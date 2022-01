Croissance du marché de l’Échange de données informatisées (EDI) dans le secteur de la santé à un TCAC de +7 % au cours de la période de prévision 2022-2027 | McKesson Corporation, Optum, Allscripts Healthcare Solutions Inc.

L’échange électronique de données sur les soins de santé permet aux associations de communiquer des informations de cette façon et en utilisant des conceptions normalisées. Les données envoyées électroniquement à toutes fins utiles éliminent les erreurs manuelles. Grâce à une gestion rapide et plus efficace des informations, les correspondances de réseau de magasins peuvent se produire de manière continue ou quasi continue.

Le marché mondial de l’Échange de Données informatisées (EDI) dans le secteur de la santé est évalué à environ 2,78 milliards de dollars en 2022 et devrait croître avec un taux de croissance de plus de + 7% sur la période de prévision 2022-2027.

L’échange de données informatisé sur les soins de santé, qui signifie transaction de données électroniques, est la communication interentreprises des informations d’identification commerciales dans un format standard. La définition simple de l’échange de données informatisées sur les soins de santé est un format électronique standard qui remplace les documents papier tels que les ordres d’acquisition ou les factures.

Obtenir un Exemple de Copie @:

https://www.reportconsultant.com/request_sample.php?id=104780

Acteurs clés-

* Société McKesson

* Optum,

* Allscripts Healthcare Solutions Inc.

* Athenahealth

* Soins de santé Nextgen

* Société de Technologie Cognizant

* Groupe SSI

* Cerner Corporation

* Comarch SA

* Logiciel Axway SA

* Optum Inc.

L’objectif de la revue est de caractériser les tailles de marché de diverses sections et nations récemment et d’estimer les qualités au cours des huit prochaines années. Le rapport vise à consolider les parties subjectives et quantitatives de l’activité dans chacun des domaines et des pays participant à l’examen. En outre, le rapport fournit également des données précises sur les points de vue vitaux tels que les éléments moteurs et les difficultés qui caractériseront le développement futur du marché.

Demander une réduction

https://www.reportconsultant.com/ask_for_discount.php?id=104780

Segmentation du Marché Mondial de l’Échange de Données Informatisé (EDI) sur les Soins de Santé-

Par Composant:

• Service

• Solution

Par Type De Transaction:

* Gestion des Sinistres

* Soumission des réclamations

Par Mode De Livraison:

* EDI basé sur le Web et le Cloud

* EDI VAN

* EDI Mobile

Par Utilisateur Final:

* Prestataires de soins de santé

* Payeurs de Soins de santé

* Industries des Dispositifs Médicaux et Pharmaceutiques

• Pharmacie

Par Région-

* Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

* Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Autres)

* Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde, Corée, Asie du Sud-Est)

* Europe (Allemagne, Royaume-Uni, France, Espagne, Italie)

* Moyen-Orient et Afrique (Moyen-Orient, Afrique)

Demande avant d’acheter ce projet-

https://www.reportconsultant.com/enquiry_before_buying.php?id=104780

L’examen provincial du marché mondial de l’EDI des soins médicaux est pris en compte pour les régions clés telles que l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Amérique latine et le reste du monde. L’Asie-Pacifique est le principal district à travers le monde en ce qui concerne une part du gâteau en raison de l’augmentation de la population gériatrique et des maladies persistantes parmi eux. Alors que l’Amérique du Nord devrait en outre afficher le taux de développement / TCAC le plus remarquable sur la période de jauge 2022-2027, en raison de la réception plus élevée des technologies de l’information sur les soins de santé (HCIT).

Rapport d’étude de Marché sur l’Échange de Données Informatisées (EDI) dans le Domaine de la Santé Mondiale 2022-2027-

Domaine 1 : Aperçu de l’industrie Mondiale de l’Échange de données informatisé (EDI) sur les soins de santé

Domaine 2 : Impact économique mondial sur l’industrie de l’Échange de données informatisé (EDI) des soins de santé

Domaine 3 : Concurrence sur le marché mondial des producteurs industriels

Domaine 4 : Productions mondiales, Recettes (Valeur), comme indiqué par Région

Domaine 5 : Approvisionnement mondial (Production), Consommation, Exportation, Importation, géologie

Domaine 6 : Productions mondiales, Chiffre d’affaires (Valeur), Tendance des Prix, Type de produit

Domaine 7 : Analyse du marché mondial, basée sur l’application

Domaine 8 : Analyse des prix du marché de l’Échange de Données Informatisées (EDI) sur les soins de santé

Domaine 9 : Chaîne de Marché, Stratégie d’approvisionnement et Acheteurs en aval

Domaine 10: Stratégies et arrangements clés par les Distributeurs / Fournisseurs / Commerçants

Domaine 11 : Analyse de la Stratégie Marketing Clé, par les Fournisseurs du Marché

Domaine 12 : Analyse des facteurs d’effet de marché

Domaine 13 : Prévisions du Marché Mondial de l’Échange de données informatisé (EDI) sur les soins de santé

Rebecca Bardoux

(Consultant en rapport)

sales@reportconsultant.com

www.reportconsultant.com

À propos de nous:

Report Consultant – Un leader mondial de l’analyse, de la recherche et du conseil qui peut vous aider à rénover votre entreprise et à modifier votre approche. Avec nous, vous apprendrez à prendre des décisions avec intrépidité. Nous analysons les inconvénients, les opportunités, les circonstances, les estimations et les informations en utilisant nos compétences expérimentées et nos méthodologies vérifiées.

Nos rapports de recherche vous donneront une expérience exceptionnelle de solutions et de résultats innovants. Grâce à nos études de marché, nous avons efficacement dirigé les entreprises du monde entier et sommes parfaitement positionnés pour mener les transformations numériques. Ainsi, nous créons une plus grande valeur pour les clients en présentant des opportunités avancées sur le marché mondial.