en Amérique du Nord.

Dynamique du marché :

Ce rapport de recherche sur l’éclairage intelligent en Amérique du Nord comprend Market Dynamics qui analyse les moteurs et les contraintes du marché pour fournir des données complètes aux clients.

Lancement de produit: En mai, PHILIPS LIGHTING HOLDING BV a acquis LiteMagic Technologies, ce qui est bénéfique pour l’expansion des produits haut de gamme du portefeuille tels que les luminaires et les systèmes de contrôle dans la région de la Chine. En octobre, OSRAM Opto Semiconductors GmbH a lancé l’éclairage dynamique embarqué, qui est bénéfique pour fournir une cellule passagers, des dimensions dynamiques et un interrupteur d’éclairage statique pour les applications marche/arrêt. En septembre, Honeywell International Inc. (États-Unis) a lancé un nouveau système d’éclairage et de gestion de l’alimentation, qui est bénéfique pour offrir un éclairage efficace, un éclairage efficace et une gestion de l’alimentation en rénovation. En octobre, Cree, Inc. a élargi son portefeuille d’éclairage industriel qui est constitué de luminaires linéaires à grande hauteur et bénéfique en offrant une solution idéale pour le marché de la construction et de la rénovation.



Analyse régionale :

L’analyse par région est mentionnée dans ce rapport de recherche sur l’éclairage intelligent en Amérique du Nord qui couvre les régions clés telles que

Amérique du Nord ((États-Unis, Canada, Mexique)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Reste de l’Amérique du Sud)

Moyen-Orient et Afrique (EAU, Arabie Saoudite, Oman,)

Région Asie et Pacifique (Japon, Chine, Corée du Sud, Inde Nouvelle-Zélande, Vietnam, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, etc.)

Segmentation du marché

Ce rapport de recherche sur l’éclairage intelligent en Amérique du Nord fournit une segmentation du marché qui divise le rapport en production, consommation et revenus.

