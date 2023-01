Croissance du marché de l’analyse vocale et vocale, opportunités, développements de nouveaux produits, paysage concurrentiel, dernières informations et prévisions d’ici 2029

Data Bridge Market Research analyse que le marché mondial de l’analyse vocale et vocale affichera un TCAC de 18,30 % pour la période de prévision 2022-2029 et devrait atteindre une valeur marchande de 4,28 milliards USD d’ici 2029. Le rapport couvre les facteurs clés qui propulsent la croissance de ce marché, des opportunités lucratives inexploitées pour les fabricants, les dernières tendances et les derniers développements qui façonnent la croissance du marché et d’autres informations précieuses sur différents segments de marché.

Le rapport d’étude de marché fiable sur l’analyse vocale et vocale peut aider les organisations à obtenir des informations vitales sur les concurrents, les changements économiques, la démographie, les tendances actuelles du marché et les caractéristiques de dépenses des clients. Ce rapport marketing mondial fournit des solutions de recherche du monde réel pour chaque secteur industriel, ainsi qu’une collecte méticuleuse de données provenant de sources non publiques pour mieux équiper les entreprises des informations dont elles ont le plus besoin. Le rapport met en évidence la portée, la taille, la disposition et la croissance de l’industrie, y compris les principales sensibilités et facteurs de succès. Un rapport d’activité promotionnel de Voice and Speech Analytics couvre également les prévisions de l’industrie sur cinq ans, les taux de croissance et une analyse des principaux acteurs de l’industrie et de leurs parts de marché.

Analyse du marché mondial de l’analyse vocale et vocale :

Le nombre croissant de centres d’appels , le besoin croissant de gestion de la relation client (CRM), les progrès technologiques, la demande croissante de solutions de gestion des risques plus précises et la concurrence des entreprises sont les principaux facteurs de croissance du marché de l’analyse de la parole.

De plus, la technologie d’analyse de la parole aide de nombreuses entreprises à analyser les tendances et les opportunités du marché, ainsi que les volumes d’appels improductifs et les facteurs entraînant des coûts élevés. Cette technologie permet également à de nombreuses entreprises de travailler avec des données non structurées recueillies à partir des interactions avec les clients, ce qui se traduit par une meilleure expérience client. En conséquence, la demande d’analyse de la parole a augmenté dans un large éventail d’entreprises. Un autre facteur déterminant pour l’analyse de la parole est la disponibilité de solutions d’analyse de la parole en temps réel basées sur le cloud, qui offrent de nombreuses opportunités aux entreprises.

La liste des principales entreprises opérant sur le marché de l’analyse vocale et vocale comprend:

Verint , NICE Ltd

AppelMiner

Avaya Inc.

Genesys

Clarabridge

Voci Technologies, Inc.

ZOOM International

Calabre

Hewlett Packard Enterprise Development LP

AlmavivA

Marchex , Inc.

Enghouse Interactif

Castel Communications

Aspect Software, Inc.

Sabio Ltd, Business Systems (Royaume-Uni) Ltd

Talkdesk , Inc.

VoiceBase , Inc.

Principaux avantages du rapport :

Cette étude présente la représentation analytique de l’industrie mondiale de l’analyse de la voix et de la parole ainsi que les tendances actuelles et les estimations futures pour déterminer les poches d’investissement imminentes.

Le rapport présente des informations relatives aux principaux moteurs, contraintes et opportunités, ainsi qu’une analyse détaillée de la part de marché mondiale de l’analyse vocale et vocale.

analysé quantitativement pour mettre en évidence le scénario de croissance du marché mondial Analyse vocale et vocale.

L’analyse des cinq forces de Porter illustre la puissance des acheteurs et des fournisseurs sur le marché.

Le rapport fournit une analyse détaillée du marché mondial de l’analyse vocale et vocale basée sur l’intensité concurrentielle et sur la façon dont la concurrence prendra forme dans les années à venir.

Étendue du marché mondial de l’analyse vocale et vocale et taille du marché:

Le marché de l’analyse de la voix et de la parole sur la base des composants a été segmenté en solutions et services. La solution a été segmentée en moteur vocal, outils d’analyse et de requête d’indexation, outils de création de rapports et de visualisation. Les services ont été subdivisés en services gérés et services professionnels. Les services professionnels ont été subdivisés en services de conseil, services de support et de maintenance, services de déploiement et d’intégration.

Basé sur le secteur vertical, le marché de l’analyse vocale et vocale a été segmenté en banque, services financiers et assurance, télécommunications et informatique, vente au détail et commerce électronique, soins de santé et sciences de la vie, médias et divertissement, gouvernement et défense , énergie et services publics, voyages et hôtellerie et d’autres.

Sur la base du modèle de déploiement, le marché de l’analyse de la voix et de la parole a été segmenté en sur site et dans le cloud.

En fonction de la taille de l’ organisation , le marché de l’analyse de la voix et de la parole a été segmenté en petites et moyennes entreprises et en grandes entreprises.

Le marché de l’analyse vocale et vocale est segmenté en termes de valeur marchande, de volume, d’opportunités de marché et de niches en plusieurs applications. Le segment des applications pour le marché de l’analyse de la voix et de la parole comprend l’analyse des sentiments, la gestion de l’expérience client, la surveillance des appels , la surveillance des performances des agents, la gestion des performances des ventes, la veille concurrentielle, la gestion des risques et de la conformité, etc.

Analyse au niveau du pays du marché de l’analyse de la voix et de la parole:

Les pays couverts par le rapport sur le marché de l’analyse vocale et vocale sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon. , Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Égypte, Afrique du Sud, Reste du milieu Est et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), Brésil, Argentine et Reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

La section par pays du rapport sur le marché de l’analyse de la voix et de la parole fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les volumes de consommation, les sites et les volumes de production, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse des tendances des prix, le coût des matières premières, l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Le rapport sur le marché de l’analyse vocale et vocale répond aux questions suivantes:

Combien de revenus le marché Analyse vocale et vocale générera-t-il d’ici la fin de la période de prévision?

Quel segment de marché devrait avoir la part de marché maximale ?

Quels sont les facteurs d’influence et leur impact sur le marché Analyse vocale et vocale?

Quelles régions contribuent actuellement à la part maximale du marché global de l’analyse vocale et vocale?

Quels indicateurs sont susceptibles de stimuler le marché Analyse vocale et vocale?

Quelles sont les principales stratégies des principaux acteurs du marché Analyse de la voix et de la parole pour étendre leur présence géographique ?

Quelles sont les principales avancées du marché Voice and Speech Analytics ?

Comment les normes réglementaires affectent-elles le marché de l’analyse vocale et vocale ?

Table des matières: marché mondial de l’analyse vocale et vocale

Partie 01 : Résumé exécutif

Partie 02: Portée du rapport sur le marché de l’analyse vocale et vocale

Partie 03: Paysage du marché mondial de l’analyse vocale et vocale

Partie 04: Dimensionnement du marché mondial de l’analyse vocale et vocale

Partie 05: Segmentation du marché mondial de l’analyse vocale et vocale par produit

Partie 06 : Analyse des cinq forces

Partie 07 : Paysage client

Partie 08 : Paysage géographique

Partie 09 : Cadre de décision

Partie 10 : Moteurs et défis

Partie 11 : Tendances du marché

Partie 12 : Paysage des fournisseurs

Partie 13 : Analyse des fournisseurs

