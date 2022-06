Croissance du marché de l’automatisation de la vente au détail, tendances, opportunité absolue et chaîne de valeur 2022-2030

Selon le Market Statsville Group (MSG), la taille du marché mondial de l’ automatisation de la vente au détail devrait passer de 14,9 milliards USD en 2021 à 33,4 milliards USD d’ici 2030 , à un TCAC de 9,4 % au cours de la période d’étude de 2022 à 2030 . L’avènement des technologies émergentes a perturbé le secteur de la vente au détail, ce qui a stimulé la demande d’automatisation de la vente au détail à travers le monde. Les détaillants optent pour des solutions personnalisables qui offrent une expérience client exquise, ce qui stimule la croissance du marché. L’industrie du commerce de détail est témoin de changements révolutionnaires alors que les demandes des consommateurs ont un impact positif sur la croissance économique d’une nation. Cette augmentation du besoin de faciliter le processus d’achat et de fournir des services de haute qualité aux consommateurs a considérablement stimulé la croissance de l’automatisation dans le secteur de la vente au détail. En outre, une augmentation du pouvoir d’achat des consommateurs améliore l’économie du pays. Cela devrait alimenter la croissance du marché dans les années à venir.

De plus, la demande croissante d’optimisation des processus métier dans le secteur de la vente au détail devrait stimuler la croissance du marché. Cependant, l’investissement initial élevé et les coûts d’installation nécessaires pour déployer et mettre en œuvre des solutions d’automatisation dans le commerce de détail sont susceptibles d’entraver la croissance du marché. L’émergence de technologies opportunistes pour le marché devrait stimuler l’adoption de l’automatisation à l’avenir. Par conséquent, les progrès technologiques avec des données et des analyses en temps réel devraient offrir des opportunités lucratives pour le marché mondial de l’automatisation de la vente au détail.

Définition du marché mondial de l’automatisation de la vente au détail

L’automatisation de la vente au détail est un processus automatisé qui intègre des solutions logicielles et matérielles pour gérer les activités de vente au détail telles que la gestion des produits, la gestion des effectifs, l’audit des magasins, la gestion des stocks, etc. En règle générale, l’automatisation de la vente au détail comprend des processus en libre-service et des kiosques autonomes qui fonctionnent comme des magasins de détail entièrement automatiques à l’aide d’intégrations logicielles.

Dynamique du marché mondial de l’automatisation de la vente au détail

Moteurs : Mondialisation du e-commerce couplée à l’avènement de l’IoT

L’avènement du commerce électronique à travers le monde a intensifié la concurrence de livraison entre les acteurs opérant sur ce marché. Ainsi, l’augmentation de l’adoption de l’automatisation du commerce électronique qui catégorise automatiquement les clients pour le marketing, normalise le merchandising visuel, rationalise le suivi et les rapports, gère les commandes à haut risque et d’autres fonctionnalités similaires stimulent principalement la croissance du marché mondial dans les années à venir.

Les outils de commerce électronique qui facilitent les processus et les canaux opérationnels créent des opportunités de revenus élevés, augmentant la demande d’automatisation parmi les détaillants. Les outils d’automatisation du commerce électronique fournissent des fonctionnalités telles que des systèmes de gestion des stocks et des commandes pour suivre numériquement les niveaux de stock et l’état des stocks et notifier les modifications. Cela réduit le temps de gestion des stocks et élimine la situation de rupture de stock dans le secteur de la vente au détail. Par conséquent, la mondialisation des activités de commerce électronique devrait propulser la croissance du marché mondial de l’automatisation de la vente au détail au cours de la période de prévision.

Contraintes : Investissement initial élevé nécessaire pour déployer l’automatisation dans le commerce de détail

Le retour sur investissement est élevé pour l’automatisation et la durée nécessaire pour réaliser des bénéfices est relativement élevée. Ainsi, les détaillants dont les budgets de migration sont limités tardent à adopter des solutions d’automatisation complètes, ce qui devrait entraver la croissance du marché. En outre, des solutions telles que les véhicules guidés automatisés et les systèmes robotiques automatisés nécessitent des investissements initiaux élevés, ce qui peut entraver la croissance du marché.

De plus, les approches d’automatisation avancées engendrent une complexité technologique qui implique une mise en œuvre à haut risque, des investissements importants, des projets de transformation et des périodes de récupération prolongées, qui sont des facteurs majeurs qui devraient freiner la croissance du marché mondial de l’automatisation de la vente au détail.

Segments du marché mondial de l’automatisation de la vente au détail

L’étude classe le marché de l’automatisation de la vente au détail en fonction du type, de la mise en œuvre et des utilisateurs finaux aux niveaux régional et mondial .