Le marché de l’éclairage intelligent en Amérique du Nord est segmenté en quatre segments notables qui sont l’offre, le type d’installation, la technologie de communication et le type d’application. Sur la base de l’offre, le marché est segmenté en matériels, logiciels et services. Le matériel est sous-segmenté en lumières et luminaires, unités de relais et commandes d’éclairage. Les lumières et luminaires sont en outre sous-segmentés en ampoules et luminaires intelligents. Les ampoules intelligentes sont à nouveau sous-segmentées en lampes fluorescentes (FL) et lampes fluorescentes compactes (CFL). Les commandes d’éclairage sont sous-segmentées en interrupteurs et gradateurs, pilotes de LED, capteurs et passerelles. Les interrupteurs et gradateurs sont en outre sous-segmentés en interrupteurs, 2 interrupteurs manuels et gradateurs. Les commutateurs sont ensuite sous-segmentés en commutateurs électroniques. Les gradateurs sont en outre sous-segmentés en gradateurs filaires et gradateurs sans fil. Le logiciel est sous-segmenté en cloud et local/web. Les services sont sous-segmentés en services d’installation, conception et services d’ingénierie et de post-installation. En 2019, le segment du matériel croît au TCAC le plus élevé et devrait atteindre le million USD au cours de la période de prévision de 2019 à 2026. Le segment du matériel devrait dominer le marché de l’éclairage intelligent en Amérique du Nord en raison de l’augmentation de l’application de produits d’éclairage à LED tels que les ampoules, les luminaires et les lampes pour les espaces intérieurs et extérieurs, ainsi que de la sensibilisation croissante à la consommation d’énergie dans l’éclairage à LED. Sur la base du type d’installation, le marché est segmenté en nouvelles installations et installations de rénovation. En 2019, le segment des installations de rénovation croît au TCAC le plus élevé et devrait atteindre l’USD au cours de la période de prévision de 2019 à 2026. Le segment de l’installation de rénovation devrait dominer le marché de l’éclairage intelligent en Amérique du Nord en raison de son faible coût d’installation par rapport aux nouveaux luminaires. Sur la base de la technologie de communication, le marché est segmenté en technologie filaire et technologie sans fil. La technologie câblée est sous-segmentée en communication par courant porteur en ligne, protocoles hybrides câblés, interface d’éclairage numérique adressable et alimentation par Ethernet. La technologie sans fil est sous-segmentée en ZIGBEE, Bluetooth, Wi-Fi, protocoles hybrides sans fil, EnOcean et 6lowpan. En 2019, les technologies filaires se développent au TCAC le plus élevé de la période de prévision de 2019 à 2026. La technologie filaire augmente la part maximale car elle est considérée comme 20% à 30% moins chère que leur sans fil avec une consommation d’énergie réduite. La technologie sans fil devrait croître avec le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision en raison de l’accessibilité croissante des logiciels open source et des progrès des technologies sans fil et de la demande croissante de systèmes d’éclairage intelligents sans fil pour la domotique et la domotique. Sur la base du type d’application, le marché est segmenté en application extérieure et application intérieure. L’application extérieure est sous-segmentée en chaussées et autoroutes, lieux publics et architecture. L’application intérieure est sous-segmentée en commerciale, résidentielle et industrielle. La chaussée et l’autoroute sont sous-segmentées en rues et chaussées, autoroutes et tunnels et ponts. Le commercial est sous-segmenté en éclairage de bureau, éclairage de projection, commerce de détail et hôtellerie. En 2019, le segment résidentiel croît au TCAC le plus élevé de la période de prévision de 2019 à 2026. Le segment résidentiel devrait dominer le marché de l’éclairage intelligent en Amérique du Nord en raison de l’augmentation de l’application du système de contrôle de l’éclairage dans les maisons et les lieux de travail. Celles-ci sont économiques et contribuent à réduire la consommation d’énergie tout en maximisant la productivité. La technologie sans fil devrait croître avec le TCAC le plus élevé de la période de prévision en raison de l’augmentation de l’utilisation de l’éclairage intelligent dans de nombreuses zones résidentielles qui utilise principalement des solutions d’éclairage à technologie sans fil telles que les smartphones utilisant Wi-Fi, Bluetooth, Z-Wave et même sans fil. radio pour une meilleure connectivité et facile d’accès.



Pour plus de détails sur ce rapport : https://www.databridgemarketresearch.com/reports/north-america-smart-lighting-market

Informations clés mentionnées dans le rapport de recherche sur l’éclairage intelligent en Amérique du Nord

Il donne un aperçu de l’industrie avec une introduction de base au marché

Comprend les profils des principales entreprises opérant sur le marché

Données historiques, taille actuelle du marché et prévisions jusqu’en 2026.

Des analyses telles que l’analyse SWOT, l’analyse Porters Five Force et l’analyse PESTLE sont incluses dans le rapport.

Les principaux acteurs du marché sont couverts dans le rapport. il comprend les ventes, les revenus et la part de marché de l’analyse du marché par les acteurs, les produits et les applications.

Méthodologie de recherche : marché de l’éclairage intelligent en Amérique du Nord

Principaux répondants : équipementiers, fabricants, ingénieurs, professionnels de l’industrie.

Participants de l’industrie : PDG, vice-présidents, responsables marketing/produits, responsables de l’intelligence du marché et responsables nationaux des ventes

Ce que les rapports fournissent.

Analyse approfondie complète du marché parent de l’éclairage intelligent en Amérique du Nord

Détails de la segmentation du marché

Analyse de marché antérieure, en cours et projetée en termes de volume et de valeur

Évaluation des développements de l’industrie de niche

Changements importants dans la dynamique de l’industrie de l’éclairage intelligent en Amérique du Nord

Analyse des parts de marché

Stratégies clés des grands acteurs

Segments émergents et marchés régionaux

Témoignages d’entreprises afin de renforcer leur présence sur le marché nord-américain de l’éclairage intelligent.

Télécharger la table des matières avec figures et tableaux @ https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=north-america-smart-lighting-market