Croissance du marché de l’analyse de l’éducation et de l’apprentissage au cours de la période de prévision allant jusqu’en 2028 avec les principales entreprises: Watershed Systems, Inc., SAS Institute Inc., SAP SE, Microsoft Corporation, Happiest Minds, Ellucian Company LP, Blackboard Inc.

Le marché de l’analyse de l’éducation et de l’apprentissage devrait passer de 3890,3 millions de dollars US en 2020 à 16835,9 millions de dollars US d’ici 2027 ; on estime qu’il croîtra à un TCAC de 23,3 % de 2020 à 2027.

La demande croissante de cours en ligne et de certifications professionnelles est attribuable à la croissance du marché. La demande croissante de cours en ligne et l’augmentation spectaculaire du nombre d’inscriptions aux programmes en ligne créent une énorme opportunité pour les fournisseurs opérant sur le marché de l’analyse de l’éducation et de l’apprentissage . Le marché des cours en ligne est très fragmenté en raison de la présence d’un grand nombre d’acteurs opérant sur le marché à l’échelle mondiale. Les fournisseurs d’analyse de l’apprentissage doivent se concentrer sur des partenariats avec des fournisseurs de cours en ligne pour étendre leur empreinte à l’échelle mondiale.

L’apprentissage en ligne devient un élément essentiel du paysage éducatif. Les inscriptions aux programmes en ligne sont de plus en plus motivées par le nombre croissant d’étudiants qui recherchent des formats flexibles pour les certificats, les cours et les programmes menant à un diplôme afin de soutenir le placement professionnel ainsi que de poursuivre des études avancées. Les étudiants qui se sont inscrits à des programmes sur le campus se concentrent également sur l’inscription aux cours hybrides à entièrement en ligne lors de leur inscription. Les masters en ligne sont en plein essor parmi les étudiants, car de nombreuses et grandes institutions prestigieuses se tournent vers divers programmes d’études en ligne en raison de l’assistance technique de haute qualité dans l’expérience d’apprentissage. De plus, les professionnels des entreprises se concentrent également sur la poursuite de divers cours pour leur croissance professionnelle. Ainsi,

Marché de l’analyse de l’éducation et de l’apprentissage – Profils d’entreprise

Systèmes de bassin versant, Inc.

Institut SAS Inc.

SAP SE

Microsoft Corporation

Les esprits les plus heureux

Ellucian Company LP

Tableau noir inc.

Alteryx inc.

InetSoft Technology Corp.

Saba Software, Inc.

Impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché de l’analyse de l’éducation et de l’apprentissage

Bien qu’il existe divers points de vue sur les dommages que le COVID-19 peut causer, il n’en reste pas moins que le COVID-19 se propage dans le monde entier. De nouveaux cas augmentent dans des endroits tels que les États-Unis, le Canada, l’Europe, l’Afrique, le Moyen-Orient, l’Inde, l’Australie, la Corée du Sud, l’Inde et le Japon, parmi plusieurs autres pays. Bien que les impacts sur diverses entreprises soient bien connus, le secteur de l’éducation est également confronté à la plus grande perturbation de l’histoire récente.

Les établissements d’enseignement du monde entier réagissent aux interdictions de voyager ainsi qu’aux quarantaines en passant à l’apprentissage en ligne. L’urgence peut déclencher un boom en ligne pour l’éducation – ou elle peut au moins rendre les pays plus prêts à gérer la prochaine urgence

Les acteurs opérant sur le marché de l’analyse de l’éducation et de l’apprentissage se concentrent principalement sur le développement de produits avancés et efficaces.

En 2019, SAS Institute Inc. a investi dans les personnes derrière l’analyse, pour aider à éduquer la nouvelle génération à changer ce qui est possible et à former une main-d’œuvre pour une économie transformée. Plusieurs nouveaux programmes et initiatives – tous faisant partie de l’engagement global de SAS à promouvoir l’éducation à l’analytique pour tous – ont été introduits lors du SAS® Global Forum 2019.

En 2019, Microsoft a acquis DataSense, un produit de plate-forme d’intégration en tant que service (IPaaS) ciblant les fournisseurs de solutions éducatives et les districts scolaires américains, de la société BrightBytes de San Francisco. L’équipe de développement rejoindra la division mondiale de l’éducation de Microsoft dans le cadre de l’accord.

Le marché de l’analyse de l’éducation et de l’apprentissage est segmenté comme suit :

Marché de l’analyse de l’éducation et de l’apprentissage – par composant

Logiciel

Prestations de service

Marché de l’analyse de l’éducation et de l’apprentissage – par application

Gestion des performances

Gestion des opérations

Gestion budgétaire et financière

Acquisition et rétention de personnes

Développement du curriculum et gestion des interventions

Marché de l’analyse de l’éducation et de l’apprentissage – par utilisateur final

Universitaires

Entreprise

Marché de l’analyse de l’éducation et de l’apprentissage – par géographie

Amérique du Nord nous Canada Mexique

L’Europe  La France Allemagne Italie Russie Royaume-Uni Le reste de l’Europe

Asie-Pacifique (APAC) Japon Chine Australie Inde Corée du Sud Reste de l’APAC

Moyen-Orient et Afrique (MEA) Arabie Saoudite Émirats arabes unis Afrique du Sud Reste de la MEA

Amérique du Sud (SAM) Brésil Argentine Reste de SAM



