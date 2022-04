Croissance du marché de l’éclairage ambiant, tendances récentes, analyse de l’industrie, perspectives, perspectives, part et rapport sur les prévisions 2028

La taille du marché mondial de l’éclairage ambiant a atteint 57,42 milliards USD en 2020 et devrait enregistrer un TCAC de 8,5 % au cours de la période de prévision. La croissance des revenus du marché est principalement tirée par la demande croissante de solutions d’éclairage plus économes en énergie et de systèmes d’éclairage connectés et automatisés. La demande croissante de capteurs de lumière ambiante et de systèmes d’éclairage ambiant liés aux chambres à coucher offre un potentiel d’expansion du marché de l’éclairage ambiant. L’éclairage intérieur d’une qualité exceptionnelle est de plus en plus populaire auprès des consommateurs. Cela aide également le marché de l’éclairage ambiant. L’éclairage LED émet moins de rayons UV, ce qui le rend plus respectueux de l’environnement.

Les gouvernements du monde entier édictent des règles strictes afin de réduire les émissions de carbone. Les inquiétudes concernant le réchauffement climatique et l’appauvrissement de la couche d’ozone ont incité les pays à intensifier leurs efforts pour réduire leur empreinte carbone. L’augmentation de la consommation d’énergie entraîne une augmentation de la dissipation d’énergie et des émissions de carbone, ce qui nécessite une utilisation plus durable et plus efficace de l’énergie. Les gouvernements des pays développés et en développement prennent des mesures pour limiter la consommation d’énergie.

Les lumières LED sont promues car elles consomment moins d’énergie et produisent donc moins de pollution. Cela a stimulé le marché de l’éclairage ambiant à LED. Le besoin de dispositifs d’éclairage ambiant a augmenté à mesure que le nombre de projets résidentiels, commerciaux et d’infrastructure a augmenté. L’industrie mondiale de l’éclairage ambiant est également portée par l’urbanisation et la modernisation.

L’ le marché mondial de l’éclairage ambiant publiée par Emergen Research est une vaste collection d’informations pertinentes sur l’industrie de l’éclairage ambiant. Le rapport couvre la segmentation du marché de l’éclairage ambiant ainsi qu’un aperçu détaillé de la taille du marché de l’éclairage ambiant en termes de volume et d’évaluation. Le rapport fournit une couverture complète du scénario de marché Éclairage ambiant pour la période actuelle et le calendrier prévisionnel de 2021-2028. Le rapport sur le marché Éclairage ambiant contient une analyse approfondie des revenus historiques, actuels et prévus pour chaque secteur vertical, segment, industries d’utilisation finale, applications et régions.

Le rapport de recherche sur l’éclairage ambiant comprend également une étude approfondie des principaux acteurs de l’industrie ainsi que leur aperçu commercial, leur planification stratégique et leurs plans d’expansion commerciale adoptés par eux. Cela aide les lecteurs et les propriétaires d’entreprise à formuler des plans d’expansion et d’investissement stratégiques. Le rapport se concentre sur les fusions et acquisitions, les coentreprises, les collaborations, les partenariats, les accords avec les entreprises et les gouvernements, etc.

Le rapport aborde également les principaux acteurs impliqués sur le marché tels que Signify NV, Acuity Brands, Inc. Hubbell Incorporated, General Electric Company, Osram Licht AG, Ideal Industries ( Cree Lighting), Häfele GmbH & Co KG, Lutron Electronics Company, Zumtobel Group et Honeywell International Inc.

Principales informations présentées dans le rapport :

Part des revenus du marché par principaux acteurs commerciaux, par type, par application et étendue du marché de l’éclairage ambiant mondial marché

Chiffre d’affaires des principaux acteurs et nouveaux entrants

Analyse concurrentielle des principaux acteurs, y compris des aspects tels que la présentation de l’entreprise, les spécifications du produit ou des services, les fournisseurs et les acheteurs.

Fusions, acquisitions, lancements de produits récents, investissements récents et coentreprises

Analyse régionale pour donner un aperçu des tendances et opportunités

récentes Emergen Research a segmenté le marché mondial de l’éclairage ambiant en fonction du type, de l’offre, de l’utilisation finale et de la région :

Type Outlook (Revenus, milliards USD ; 2018-2028)

Éclairages suspendus Éclairages

encastrés

Bandes lumineuses Éclairages

montés en surface Éclairage

sur

rail Perspectives de l’offre (Revenus, milliards USD ; 2018-2028)

Logiciels et services

Matériel

Perspectives d’utilisation finale (Revenus, milliards USD ; 2018- 2028)

Résidentiel

Santé

industriels

Immeubles de bureaux

Automobile

Principales conclusions du rapport :

Parmi les autres types de segments, le segment des luminaires encastrés représentait la plus grande part des revenus en 2020. La flexibilité d’installation et la disponibilité d’une grande variété de luminaires d’ambiance encastrés stimuleront la croissance de ce segment de marché .

Parmi les autres segments d’offres, les revenus du segment matériel devraient enregistrer un TCAC rapide au cours de la période de prévision. Cela est principalement dû à la demande croissante de luminaires d’ambiance technologiquement avancés qui permettent d’économiser de l’énergie et de réduire les factures d’énergie.

Parmi les autres segments d’utilisation finale, le segment résidentiel a représenté une plus grande part des revenus sur le marché de l’éclairage ambiant en 2020. La demande accrue d’éclairage éconergétique pour réduire la consommation d’énergie a contribué à la croissance de ce segment de marché.

Bifurcation régionale du marché de l’éclairage ambiant comprend :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada)

Europe (Royaume-Uni, Italie, Allemagne, France, reste de l’UE)

Asie Pacifique (Inde, Japon, Chine, Corée du Sud, Australie, reste de l’APAC)

Amérique latine (Chili, Brésil, Argentine, reste de l’Amérique latine)

Moyen-Orient Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, reste de la MEA)

Merci d’avoir lu le rapport de recherche. Pour obtenir plus d’informations sur le rapport personnalisé et le plan de personnalisation, veuillez nous contacter et nous vous fournirons le rapport personnalisé bien adapté.