Par type de perspectives ( chiffre d’affaires, millions USD, 2017 – 2030 )

Point de vente (POS)

Code-barres & RFID

Étiquette de rayon électronique (ESL)

Appareils photo

Véhicule Autonome Guidé (AGV)

Les autres

Par perspectives de mise en œuvre (chiffre d’affaires , millions USD, 2017 – 2030 )

En magasin

Entrepôt

Par perspectives des utilisateurs finaux (chiffre d’affaires , millions USD, 2017 – 2030 )

Hypermarchés

Supermarchés

Magasins d’articles uniques

Stations-service

Pharmacies de détail

Perspectives par région (chiffre d’affaires , millions USD, 2017 – 2030 )

Amérique du Nord NOUS Canada Mexique

L’Europe  Allemagne Italie France ROYAUME-UNI Espagne Pologne Russie Les Pays-Bas Norvège République tchèque Le reste de l’Europe

Asie-Pacifique Chine Japon Inde Corée du Sud Indonésie Malaisie Thaïlande Singapour Australie et Nouvelle-Zélande Reste de l’Asie-Pacifique

Amérique du Sud Brésil Argentine Colombie Reste de l’Amérique du Sud

Le Moyen-Orient et l’Afrique Arabie Saoudite Émirats arabes unis Afrique du Sud Afrique du Nord Reste de la MEA



Le segment des points de vente devrait représenter la plus grande part de marché, par type

Selon le type, le marché mondial de l’automatisation de la vente au détail est classé en point de vente, étiquette électronique, code-barres et RFID, caméra, véhicule guidé autonome, etc. In POS détenait la plus grande part de marché de 34,1% sur le marché mondial de l’automatisation de la vente au détail. Le système de point de vente (POS) fonctionne comme un réseau informatisé. Ces ordinateurs sont reliés à plusieurs terminaux de paiement au point de vente et comprennent du matériel allant des lecteurs de codes-barres aux terminaux de paiement par carte. Les systèmes de point de vente affichent généralement l’achèvement de la transaction de vente au détail.

Le commerce de détail a considérablement évolué depuis la dernière décennie. La nécessité d’offrir des expériences d’achat exquises qui peuvent aider les détaillants à fidéliser leurs clients alimente la nécessité de s’adapter aux stratégies de numérisation en cours telles que l’automatisation. Ainsi, l’intégration des technologies aux appareils intelligents a connu une forte croissance dans le secteur de la vente au détail. En outre, les ordinateurs qui gèrent la fidélité, le traitement des paiements, les ventes en magasin et les bons de réduction de manière transparente et sécurisée avec des systèmes de gestion backend tels que l’inventaire, les commandes, l’exécution et l’expérience client connaissent une croissance rapide. Ces facteurs devraient stimuler la croissance du segment POS sur le marché mondial au cours de la période de prévision.

L’ Asie-Pacifique représente le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision

Sur la base des régions, le marché mondial de l’automatisation de la vente au détail a été segmenté en Amérique du Nord, en Asie – Pacifique, en Europe, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique . À l’échelle mondiale, on estime que l’Asie-Pacifique est la région à la croissance la plus rapide avec un TCAC de 11,5 % au cours de la période de prévision (2022-2030). Le marché de l’automatisation de la vente au détail en Asie-Pacifique est analysé dans des pays tels que la Chine, le Japon, l’Inde et le reste de l’Asie-Pacifique. Les entreprises et les entités gouvernementales basées en Asie-Pacifique restructurent leurs stratégies autour de l’automatisation en raison de la croissance du pouvoir d’achat des consommateurs et de l’avènement de la numérisation dans la région.

De plus, l’augmentation du développement d’une chaîne d’approvisionnement intelligente où les données sont générées par des écosystèmes de fournisseurs, de fournisseurs, de détaillants et de distributeurs fait proliférer la forte demande de services d’automatisation dans cette région. Comme l’analyse est une chaîne d’approvisionnement intelligente qui collabore avec la chaîne de valeur et les travailleurs pour obtenir une efficacité opérationnelle optimale. Il s’agit d’une raison majeure pour stimuler l’adoption de l’analyse dans le secteur de la vente au détail et devrait alimenter la croissance du marché au cours de la période de prévision. En outre, les pays d’Asie-Pacifique devraient connaître un taux de croissance élevé sur le marché mondial en raison de l’adoption rapide de technologies de pointe par les commerces de détail et le secteur industriel, ce qui devrait en faire un concurrent clé dans le monde dans les années à venir.

Acteurs clés du marché sur le marché mondial de l’automatisation de la vente au détail

La plupart des entreprises du marché se concentrent sur l’expansion des opérations dans toutes les régions, l’augmentation de leurs capacités et l’établissement de solides relations de partenariat. Les principaux acteurs du marché mondial de l’automatisation de la vente au détail sont :

