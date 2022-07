Croissance du marché de l’assurance numérique, tendances, opportunité absolue et chaîne de valeur 2022-2030

Selon MRH, le marché mondial de l’assurance numérique représentait XX milliards de dollars en 2021 et devrait atteindre XX milliards de dollars d’ici 2030, avec un TCAC de XX % au cours de la période de prévision. Certains des facteurs clés tels que le besoin croissant de surveillance des API et l’utilisation croissante des méthodologies agiles et devops dans SDLC stimulent la croissance du marché. Cependant, le shadow IT est un domaine de risque majeur pour les organisations et est le facteur qui freine la croissance du marché. De plus, les outils de test open source explorent un potentiel inexploité et les progrès des tests avec l’infusion des technologies d’intelligence artificielle et d’apprentissage automatique offriront de nombreuses opportunités pour la croissance du marché.

L’assurance numérique est la pratique consistant à assurer des connexions fluides entre les différentes parties des écosystèmes numériques en incorporant des individus, des procédures et des éléments interconnectés qui traversent la pile sociale, mobile, analytique et cloud.

Par technologie, le segment du cloud devrait croître de manière significative au cours de la période de prévision, car il est largement adopté par diverses entreprises à travers le monde, car les logiciels et les applications basés sur le cloud sont rentables et peuvent être déployés même dans une infrastructure informatique de base. Par géographie, l’Amérique du Nord devrait observer une croissance significative au cours de la période de prévision, principalement en raison de l’augmentation de l’adoption des technologies numériques, agiles et devops pour l’assurance qualité (AQ) et des activités de test dans la région.

Parmi les principaux acteurs de ce marché figurent Micro Focus, Capgemini, Hexaware, Accenture, Wipro, Cigniti, SQS, Cognizant et TCS.

Types de tests couverts :

• Tests de sécurité

• Tests fonctionnels

• Tests d’interface de programmation d’applications • Tests de

réseau

• Tests d’utilisabilité

• Tests de performances

Modes de test couverts :

• Automatisation des tests

• Tests manuels

Taille de l’organisation couverte :

• Grandes entreprises

• Petites et moyennes entreprises

Technologies couvertes :

• Cloud

• Réseaux sociaux

• Analytique

• Mobile

Applications couvertes :

• Scoutisme

• Surveillance du sol

• Surveillance du rendement

• Autres applications

Utilisateurs finaux couverts :

• Banque, services financiers et assurances (BFSI)

• Gouvernement et secteur public

• Industrie pharmaceutique

• Informatique et télécommunications

• Transport et logistique

• Santé et sciences de la vie

• Commerce de détail et commerce électronique

• Médias et divertissement

• Fabrication et automobile

• Autres utilisateurs finaux

Régions couvertes :

• Amérique du Nord

o États-Unis

o Canada

o Mexique

• Europe

o Allemagne

o Royaume-Uni

o Italie

o France

o Espagne

o Reste de l’Europe

• Asie-Pacifique

o Japon

o Chine

o Inde

o Australie

o Nouvelle-Zélande

o Corée du Sud

o Reste de l’Asie-Pacifique

• Amérique du Sud

o Argentine

o Brésil

o Chili

o Reste de l’Amérique du Sud

• Moyen-Orient et Afrique

o Arabie saoudite

o Émirats arabes unis

o Qatar

o Afrique du Sud

o Reste du Moyen-Orient et Afrique

