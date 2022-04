Croissance du marché de l’éclairage intelligent en Amérique du Nord, développement et rapport d’analyse des principaux fabricants 2022-2029

Sur la base de l’offre, le marché est segmenté en matériels, logiciels et services. Le matériel est sous-segmenté en lumières et luminaires, unités de relais et commandes d’éclairage. Les lumières et luminaires sont en outre sous-segmentés en ampoules et luminaires intelligents. Les ampoules intelligentes sont à nouveau sous-segmentées en lampes fluorescentes (FL) et lampes fluorescentes compactes (CFL). Les commandes d’éclairage sont sous-segmentées en interrupteurs et gradateurs, pilotes de LED, capteurs et passerelles. Les interrupteurs et gradateurs sont en outre sous-segmentés en interrupteurs, 2 interrupteurs manuels et gradateurs. Les commutateurs sont ensuite sous-segmentés en commutateurs électroniques. Les gradateurs sont en outre sous-segmentés en gradateurs filaires et gradateurs sans fil. Le logiciel est sous-segmenté en cloud et local/web. Les services sont sous-segmentés en services d’installation, conception et services d’ingénierie et de post-installation. En 2019, le segment du matériel croît au TCAC le plus élevé et devrait atteindre le million USD au cours de la période de prévision de 2019 à 2026.

Le segment du matériel devrait dominer le marché de l’éclairage intelligent en Amérique du Nord en raison de l’augmentation de l’application de produits d’éclairage à LED tels que les ampoules, les luminaires et les lampes pour les espaces intérieurs et extérieurs, ainsi que de la sensibilisation croissante à la consommation d’énergie dans l’éclairage à LED.