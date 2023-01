Croissance du marché de l’eau en bouteille | Tendances futures, stratégies de développement prévues pour 2029

Le rapport d’étude de marché de l’eau en bouteille de classe mondiale est généré en effectuant une étude systématique, objective et approfondie des détails liés à divers sujets dans le domaine du marketing. Ce rapport de marché analyse véritablement le potentiel du marché concernant le scénario actuel et les perspectives futures en prenant en compte de nombreux aspects de l’industrie. Sans oublier que plusieurs étapes ont été utilisées pour collecter, analyser et enregistrer les données et informations nécessaires à la génération du rapport. Les entreprises peuvent se référer en toute confiance à ce document de marché de haute qualité pour un succès absolu.Les moteurs et les contraintes du marché ont été expliqués dans le document sur le marché de l’eau en bouteille à l’aide d’une analyse SWOT.

Analyse de marché et informations sur le marché mondial de l’eau en bouteille

Data Bridge Market Research analyse que le marché de l’eau en bouteille était évalué à 283,6 milliards USD en 2021 et devrait atteindre la valeur de 476,45 milliards USD d’ici 2029, avec un TCAC de 6,7 % sur la période 2022-2029 prévue.

L’eau embouteillée est destinée à la consommation humaine et est obtenue à partir de diverses sources, y compris des puits, des sources protégées ou des approvisionnements publics en eau. Par rapport à l’eau ordinaire, elle a une concentration élevée de minéraux dissous ou de solides dissous totaux (TDS). Avant l’emballage, les bouteilles sont généralement traitées avec des rayons ultraviolets (UV), qui inhibent la croissance d’organismes pathogènes pendant le stockage ou le transport. Après désinfection, ces bouteilles sont remplies d’eau, étiquetées et vendues dans une variété de tailles allant de la dose unique aux grandes bonbonnes de refroidisseur d’eau.

Portée du rapport et segmentation du marché

MÉTRIQUES DU RAPPORT DES DÉTAILS période de prévision 2022 à 2029 année de référence 2021 années historiques 2020 (personnalisable de 2014 à 2019) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en millions d’USD, volumes en unités, prix en USD segments couverts Type (eau purifiée, eau minérale et eau pétillante/gazéifiée), catégorie (nature, aromatisée), canal de distribution (en magasin, hors magasin), Pays couverts États-Unis, Canada, Mexique, Allemagne, Royaume-Uni, Italie, France, Espagne, Russie, Turquie, Suisse, Belgique, Pays-Bas, Danemark, Suède, Pologne, Turquie, Reste de l’Europe, Japon, Chine, Corée du Sud, Inde, Australie, Singapour , Japon, Thaïlande, Indonésie, Nouvelle-Zélande, Vietnam, Thaïlande, Indonésie, Malaisie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique, Afrique du Sud, Koweït, Qatar, Oman, Arabie saoudite, Émirats arabes unis et reste du Moyen-Orient et Afrique, Brésil, Argentine et reste de l’Amérique du Sud Acteurs du marché couverts PepsiCo (États-Unis), Nestlé, AG (Suisse), The Coca-Cola Company. (États-Unis), CG Roxane, LLC (États-Unis), Tempo Beverage Ltd (Israël), Keurig Dr Pepper Inc. (États-Unis), Dr Pepper/Seven Up, Inc (États-Unis), Ferrarelle (Italie), SANPELLEGRINO (Italie), Reignwood Investments UK Ltd (Royaume-Uni), LaCroix Beverages, Inc. (États-Unis), GEROLSTEINER BRUNNEN GMBH & CO. KG (Allemagne) et Mountain Valley Spring Water (États-Unis) Opportunités L’augmentation du revenu disponible des personnes en raison de l’industrialisation et de la croissance économique.

Investissements accrus dans les avancées technologiques et les innovations.

L’urbanisation rapide contribue également à l’augmentation de la demande, car elle a entraîné une augmentation de la consommation d’alcool.

Étendue du marché et marché de l’eau en bouteille

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché de l’eau en bouteille sont CG Roxane, LLC, Icelandic Glacial., Vichy Catalan Corporation, Bebidas SA, SUNTORY BEVERAGE & FOOD LIMITED, Mountain Valley Spring Company, The Coca-Cola Company, PepsiCo, Danone, Nestle Waters. , Hangzhou Wahaha Group., Sunny Delight Beverages Company, Balance Trading Company, VOSS WATER, FIJI Water Company LLC et AJE. autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur les parts de marché sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. DBMR Analyst comprend les forces concurrentielles et fournit une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Étendue du marché mondial de l’eau en bouteille

Le marché de l’eau en bouteille est segmenté en fonction du type, de la catégorie et du canal de distribution. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments à faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les meilleures applications du marché.

Écrit

Eau purifiée

Eau minérale

Eau pétillante/gazéifiée

Catégorie

Plaine

Chevronné

Canal de distribution

en magasin

Non basé sur le magasin

Réponses aux questions clés dans le rapport :

Quelles sont les informations complètes sur les tendances actuelles de l’industrie, les moteurs de croissance et les prévisions de tendances sur la dynamique du marché de l’eau en bouteille?

Quel segment de produit obtiendra une part du marché de l’eau en bouteille avec la dernière analyse de la part de marché, des défis, des moteurs de croissance et des opportunités d’investissement?

Quelles dynamiques et tendances de marché de segment ont été mentionnées dans tous les domaines géographiques et d’application ?

Quel marché régional s’imposera comme un favori dans les années à venir ?

Quelle segmentation du marché jusqu’à la fourchette régionale de second et troisième rang ?

Quelles sont les opportunités de croissance qui pourraient émerger dans l’industrie du marché Eau en bouteille dans les années à venir?

Quels sont les principaux défis en termes de valeur (revenu) et de volume (production et consommation) ?

Quels sont les profils des parts de marché et les stratégies des principaux acteurs ?

Quelle est l’évaluation objective de la trajectoire du marché de l’eau en bouteille?

– Quelles sont les stratégies de croissance envisagées par les acteurs pour garder le contrôle sur le marché mondial de l’eau en bouteille?

Quelles sont les informations de recherche approfondies sur les principaux moteurs et les tendances actuelles au sein de l’industrie ?

